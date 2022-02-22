跑步小品／跑到不要不要 卻一見你就笑！

吃課表的日常、賽事中已跑了超過三十公里…，不必照鏡子就知道自己的臉已經猙獰不堪，跟心中的小惡魔對抗中，但，卻能突然神奇地一秒回神！是吃了大力丸嗎？不不不，是因為我看見了前方的大砲！

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不記得是哪一場比賽，身邊和我並肩同跑的伙伴，就是因為親眼目睹我從跑得要死要活的一張救命臉，突然在一瞬間一秒突變成專業的燦爛假笑，同伴當場被我驚呆了！我的秒變臉功夫讓他笑岔了氣，差點跑不下去！…是的，我就是因為看到前面有舉著長鏡頭的攝影大哥，所以立馬把心裡的圈圈叉叉給忘了，一心朝著大砲跑去，非常專業的舉起手臂擺pose，極盡所能的要在眾多跑者中吸引攝影大哥的眼球，因為，跑得那麼辛苦，如果沒有好照片，豈不是白跑了嗎？我跑步就是為了拍照啊，所謂照片照騙，美美的照片可以騙自己也騙別人啊，拍得漂亮的照片可以讓自己自我感覺良好粉久，這個你一定懂，對不？

（攝影大哥的傑作：跑步好輕鬆， 一點也不累啊！）

比吃補給還夠力的大砲

看到攝影大哥的身影，急速升高的腎上腺素讓原本的疲累不振一掃殆盡，身體突然變輕鬆了，除了拼命笑，還可以在鏡頭前跳高高，腳步好輕快啊！就像忽然吃了興奮劑一樣，體內突然冒出來的興奮感和笑容可以持續好一陣子，好像比吃補給還有效，哈哈！😆

仙輩哥就是其中一位這種讓人即使是跑到不要不要，卻一見他就笑的攝影大哥，他不僅常在各大賽事中為跑友服務，更是周六日最常在福和橋河濱為跑者拍照的攝影大哥，跑者不管吃課表吃得有多辛苦，只要看到了仙輩哥，就知道今天的汗水值得了，因為將會看到自己跑得很「專業」的照片，有時看著仙輩哥拍的照片入神，有種錯覺自己好像離菁英跑者不遠了？哈哈！仙輩哥真是功德無量！

（連日低溫， 又濕又冷，周六日一大早仙輩哥仍拿著大砲駐足在福和橋河濱，他說：是特別去捕捉雨天跑者淋雨奔跑的身影 ，平常好天氣看不到... 照片提供：貓空小野馬）

鏡頭後的攝影大哥 把賽道化為跑者伸展台

我的學長有一次很直白的問仙輩哥：「你是不是都有修片啊？為什麼每個人看起來都比實際上好看？」我聽了大呼：「蛤？什麼？我以為我就是像仙輩哥拍出來的那樣好看啊！」當時仙輩哥聽了呵呵笑著回答：「我沒有修片，但是我會挑照片。」仙輩哥說，拍照是興趣，每次拍照動輒數千張，挑照片的過程確實很虐心，但他知道跑者一定不想看到自己跑得死去活來、跑姿和表情管理都不優的照片，他自己的個性也是講求完美，常常求好心切，所以每次一定費心、花很長的時間挑選，刪除那些看起來不美、光線不理想的照片，刪掉的比例很高，讓跑者最後看到的都是自己喜歡的照片。

（仙輩哥通常在臉書粉專貼出精挑過的「精選」照片作為封面，並提供連結讓跑友挑選所有的照片）

談到自己為跑者拍照的緣起，也是跑者的仙輩哥，最初只是在練跑時，常停下腳步以手機拍自己認識的跑友，再line給他們。後來，有一次為了耕跑團要在河濱最新版的「耕跑牆」前大合照，他拿出了自己塵封已久的專業攝影配備，以單眼相機拍了許多照片，之後他就開始帶著長鏡頭，周六日早晨在福和橋河濱為跑者拍照，拍著拍著重新拾起自己多年前對於拍照的樂趣，被拍的跑友反應更是熱烈，他也越拍越起勁，甚至於一度還擔任運動網站的特約攝手，在重要賽事的賽道和田徑場上為跑者拍照。那一張張精彩萬分的照片，捕捉了跑者專注而賣力的瞬間，不論白天或晚上，不論是晴是雨，跑者的表情和跑姿各異，但張張都是力與美，記錄了那一場、那一刻為跑步而付出的努力，汗水與力量交融、動感而真實，任何人看了都會為照片中的情境而感動。

漸漸地，越來越多跑者認得仙輩哥的身影，不論是不是真的認識他，心裡已經默默建立起一種彼此看了會微笑的友誼，不善言辭的仙輩哥說「常常有不認識的跑友喊我啊，很開心！」而跑友只要看到仙輩哥，就有把握自己這一趟一定會有好照片，也經常刻意打扮、穿著亮麗帥氣的跑衣跑鞋，一趟又一趟在河濱來回；在仙輩哥的眼中，有熱衷於和鏡頭互動的歡樂跑者，也有專注於速度、無暇顧及鏡頭的飛快跑者，他都迅速對焦、卡擦卡擦連拍著，在攝影鏡頭下，河濱和賽道儼然成了跑者的伸展台，飛快又快活地盡情展現自己對跑步的熱情。

獨跑、群跑 被拍出好照片有撇步

經驗豐富的仙輩哥說，若是單獨一人跑的跑者，他會以直式鏡頭連拍多張，事後再挑選出其中表情和跑姿最好看的照片；兩人以上同跑的跑者則會轉為橫拍，若跑者們在看到鏡頭時能調整隊形和步頻，使得一群人的腳步一致的話將會非常好看。現在，有經驗的跑友甚至會一看到仙輩哥在前方，就一起喊起口號「一、二，一、二…」，把夥伴們左腳右腳的腳步調整為同步，這樣拍出來的一群人跑步照片將會張張精彩，不會有「別人都在飛而我的腳卻落地」的遺憾。

（像這樣，每個人的腳步同步，而且都是飛起來的...）

已經有孫子的仙輩哥，還沒有退休，平日仍是個上班族，利用下班和周六日為跑者拍照。總是在鏡頭背後的攝影大哥們，仙輩是其中一人，他們工作非常辛苦，手握沉重的長鏡頭、往往一拍就是好幾個小時，被日曬雨淋更是家常便飯，所以下次看到他們的身影時，別忘了給他們一個微笑，說聲「謝謝！」讓他們感受來自於我們心裏的暖意和謝意，這樣～應該能撫慰他們些許疲勞～

祝福你越跑越健康、又美又帥又強大！謝謝您的收聽，肉腳的跑步人蔘，我們下回見！

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