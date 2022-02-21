賽事心得／戒菸我愛你路跑 太不恥了怎麼可以這樣玩賽

淦哥，即然要玩就玩大一點~林義雄叫練傳LINE這樣跟我講!(本場賽事，若有傷到您的眼睛，讓你一路想吐，真是抱歉...若要索賠，草莓兄弟可以以身想許)~~!!千萬不要跟我說你願意。

這場賽事一直注意它，但一直錯過它，今年帶著悠活樂跑終於如願的加入行列了。來自彰化的好朋友林義雄叫練也加入，他說：「淦哥，我沒有跑過歡樂馬，這場我想玩看看。」我說好啊，這場本來就是要去吃草莓的，他又回了一句：「即然要玩就玩大一點，裝備就麻煩你弄了，你怎麼弄我就怎麼配合。」於是我花了一個月的時間終於找到最適合的裝備了!!當拿到照片試穿好馬上傳給他，他說：「真的要這樣玩嗎？」我說：「都買了，不然咧！」

來到會場，團友們迫不及待的想知道我到底要變什麼裝，一脫下外套長褲大家笑翻了，直說真是勇敢。其實我內心真的也是會很害羞的，但都撩下去了，只好~上陣了。

這場的補給真的讓人沒得嫌，熱食，涼食，山豬肉，香腸，挫冰，啤酒，棗子，烤雞，油飯，小滷蛋，熱熱的雞湯，草莓饅頭...數不完，當然主角是「草莓吃到飽」。你若有參加這場如果你說你吃不到十顆，我想，你不是在拼成績那就是你虧大了~尤其是「農夫哥那一站」，只是第二站唷，只要參加10K以上的組別，都會到這一站，很多賽事的補給回程往往是缺這缺那的，這一站，我到這裡已經四個半小時了，補給桌上，站後備品，還是滿滿的補給品，就在這裡去程我吃了五分鐘，回程吃了十分鐘!(真的，不想跑回去咧)。

謝謝一路上關注著我們草莓兄弟的大家，一路對著我們鼓掌，比讚，喊加油...有的叫我們草莓哥哥，草莓弟弟，有的叫我們草莓一號，草莓二號，有的說，那顆草莓在前面，你這顆在後面，有的說大草莓，小草莓，叫的我自己都不好意思了，不過反正都玩下去了，也沒什麼了，一路謝謝大家，還有跑友攔下我們合照，真是感動萬分呀!

謝謝沿路上許多的大砲，幫我們留下這「美麗的倩影」。謝謝主辦單位用這麼便宜的報名費辦出CP值超高的賽事謝謝補給站的朋友們為我們「傳厚料」。謝謝工作人員及所有的醫護人員，機巡。我，明年，一定，要再參加！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康