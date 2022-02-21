訓練心得／做著自己不擅長的事 自主渣打初半馬

一臉沒睡飽，不知死活的和小水瓶合照。

我很不擅長運動，不是普通不擅長的那種，而是一整個家族基因遺傳上的不擅長...而我在昨天，自主跑完了人生的第一個初半馬。每次看到有人分享跑步紀錄，說自己跑得很慢，說自己很不擅長運動，結果訓練半年就可以跑出6-7分速時，我都在想「嘿嘿！這些人沒遇過真的不擅長運動的傢伙，太可惜了」。

從小就不擅長運動的人

從小測驗100公尺，我的成績就遠遠落後，100公尺要跑30秒，連我自己都覺得不合理，回家跟爸媽提到這件事時，他們笑著說「我也差不多跑這個速度啊」「哈哈哈，看來這真的是遺傳誒」是的，我們一家人，跑不快也跳不高。不知多少次，我在測驗立定跳遠時，明明已經跳出去了，老師卻問我怎麼還沒開始（還有不要踩在線上）。練習跳高時是直接撞上竿子，練芭蕾永遠落後一拍，節奏感從來不存在。測驗長跑絕對是用走的，學校的運動會一次都沒有參加過，我永遠坐在樹蔭下看漫畫。仰臥起坐...別說了，一分鐘能做到15個就已經是我的極限，唯有柔軟度贏過所有人。然後因為柔軟度太好，一天到晚都在受傷，沒事就拐到腳。體育課要考三步上籃，我第三步往上跳時直接拐到腳倒地，連跳都沒跳起來，撐了一個月的拐杖。打羽球從來都接不到球，也至今都學不會發球，排球每打必中臉，搞得我決定離那些硬硬的，會飛的球遠一點。我是真的很不擅長運動。

「沒有關係，我們再來一次」

自從知道柔軟度太好的人，需要肌肉量保護自己後，我開始嘗試重訓。但實在太奇怪了，明明找了教練指導，吃著安排的飲食，做著時時調整的訓練課表，有著教練們都讚嘆的良好發力與感受度，我增肌的速度就是「有夠慢」。事實證明，天生神力的人很少，而我就是那個競競業業練了兩三年，身形看不出有多少差異的人。身形頂多不垮，但也稱不上什麼結實有力。我的身體好像就不是為了運動而生長的，要是生長在原始時代，我肯定很快就被野獸吃掉了。

明明真的有在運動，從2016到現在，轉了幾個健身房，就算長期飲食均衡又乾淨，肌肉量和力量進步一直都很微小...後來我繼續做著各種不擅長的運動，像是山上健行，我永遠走得很慢很慢，50公尺一歇，然後看著身邊的山友說著自己很弱，很久沒爬，甚至另一個從來不運動的朋友，都能蹬蹬蹬地走的比我快比我穩，說心裡不難過是假的。最後我決定慢慢的走，用屬於自己的步調，安全緩慢的走。我也玩抱石，手指無力常常抓不住就往下掉，但每一次失敗，我都看見了自己的恐懼，以及「沒有關係，我們再來一次」就是這樣的再來一次，讓我繼續運動下去。

重新開始跑步

去年疫情稍緩後，因為山上的人多了起來，我決定再次嘗試跑步。前年曾經參加過台新女子路跑10km，雖然有在努力訓練，卻依舊在不到半程後，就加入步兵隊。雖然完賽了，卻有種可惜感，這一次我想再試試看。

只參加過一次10km，半路還當了步兵隊，卻決定今年要挑戰半馬。因為今年台新女子馬的獎牌...不是我的菜😅 於是這次我鎖定了渣打的比賽。要再跑一次10km嗎？報名時還在早鳥階段，我想給自己一點危機感，外加之前曾在網路上看到一篇「從零開始，從不跑步到完成半馬！」或許，報個半馬試試？總之我就報名了半馬，並依照那篇網路文章一步步的訓練。目標非常謹小慎微，無傷完賽。說不挫折是假的，因為前面四周的運動習慣養成期，就已讓我苦不堪言。我早已習慣快走3公里半年以上了，卻連維持跑姿的慢跑1公里都做不到。

「沒有關係，我們再來一次」我試著忘掉網路上說著自己從小就跑不快，卻可以在剛開始練跑就跑出8分速的人們，不去思考自己被散步的老杯杯超越的羞恥感，我用著9-10分速，以跑步的姿勢前進著。這次終於可以了...於是慢慢的，跑30分鐘，35分鐘，40分鐘，兩天跑一次，極為克制的累積。一點一滴，反覆了兩次的打底期，我的速度終於拉上來了，穩定8分速，很慢，但能夠以這個速度持續跑40分鐘是我以前想也不敢想的。過年期間回老家，我依舊維持著兩天跑一次的課表，只是老家跑的是公園，公園橫跨了大大的山坡，跑一圈等於上下山一趟，我的速度又落回8-9分速。甚至初始數次實在跑不下去，只能停下來休息。真的很沮喪，明明這麼努力了，為什麼我的起點比別人低這麼多呢？沮喪完之後，想想自己能這麼沮喪還持續下去，也真的很棒，所以「沒有關係，我們再來一次」，然後渣打馬取消了。😢😢😢

