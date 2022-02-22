賽事心得／台北超級馬拉松 破千跑量後換來1.6成的成果

2022 臺北超級馬拉松

姓名：王萬仁

競賽編號：4050競賽項目：24小時賽

總名次：31/67

組別：M25

分組名次：1/1男子組名次：28/58

總成績：159.783公里

直接給大家最愛的總結

跑步是一個人的運動，但是越往艱難的路前進時，真的不是一個人，當下定決心去面對嘗試時，過程當中會出現願意幫助我完成夢想的人，這不是偶然，真心面對就會有真心的回報^^感恩惜福謝謝大家^^在生命中的每個時刻都好重要！成功完賽的喜悅和成就感讓我覺得我是這世界最幸福的人Ps每次練跑的晚回家或是飄雨跑步，都難免不了媽媽愛的唸唸，賽前知道我要跑24H賽事更是充滿愛的唸唸，但賽前一天我媽跟我說「加油」這兩個字，我超感動的^^這是我跑了那麼多年唯一一次媽媽跟我說「加油」，這兩個字讓我充滿的力量，超愛我媽的^^愛妳！謝謝各單位協助支持^^

#我是萬仁之跑步日記#戀上超馬（提供想跑慾望又省荷包的世界）#Vegan跑者(提升運動表現，恢復超快)#RFD夢想工作室（感恩總教練彥博和遠教練指導協助提醒^^，周四挑戰班）#MyPace運動按摩工作室（運動前後放鬆恢復超重要）#挺妳運動工作室（弓足鞋墊支撐我的高弓足）#紐崔萊（優質蛋白、DX幫助身體恢復）#臺北超級馬拉松 （完成24小時賽事）

VEGAN小知識 「Vegan」是一種生活方式，志在盡可能排除對動物的所有剝削虐待。除了採取純植物飲食外（無關宗教或五辛限制），並避免使用所以動物性材料，或參與傷害動物的消費行為。如：食用肉（包含魚類、甲殼類及昆蟲）、奶製品、蛋、蜂蜜；或消費支持海生館、動物園、購買動物；以及使用如皮革、皮草、羊毛、羽絨或經動物實驗之產品。

賽前

冬山河賽事棄賽後，我還是決定要挑戰2/12-13臺北超級馬拉松24H賽事，我要正面對決打算雪恥今年冬山河100mile賽事。我決定在賽前一個月跑破月跑量1000公里的距離給自己信心，是參考日本有名的超馬名將關家良一先生，都會在賽前跑破千跑量給身體慢慢的建立長距離身體基礎。

這是我第二次跑破千跑量，說真的不容易阿哈哈^^過程中感恩沁妤姐陪跑，真的非常感恩謝謝，也分享跑超馬心得，說「你就當做是去玩，看風景，不管時間和距離當作是去享受」，非常感激受用無窮，如果在賽程中一直思考多少時間和多少距離，無疑的是給了自己莫名的壓力，用散步看風景的想法面對，就算真的跑不完或是沒完賽，下一次再跑一定會更好^^遇見剛好的自己。

透過跟沁妤姐陪跑的過程中認識「戀上超馬」是台灣最便宜又可以滿足想跑慾望的世界，剛好「戀上超馬」2/5會有百K的活動，其實我是有點怕怕的，畢竟是在賽前7天，還是給它勇敢的報名只要$360這是臨時報名的價錢在時間內完成報名也只要$260（是正常賽事的十分之一是不是很便宜），當天也有45K距離，但跑45K跟百K是一樣的價錢就是個加量不加價的概念，是不是很划算哈哈，但是就是要背水袋沿途就是超商和柑嬤店做補給，還有熱心大哥大姐私補超甘心的^^自行也必須具備全馬以上的實力最好^^。

真的沒想到在這當中認識淑芬姐，參與完淑芬姐人生初超百K後，過了幾天淑芬姐打電話說要當我的補給員，真的是驚呆了，非常感恩^^真的沒想到，參與淑芬姐人生的初百K，幫別人完成夢想也是一種幸福超讚的^^

也有詢問跑過24H賽事湘帥哥補給策略，給了我令人難忘的回覆，就是「你就去跑看看體驗看看我們之後再討論補給的事，補給上就是簡單為止」，說的也是我沒有參加過24H賽事補給上每個人都會不一樣，尤其我又是Vegan跑者吃了一年一個月的素這樣，所以我補給的策略是簡單為止和平常吃的能量包，千萬不要在賽程當天嘗試其他補給，風險真的很大！

補給上就以平常吃的兩種能量包和葡萄糖、酸梅為主，賽中加入泡麵、黑咖啡、泡奶、熱豆漿，平常我是不喝咖啡的，賽中喝黑咖啡絕對是滿血的^^很有幫助！

賽事是週六活動，但我周四就到現場看了，剛好遇到一位超馬協會大叔，我說我是跑24H的，就說怎麼那麼早就來了啊哈哈^^也很熱情跟我分析24H策略和建議

1.喝的說要溫熱水，如果喝室溫十幾度的說的話能量會慢慢消耗，比長時間更是要如此這樣^^

2.因為是繞圈賽一定會繞到失神，所以到私補區吃東西的時候倒著走幾步或是倒著吃會給跑者不一樣的感受^^

3.分成4等份時間也是提醒自己要休息了這樣^^6H跑60K6-12H跑55K12-18H跑40K(這個時間點最重要，剛好是折返點的時間也是過夜的時段，這時候如果可以跑到40K會贏很多人，這時候有人就是會去睡覺，然而想拼成績的人這個時間很重要)18-24H跑45K。

