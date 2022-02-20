時隔9年爆炸案倖存者將與4屆奧運選手 攜手完成波士頓馬拉松

2013 年 4 月 15 日，可以說是「波士頓馬拉松」最黑暗的一天，那就是著名的「波士頓馬拉松爆炸案」發生的日子。Adrianne Haslet 是當時爆炸案的倖存者，她因為爆炸失去了一條腿。在 2022 年波士頓馬拉松，她將重返賽道，並且和一位台灣跑迷熟知的跑者一同完成，那就是參加四屆奧運的 Shalane Flanagan！

Haslet 在個人社群平台 Instagram 興奮地宣布這項消息，「每一次，我都想像在比賽時有她跑在我旁邊，因此去年12月，我鼓起勇氣問她是否要加入我，從霍普金頓到波士頓，成為我的隊友、我的教練，以及支持我的跑者。」她繼續說道，「我告訴她，我沒有辦法想像通過終點沒有她在我身邊，而她說 “Yes”。」 Adrianne Haslet（右）和 Shalane Flanagan（左）從今年 1 月開始，一同展開了訓練 （圖片來源： @adriannehaslet ）

Adrianne Haslet 說在 2013 年失去左腿時，還不是一位「跑者」；2014 年她獲得波馬大會邀請，在距離終點 500 英呎時進入賽道，完成了去年未看見的終點線，而當時也是她第一次遇見了 Shalane Flanagan。直到回家後搜尋，才發現跟她聊天跑者竟然就是說 “F*ck yes!” 的 “Shalane f%cking Flanagan”。往後，兩人因此有了聯繫。

Adrianne Haslet（左圖中）2014 年受波馬大會邀請，完成了最後 500 英尺，並遇到了往後亦師益友的 Shalane Flanagan（右圖右）（圖片來源：@adriannehaslet）

今年 1 月開始，兩人一同展開了訓練，並且目標是幫助 Haslet 在波馬的「帕拉組別」（the Para division）獲得勝利！「達成你為自己設下的目標是一件事，但有時候脫離這樣的情境，幫助其他人完成他們的目標更是特別。」Shalane Flanagan 說道。Adrianne Haslet 表示希望她們這個團隊能讓大眾更了解帕拉運動員，並且能鼓舞身障朋友們。2022 年波士頓馬拉松將在 4 月 18 日舉行，讓我們繼續關注她們！

（出處：@adriannehaslet）