自主半馬

雖然知道是為了防疫，但還是難過了一整天，第二天出門運動時都覺得自己失去動力...儘管後來擔心渣打取消，所以還是報了台新女子半馬，可是四月比賽和二月比賽的心情終究不一樣。回台北後，發現自己的跑速在老家山坡的訓練下，變稍微快一點了，現在可以輕鬆地以7分速跑60分鐘，不會在最後無法維持跑姿，而是可以舒適地跑著，我的心情依舊很複雜。知道自己其實要無傷完賽，可能還是有點勉強，可比賽取消真的難受。所以我決定二月底前，要跑一次自主半馬。在這週一，我又很突然的覺得「就是這週，我想在這週完成」。稍稍評估了一下最近幾次的跑量，剛好也是體力充沛的狀態，應該是可以跑的。頂多就是失敗，不勉強自己。於是繼續默默準備。

在雨中出發

聽聞週末100%下雨，且有寒流來襲時，我嚇死了。一個人跑步最怕的就是倒在路上啊！直到18號睡前，我都在反覆考慮到底要不要延期到下週。直到19號睡醒，發現窗外無雨，陽光從雲層中絲絲透出。好喔，老天爺好像是覺得我可以跑...於是我穿上一件健行用的防水雨衣外套，帶著朋友上週剛送我的迷你保溫瓶，怕風雨大會失溫，口袋裡揣著白金懷爐，塞了兩包補給品，就坐車前往起跑點大坪林的河濱。

看起來山上在下雨，最怕這種大水了。

從新店一路往淡水的河濱我很熟悉，之前無事時，我總會心血來潮地一個人騎著ubike一路往北，過午出發，傍晚剛好到達淡水看夕陽，吃吃海產哼著歌回家（第一次騎時當然是一個人邊騎邊哭，不懂自己在發什麼瘋）。總之跑熟悉的路線是最好的了，對路徑心理有數，也可以少掉一些看地圖的時間。

雖然挺冷的，但稍微暖身一下，身體很快就熱起來，沿著熟悉的河濱開跑。細雨打在外套上，有口罩和帽子的遮蔽，反而覺得有點熱。路上遇到好幾位正在慢跑的人，他們開朗的和我揮手，我也急忙揮手或用力點頭，這種短暫相逢，心卻因為做著一同一件事無比靠近，因為他們的熱情無比溫暖的感覺，是我一直不放棄爬山和跑步的原因。

忘了在哪拍的，5-10km中間吧。中間雨時停時下，防雨外套不敢脫，拉鍊開開關關，後面雨開始變大，就沒有再掏出手機了。

原訂跑到大稻埕，抵達時才發現這樣只有13km左右，手邊的水快喝完了，中間已吃了一包補給，沒有水大約很難吞下第二包，於是在大稻埕投了運動飲料的鋁箔包，帶著飲料邊喝邊跑。此時精神尚足，除了覺得有點餓以外，最困擾的就是腳有點痠。速度已經無法維持，我的底線就是「跑再慢都沒有關係，不能真的停下來」後續又投了一次飲料，有悠遊卡付帳的機器真好！一路跑著跑著，越往圓山靠近，腳就越不聽使喚，數度都想停下來，但依舊強迫自己至少要原地小跑步，過馬路等紅綠燈時亦然，再慢都不要停。雖然中間原地跑步看地圖，重整心情的次數開始變多，速度也直掉，數次勉強拉回8-9分速，又會逐漸慢下來，但至少沒有真的停下腳步。

最後終於抵達圓山附近的河濱，過去我都直接騎著ubike往關渡衝，往圓山方向的路就不太熟悉，帶著疑惑繼續前進，路上的指標實在模糊不清，雨開始變大，河濱的風冷到不行，還好我的外套十分防風，懷爐依舊發燙。終於，在我死死看著手機上的里程數字，死拖活拉著1km以前開始有點要抽筋的右腿和右臀，我撐到21km了！完成了！

因為是中午開跑，抵達時天都要黑了，而且這裡我不熟，到底該怎麼出去嗚嗚，腳好痠啊。

訓練還是不太夠，15公里之後速度掉的更嚴重，只能時不時的用意志力拉回8-9分速。

很慢很慢，但終歸是在時限內跑完了！

我簡直不敢相信，那個一年前只要跑3km就足以讓我回家重感冒三天，重訓加0.5kg就足以讓我呈現過度訓練反應，想跑卻根本跑不起來，也跳不起來的自己，竟然可以就這樣跑完21km！雖然真的很慢，雖然是勉強在時限以內完成，雖然真的比賽可能已在後面某關被關門，但終歸是完成了！

「沒有關係，我們再來一次」這句話，帶著我一路走到了這裡，儘管我還是跳不高，儘管平板式我天天練，練一年還是沒辦法撐超過2分鐘，儘管跑得有夠慢，比一般人都還要慢，但我已經從3km的地方走到了這裡，又有誰能說我沒有進步？與過去的自己相比，原來不知不覺已前進了如此之多。拖著像企鵝一樣的腳步，終於找到河濱的出口回家，今天整天還是像殭屍一樣移動，翻身時會發出小小的尖叫聲哀嚎，心卻如此的滿足平靜。

希望所有不擅長運動，跟我一樣在運動上跌跌撞撞的人能受到些許鼓舞，我們在運動的路上收穫太多的失敗，太少的成就感，但是沒有關係，我們再來一次，用很慢很慢的腳步，走走停停；只要願意再次拾起，就不能稱之為半途而廢，我們終將走到未曾想像過的地方，回首來時路，一切都不會被白費。希望四月的台新半馬能順順利利，可以跑得更好，跑的更舒適 ❤️