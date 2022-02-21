賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 很「南」，但是很好玩！

▲ 圓夢小隊起點超強氣勢團體照！

📍 2022 夸父追日跨夜接力賽 5th-南臺灣

👉 隊名：圓夢小隊

🗓 活動日期：2022.2.19(六) ~ 2.20(日)

⏰ 完賽時間：22：19：32

一、夸父追日跨夜接力很南，但很好玩！

這支隊伍由本人主揪，是夸父追日跨夜接力賽第五屆第 1 站 2022 南臺灣站，也是本人參加過最南的一站，也很好玩的一站。

活動前一天從臺北坐高鐵到左營站 ➙ 租車開往屏東 ➙ 接力跑到臺東 ➙ 坐火車 ( 普悠瑪 ) ➙ 臺北，沒想到為了參加這活動會在 3 天內完成環島。

▲ 路線圖。🚩 起點：林後四林平地森林園區 ➜ 🏁 終點：千禧曙光紀念園區，總距離 220 公里。( 圖片來源：主辦單位活動手冊

二、圓。夢。小。隊

為了所欠缺的第 4 屆南台灣獎牌就大滿貫而揪團，徵求 10 位志同道合的夥伴，當作是我的大滿貫之旅。

在排棒次表考量第一棒代表本隊氣勢，所以排了跑起來像風一樣的女子 Amber，結果一經過檢錄點，人就飛也似的消失在視線內，途中補給 3 次後，12.9k的距離約 1 小時就抵達第一接力區。

▲ 圓夢小隊 ｜1 車隊友們

🏃‍♀️ 大圓：主揪，低調又囉嗦的隊長

🏃‍♀️ Amber：風一樣的女子

🏃‍♀️ 讌真：有一種餓叫讌真怕你餓

🏃 景陽：難中之王

🏃 大仁：鐵人老司機

▲ 圓夢小隊 ｜2 車隊友們

🏃‍♀️ 靖文：浮誇的菁英跑者

🏃‍♀️ 淑娟：完美的最後一棒

🏃‍♀️ Karen：美食導航專家

🏃 大智：被風吹的男子

🏃 Oliver：上坡刷人卡

三、印象深刻的棒次

第一棒從林後四林平地森林園區出發，像風一樣的女子Amber 飛也似的跑出去，補給車從她旁邊經過，都可以感覺到速度。

第 1 棒 - Amber｜潮洲→崁頂 ◉ 總距離：12.9 km 總爬升：+3/-38 m

這是我首次見到大鵬灣跨海大橋，有種被震撼住的壯觀，難怪大會攝影師要特地在這蹲點拍照。

第 3 棒：讌真｜大鵬灣跨海大橋 ◉ 總距離：6.05 km 總爬升：+2/-3 m

景陽哥自告奮勇挑戰難中之王的棒次，蜿蜒曲折的199甲山路在半夜 2 點在伸手看不見五指的狀況下，勇者穿著雨衣跑完。

第 23 棒難中之王 - 景陽｜199甲、旭海溫泉 ◉ 總距離：8.74 km 總爬升：+298/-18 m

四、大圓的棒次分享

氣象報導下雨機率高，原預計近中午的第 5 棒不會那麼曬，結果說好的下雨沒出現，迎接的是超曬的陽光。第一輪棒次是上午 7 點起跑，但輪到我跑時，只想快點跑完這回合，因為已熱到快中暑。

第 5 棒：佳冬 → 枋寮｜水底寮 ◉ 總距離：7.14 km，總爬升：+13/-0 m

4-大仁➙ 5-大圓 ➙ 6-靖文

第 12 棒：車城｜龜山步道、萬里桐漁港 ◉ 總距離：7.85 km 總爬升：+22/-22 m

第 12 棒時仍感受烈日當頭，但雲層逐漸加厚，有快變天的感覺，不知不覺腳步加快，也希望隊友不要被淋到雨。

11-大仁 ➙ 12-大圓 ➙ 13-Amber

跑第 24 棒時，深刻體驗到什麼叫做伸手不見五指的黑，靠著頭燈和手電筒，只能勉強沿著 199 縣道前進；半夜近 3 點冒著小雨、踩著水窪地、途中偶遇野狗追趕，還好都無大礙。接力後，發現前後黑到看不到人，跟著第 25 棒的讌真共跑最後 3 km 至 25 接力區，結束 2 車接力。

第 24 棒：牡丹 → 獅子鄉｜199縣道 ◉ 總距離：6.91 km 總爬升：+111/-12 m

23-景陽 ➙ 24-大圓 ➙ 25-讌真