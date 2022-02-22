快訊

烏克蘭危機升高 台股早盤下挫近250點、失守18000點關卡

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 趙怡翔：任公職巨款哪來？

40歲 Camille Herron 每公里 4:44 打破 100英里世界紀錄！

運動筆記 / Joanna

2021 年 Camille Herron 在「Javelina Jundred 100 Mile」賽事奪冠，並創下賽道紀錄（圖片來源：Canadian Running Magazine）

在週六（2/19），美國傳奇超馬選手 Camille Herron 在內華達州的「Jackpot Ultras」暨「2022 年 USATF 100 英里錦標賽」中，以 12 小時 41 分 11 秒的成績打破自己先前的世界紀錄，並以總排一的身份，贏過位居總二的男子冠軍 Arlen Glick

（出處：USA Ultrarunning）

在突破 100 英里世界紀錄的過程，Camille Herron 也打破了 先前 12 小時跑 149 公里的紀錄，她的 12 小時來到了 152 公里。2019 年， Herron 以平均每公里 5 分 20 秒的速度跑了 270 公里，創造了 24 小時世界紀錄；在 2020 年卻因為受傷，經歷的一段低潮期。2021 年她在「Javelina Jundred 100 Mile」賽事奪冠，並創下賽道紀錄；今年剛滿 40 歲的她，在這場 100 英里賽事以平均每公里 4 分 44 秒的成績，刷新自己 5 年前的紀錄！

「我以健康、謙卑、渴望救贖自己，並讓魔法展現的心情回來！」賽後，她在個人社群平台上如此寫道。接下來，相信她還會繼續向世人施展魔法！

（出處：Camille Herron Instagram）

參考資料：Canadian Running Magazine

＊跑步話題，盡在運動筆記

相關新聞

40歲 Camille Herron 每公里 4:44 打破 100英里世界紀錄！

2021 年 Camille Herron 在「Javelina Jundred 100 Mile」賽事奪冠，並創下賽道紀錄（圖片來源：Canadian Running Magazine） 在週

跑步小品／跑到不要不要 卻一見你就笑！

吃課表的日常、賽事中已跑了超過三十公里…，不必照鏡子就知道自己的臉已經猙獰不堪，跟心中的小惡魔對抗中，但，卻能突然神奇地一秒回神！是吃了大力丸嗎？不不不，是因為我看見了前方的大砲！ 👂收聽本集po

賽事心得／台北超級馬拉松 破千跑量後換來1.6成的成果

2022 臺北超級馬拉松 姓名：王萬仁 競賽編號：4050競賽項目：24小時賽 總名次：31/67 組別：M25

賽事心得／浪漫台3線大湖草莓馬 我的半馬浪漫事

2022浪漫台3線大湖草莓馬，氣象預報會低溫大雨中一早起床，外面真的下著不小的雨……又遇上女人不舒服的第二天，心情遊走在“棄賽”邊緣跑？不跑？……最後決定先到會場再看情況在前往會場的路上，老公囑咐我，

訓練心得／做著自己不擅長的事 自主渣打初半馬

一臉沒睡飽，不知死活的和小水瓶合照。 我很不擅長運動，不是普通不擅長的那種，而是一整個家族基因遺傳上的不擅長...而我在昨天，自主跑完了人生的第一個初半馬。每次看到有人分享跑步紀錄，說自己跑得很

賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 很「南」，但是很好玩！

▲ 圓夢小隊起點超強氣勢團體照！ 📍 2022 夸父追日跨夜接力賽 5th-南臺灣 👉 隊名：圓夢小隊 🗓 活動日期：2022.2.19(六) ~ 2.20(日) ⏰ 完賽時間：22：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。