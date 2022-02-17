賽事心得／台北超馬旗袍接力賽 跑出自信與美麗

11/12在台北市花博新生園區所舉辦的《2022台北超級馬拉松旗袍接力賽-CHIC POW Run旗袍路跑》，是全台首屆以旗袍為主題的接力路跑。其實在我們跑團，早在去年就掀起了一波相約穿旗袍參加路跑的風潮。像是去年的《2021台新女子馬》(註)，《妹子陪跑團》和《週週慢跑社》就有43位美女相約穿旗袍共襄盛舉，吸引眾人目光，也讓比賽增色不少。

第一屆旗袍接力賽，共有79支隊伍參加，316位靚女、型男穿上旗袍，與同時間進行的超馬選手一同在賽道上自信的奔跑。這麼棒的賽事怎麼能缺席，我和一些夥伴一同當加油團，幫忙補捉及記錄每一位旗袍妹子美麗的倩影。現在，就跟著我來回顧當天的精彩畫面。

註: 點閱 2021台新女子馬，旗袍女團來襲全紀錄！

旗袍齊聚 一場美麗的嘉年華會

跑團的妹子們不只是精心準備她們所穿的旗袍，髮型及頭飾一點也不馬虎。髮型設計師的 Lisa 果然是高手，才三兩下就搞定，以後有活動一定要把她的巧手借回家。Before and After是不是很不一樣。

《妹子陪跑團》總共就報名了9隊，每個人都盛裝打扮，人多到廣場都快塞不下了。

五顏六色的旗袍很亮眼，但穿在這些跑者的身上更吸睛。

除了參賽的旗袍選手外，還有特地來加油的旗士和妹子們，有樂哥、中興哥、彬哥、Sam、阿嘉、Leo、書萍、季欣和我。今天的這一場美麗盛會，我們當然不能錯過。

對男士(騎士)來說，被旗袍女團包圍，是一件幸福感爆表的事，從 彬哥 臉上的表情就可以看的出來。

江湖在走，旗袍要有，還有還有。。。人正真好。

跑步的人都有跑衣不稀奇，如果有一件專為跑步而訂製的旗袍，那就非常斯貝秀了。平時可以穿，想跑步時，還可以立刻換上跑鞋來個優雅的慢跑。

跑步是自信的展現，將旗袍穿在身上，自信在每個妹子的臉上展露無遺。

此外，穿上旗袍的妹子們不怕眾人眼光擺出各種Pose，還跳起了擦玻璃舞，很難得看到大家這麼俏皮輕鬆的一面。咦~ 那位 Leo 先生也進來湊一腳！

準備起跑 美不勝收的旗袍集錦

比賽時間2小時，每一組四人，每人接力跑30分鐘後統計總里程數。妹子個個盛裝歡樂齊跑，不僅僅是旗袍接力賽，更是美麗接力賽，一棒接一棒。

《妹子陪跑團》參賽的其中兩支隊伍，是不是很吸睛。

同樣是第三棒的 雯君 和 彩琴 ，起跑前先來個精神喊話。你看這架勢，還沒跑已經贏一半了。

準備起跑，今天的鎂光燈主角是你們。

9:00正式起跑，一開始就很歡樂，完全沒有競賽的煙哨味。

賽道齊跑 旗袍是全場最美麗的焦點

由於現在的旗袍，很多已是改良後的旗袍，既現代又時尚，尤其是 運動旗袍 。因此旗袍已不再侷限某種場合。今天在超馬比賽場上一下子出現這麼多旗袍跑者，成了最美麗的焦點。

内側跑道是12小時、48小時及100公里組的超馬比賽，外側則是5小時接力賽及旗袍接力賽。旗袍接力賽9:00「起跑」，看到不同組的人馬「齊跑」在同一個賽道上，一起熱血奔馳。感覺不出來有些超馬選手已經跑了18小時，依然精神奕奕的一圈又一圈，令人佩服他們的耐力及意志力。

帥哥、美女同框，美麗指數爆表。

(照片來源: Soonnet)

處處是美麗，感覺就像初冬的暖陽，讓人一整天的心情都好好。

我和 書萍 在這個位置站了兩個小時，就是要拍好拍滿。

補捉最美麗的跑步畫面，怎麼拍怎麼好看。

穿上旗袍，感覺妹子們跑起來更輕盈，都飛起來了！

旗袍妹子是今天的主角，自信又美麗。

(照片來源: Soonnet)

(照片來源: Soonnet)

(照片來源: Soonnet)

路跑接力賽，也是熱血的傳遞、自信的傳遞，更是和隊友之間情感的傳遞。有些人因為現場的氛圍感染，還因此突破了自己的PB。

「玩美」收場 用自信美麗劃下句點

到了頒獎時刻，沒想到跑團報名九隊，竟然囊括前八名的5個席位，而且還抱走了第一名，真的太強大。各位妹子果然個個是女力，一出場必有佳績。

雯君 說：「我們這組意外拿到第七名，超開心的啦！第一次路跑上頒獎台ㄟ」

得獎後興奮的跳起來，原來穿旗袍也能跳高高，這旗袍的彈性也太好！是哪裡買的？我也要來買一件。。。。送給我媽穿，哈哈哈。

這次優勝的獎品是一個造型筆筒還有面膜。 彬哥 事後打趣的說：「和我上個月陽明山超馬同樣筆筒造型，卻不用跑得快往生，該考慮明年跑旗袍接力？」哈哈， 彬哥 ～就這麼說定了，明年我們要看你穿旗袍。

後記

雖然路跑一開始還有點飄雨，但幸運的天公作美，開賽沒多久雨就停了。微冷舒爽的天氣讓大家可以恣意的邁開腳步奔跑。謝謝主辦單位，我們參與了一場有趣、美麗又好玩的旗袍路跑， 玩美 又 完美 。期待第二屆，咱們明年見！

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