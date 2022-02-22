40歲 Camille Herron 每公里 4:44 打破 100英里世界紀錄！

2021 年 Camille Herron 在「Javelina Jundred 100 Mile」賽事奪冠，並創下賽道紀錄（圖片來源：Canadian Running Magazine）

在週六（2/19），美國傳奇超馬選手 Camille Herron 在內華達州的「Jackpot Ultras」暨「2022 年 USATF 100 英里錦標賽」中，以 12 小時 41 分 11 秒的成績打破自己先前的世界紀錄，並以總排一的身份，贏過位居總二的男子冠軍 Arlen Glick。

🇺🇸 Congratulations to @runcamille for setting a new 100 Mile World Record in 12:41:11 at Jackpot Ultras. She beat her previous mark of 12:42:40!



Herron topped her prev WR set FIVE YEARS AGO which was on a track (2017), while this course had a couple thousand ft of elevation. pic.twitter.com/PKKqvDN5a4 — USA Ultrarunning (@USAultrarunning) February 19, 2022

（出處：USA Ultrarunning）

在突破 100 英里世界紀錄的過程，Camille Herron 也打破了 先前 12 小時跑 149 公里的紀錄，她的 12 小時來到了 152 公里。2019 年， Herron 以平均每公里 5 分 20 秒的速度跑了 270 公里，創造了 24 小時世界紀錄；在 2020 年卻因為受傷，經歷的一段低潮期。2021 年她在「Javelina Jundred 100 Mile」賽事奪冠，並創下賽道紀錄；今年剛滿 40 歲的她，在這場 100 英里賽事以平均每公里 4 分 44 秒的成績，刷新自己 5 年前的紀錄！

「我以健康、謙卑、渴望救贖自己，並讓魔法展現的心情回來！」賽後，她在個人社群平台上如此寫道。接下來，相信她還會繼續向世人施展魔法！

（出處：Camille Herron Instagram）

參考資料：Canadian Running Magazine

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