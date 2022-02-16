日本實業團半程馬拉松 35 歳佐藤悠基 1:00:46 破個人最佳！

沒有最狂，只有更狂！今年 35 歳的佐藤悠基，跑出了 1:00:46，刷新個人半馬紀錄（圖片來源：佐藤悠基IG）

在 2/13（日）舉行的「第 50 回全日本實業團半程馬拉松大會」締造多項紀錄，跑進 61 分內的就有 15 人，而 34 歲的 川內優輝 突破 10 年的紀錄，將半馬成績更新到 1:02:13！不過還有一個比川內更狂的跑者，那就是今年 35 歳的 佐藤悠基，他刷新了個人最佳紀錄，跑出了 1:00:46，排名 11！

號稱「現代韋馱」的男人

佐藤悠基可以說是一位跑步天才，一開始接觸游泳，由於爸爸也是一位跑者，他在小六時接觸田徑，在初中時竟以8分24秒跑完3000公尺，打破當時日本的分齡紀錄；在大學時，更少見地四年皆跑了箱根驛傳，因此他被視為「現代韋馱」！

更多介紹可以看 文仔@跑得瀛 的這篇《現代韋駝 佐藤悠基》

看他的各項個人最佳成績，5000m 13.13.60（2013）、10000m 27.38.25（2009）、馬拉松 2.08.58（2018），而半馬就是這場刷新的 1:00:46！在今年初的「第98回箱根驛傳」，中央大學 吉居大和 在第一區以 1 小時 40 秒打破了高懸15 年的紀錄，這個紀錄正是佐藤在 2007 年「第83回箱根驛傳」所創下的 1 小時 01 分 06 秒！

佐藤悠基在 2007 年「第83回箱根驛傳」第一區所創下的 1 小時 01 分 06 秒高懸 15 年，直到今年「第98回箱根驛傳」才被中央大學 吉居大和 所打破！（圖片來源：月陸Online）

佐藤悠基在個人社群平台 Instagram 表示，自己現在馬拉松訓練的疲勞期，對這場比賽是抱持著「跑多少算多少」的心態，沒想到半馬突破了最佳，接下來將以馬拉松為目標！下一場將是去年延期至今年的「東京馬拉松」，期待到時候佐藤能再次推進自己的成績！

（出處：佐藤悠基 IG）

參考資料：スポーツ報知、月陸Online、世界田徑

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