4.衣服濕了要換。

週五當然就是看下午3點48H的私補區和補給員如何幫選手做補給，我看到有選手直接準備熱水器厲害，真的不怕沒熱水喝令人佩服，還有準備衣架子掛在帳篷上的支架上，把賽程中要穿的衣服掛好，這樣就可以直接一目了然，省去找衣服的時間或是跟補給員下一圈要什麼顏色的衣服，下一圈就可以直接換了很方便，真的是智慧，還有補給員手拿小塑膠袋裡面裝半根香蕉，這樣跑者就可以一手拿了就走，又可以邊跑邊吃或是小水瓶也是很方便抓去變跑變喝也不礙事^^所以我就乖乖在48H對面座位做了幾個小時，看補給員如何幫選手做補給很有效^^

時間差不多剛好遇到駿哥跟裁判長，裁判長的建議我不要看著前面那個人跑，會在不知覺中拉速度，還有就是以散步的心情面對（說真的很有效）

感恩堂哥從楊梅送我到臺北花博超馬會場，不然我的行李真的搞的比出國完回家還誇張，行李超多，還有部份必須請補給員幫我準備，不然真的無法^^感恩感恩再感恩

賽中

就是調整和跟補給員做溝通在最好的時間點作什麼什麼，我自己是額外有寫每個小時的補給表，好給補給員觀看，非常棒^^，前面12H覺得真的跑的算穩定，到了12H有休息10分鐘和跟補給員溝通，12-18H這時候不要給腸胃太大負擔，夜晚時段腸胃更是動的很慢，盡量簡單為主，幸好還算可以從下面出來，不然很多人下面出不去直接從外面出來，不少人直接去草皮吐的，幸好這次腸胃還算Ok天氣也都是陰天很幸運^^，快早上6點的時候真的想好好躺一下這樣，不是想睡覺就是想稍微謎一下給身體休息，休息快的半小時左右。

如果真的要休息要選安靜的時段，不要選白天大家正嗨的時候^^，後段就是右腳阿基里斯腱緊繃，跑感很差，完成150K後就想說見好就收，我已經最遠距離多了25K了，也沒有像上次冬山河跑到20小時就變成殭屍，超過20小時身體還可以走，就想說放鬆休息，跟補給員說可以收一收了，然後我就去換個衣服。

時間還剩一個多小時，畢竟也要等時間到了賽事才結束，不然我用走的看看，沒想到還走的很快最後還多走了9公里多^^剛過拱門聽到大會廣播說還剩10分鐘，淑芬姐就說萬仁衝阿，然後我就把外套脫掉真的給它衝下去了，1圈回來還剩7分多鐘，那我再衝一圈好了，之後衝回來真的快死了真的超喘的快不行了，之後大會廣播說還剩3分鐘還有沒有一圈，真的是激到我，我就真的給它跑起來然後很喘聽到廣播說還剩40秒30秒20秒最後還剩10秒處被它跑完，結束了24H賽事，直接在路邊流汗喘氣，還有48H超馬阿北給我握手，真的深刻了^^到了最後我都沒有放棄，還幫自己多跑了3圈快2K距離，開心玩賽。

賽後

我變成超正能量的，感覺這個世界好美好，所有的不悅都幻化成正能量爆表的感覺，真的超棒的，感恩女友佩婷、駿哥、淑芬姐、沁妤姐、湘帥哥等等各路朋友幫助^^感恩惜福。

還有這場賽事超多神人的，48H跑者不少人跑破3百K距離真的非常不容易，印象很深刻的是黃筱純女跑者，因為大會一直說黃筱純跑者的成績，她是台灣48H紀錄保持人有著353.054公里的驚人量，非常令人佩服，剛好賽事中黃筱純跑者有參賽，有時跑在我前面或是從後面超過我，我心裡都會想，其實黃筱純跑者本人非常的瘦小，我都會想她小小的身體居然有著巨大的能量，讓我感受著後面永不放棄的精神！

賽程結束才知道有不少跑者選擇棄賽，還有實力不錯的選手也棄賽了，我只能說我運氣真的很好，天時地利人和，上次冬山河賽中腸胃的事讓我翻騰，所以腸胃真的很重要，沒處理好之後也不用跑了這樣^^

小插曲這次臺北超馬自從花博結束後已經舉辦11屆了，我知道48H跑者中有好幾個選手連續11屆都報名，心裡想我跑完24H就非常不容易了，連續11屆都報名48H真的太厲害了！Os真的太變態了哈哈^^

完賽的當下真的不會再想報名了，但過幾天內心又釋懷了哈哈，這就是跑馬的趣味吧^^感恩你看完謝謝^^

專注在賽道的邊邊一直繞。

吃泡麵因為高鈉有效的補充鹽份和熱量喝個熱湯效果超好^^

我覺得自己好帥^^

我在那！我是誰！？！

感恩詠星連兩天到場加油鼓勵^^，還有兩位優質補給員2/12生日的我的女友佩婷和陪淑芬姐跑完人生初百K義不容辭幫助，一起合照分享喜悅。

沒有女友佩婷和淑芬姐就沒有我^^妳們超棒的！！！

感恩紐崔萊營養補充品^^

感恩陳彥博總教練賽前的補給提醒^^

謝謝RFD團隊中的遠教練感恩^^