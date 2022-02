40歲 Camille Herron 每公里 4:44 打破 100英里世界紀錄！

在週六(2/19),美國傳奇超馬選手 Camille Herron 在內華達州的「Jackpot Ultras」暨「2022 年 USATF 100 英里錦標賽」中,以 12 小時 41 分 11 秒的成績打破自己先前的世界紀錄,並以總排一的身份,贏過位居總二的男子冠軍 Arlen Glick。

🇺🇸 Congratulations to @runcamille for setting a new 100 Mile World Record in 12:41:11 at Jackpot Ultras. She beat her previous mark of 12:42:40!



Herron topped her prev WR set FIVE YEARS AGO which was on a track (2017), while this course had a couple thousand ft of elevation. pic.twitter.com/PKKqvDN5a4