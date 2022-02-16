2022台北國際體育用品展 虛實整合強勢回歸

2022年台北體育用品展將於3月10日至12日重磅回歸 打造智慧運動生態圈。(圖片：外貿協會提供)

由外貿協會所主辦的「台北國際體育用品展(TaiSPO)」今(2022)年將以虛實整合的形式呈現，實體展覽將於3月10日至12日在南港展覽館二館舉辦，線上展則將從3月9日開始持續一個月至4月8日。台北國際體育用品展實體展與「台北國際自行車展」同期展出，今年兩展規模預計達3,000個攤位，為疫情後全臺最具規模的運動健身及自行車展覽。根據經濟部統計，受惠於疫情下居家健身風潮興起，及全球運動健身盛行，臺灣業者產品多樣化、品質佳，成功打進國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部， 2021年臺灣運動用品出口總額達37.93億美元，較前一年幅成長58%。近年配備聯網功能、數位內容及運用新興智慧科技的健身器材及運動用品成為市場新寵兒，主辦單位特別於展中打造「智慧健身房專區」，涵蓋岱宇、喬山等知名大廠展出相關智慧健身器材，提供參觀者一次體驗各品牌最新產品的機會。

同時，台北國際體育用品展亦與全球知名有氧課程萊美(Les Mills)攜手，於展期中推出後疫情數位健身趨勢講座，邀請知名健身作家 Hana、超人氣健身系 YouTuber「SBD Taiwan邱個」等到場分享女力健身與抗老化重量訓練等主題；更推出連兩日、達6場免費 Les MIlls課程體驗，從拳擊有氧到舞蹈等，鼓勵不同年齡層參觀者於現場跟著教練一起揮汗「動起來」! 歡迎有興趣的業者及民眾，踴躍報名參加。此外，主辦單位表示，近年戶外活動如登山健行、露營興盛，預估未來國內外疫情趨緩後，將持續帶動相關產品需求，今年首次與臺灣越野自行車運動經營品牌 Dirty Formosa合作，於南港展覽館二館戶外場地設立 Outdoor Taipei展區，邀請到戶外運動休閒品牌大廠 THULE、Snow Peak及知名自行車品牌捷安特及 BESV等，展示涵蓋休旅車戶外運動相關配備及多樣化露營帳篷等，參觀者可體驗越野自行車試乘、輕鬆地坐在露營椅上喝杯手沖咖啡，在臺北都會區享受到郊外愜意的氛圍。

2022 TaiSPO現場將帶來多項精彩體驗活動 強化參觀者情境體驗。(圖片：外貿協會提供)

「2022台北國際體育用品展(TaiSPO)」續以打造亞洲最完整的運動用品全方位採購平台為目標，同步推動為期一個月的線上展(3月9日至4月8日)，提供專業人士掌握產業最新脈動與零時差、距離的商洽機會。

實體展覽將於2月15日起開始售票，歡迎國內業者預登參觀、一般民眾購票參觀。

售票網站 : https://taitix.com.tw/event/detail/100003/kDV4u0lP

更多活動詳情及研討會資訊：https://www.taispo.com.tw