賽事心得／浪漫台3線大湖草莓馬 我的半馬浪漫事

2022浪漫台3線大湖草莓馬，氣象預報會低溫大雨中一早起床，外面真的下著不小的雨……又遇上女人不舒服的第二天，心情遊走在“棄賽”邊緣跑？不跑？……最後決定先到會場再看情況在前往會場的路上，老公囑咐我，如果身體真的不行就不要勉強，他決定開車在我的21公里賽道上旁，隨時待命……（不行，就上車）🤣就這樣，我默默去寄物，默默穿著雨衣站在起跑點上帶著老公準備的補給包，準備出發。

今天的目標就是⏩可以的範圍努力完賽出發後，大約在4公里處路旁看見了神隊友我們彼此給了手勢，一切還ok往前跑，一路緩上坡，此時聽到有全馬組的步行說著“上坡不是要用走的嗎？這些人怎這麼認真跑呀！？”哈……好像大家是來參加路跑，不是健行的呀！😅

進入各補給站，好多各式的草莓品項，大家都吃得好開心，但我跑步不習慣吃東西，只能拿了水補給（神隊友攝）在跑上薑麻園入口時，我知道後面開始下坡了一路往下，因地面濕滑也不敢太快在約9公里處看見神隊友，他問我“還好嗎？”嗯，狀況算還可以，就繼續往下到折返點。

一回頭……看到剛才的下坡現在變上坡突然有點想上私家的浪漫回收車🤣🤣努力往上跑……再次看見神隊友，他一個ok嗎手勢……我忍住了點頭……嗯嗯（心裡其實掙扎）默默一直往上，最後回到薑麻園入口時……神隊友跟上給了我一句“加油，妳可以的”

對，雖然肚子好悶又漲痛……我知道我就順順下坡往終點前進，應該可以完賽。

後面神隊友就一路幫我精神喊話，這一路真的只有我有這樣的加油者，好特別呀！

回到這我也不知道是幾公里處，神隊友幫我拍下跟著同為21公里回程的跑者（神隊友真認真）我也沒有放棄最後繼續努力前進的步伐。

在離終點站前20公尺，看見神隊友已經準備迎接我此時自己很感動跑回來了，於是大叫：老公，我終於回來了，我完賽了！

從一早想棄賽的心，在硬頸堅持的精神下有神隊友一路隨時待命的陪伴與鼓勵即使全身濕透，鞋襪濕透……肚子悶痛不是很好受心裡是滿滿的“暖暖”呀！我的台3線浪漫21公里，真的很幸福。

雖然成績沒有很漂亮，完賽的感覺卻非常美好我想……就是像草莓一樣，酸甜酸甜的滋味，完全感受在心裡，謝謝神隊友……有你真好。

我的草莓半馬，成功🍓🍓🍓🍓🍓