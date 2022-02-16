賽事心得／台北超級馬拉松 24小時賽挑戰217公里敗陣了

第二度參與台北超馬，上一次是2020年挑戰12H成績124公里。原本是想挑戰冬山河100mile後，再來挑戰24小時，果然越級打怪失敗了。

賽前為了賽事認真準備4個多月，包含堆跑量、長距離，改變了飲食，變成海鮮素，體重也降了4公斤。

這次的目標是跑進國家門檻217公里，最終200公里失敗。

賽前組團失敗，大部分的朋友都報了渣打馬拉松，只有彬哥（12H總七）與伶姐（6小時總四）一起台北超馬，加上組別不同，能在會場上的支援有限。

早上從埔里搭乘7:30分的國光客運，來到台北轉運站。太久沒來，亂亂繞了幾圈才找到中山捷運站，搭往花博，在附近簡單找個沒有肉類的餐點來吃（素食炒飯+黑咖啡）然後再漫步會場。

途中被動漫展吸引了過去，雙腳好像告訴自己，往這個方向會比較安全，確實在這裡感到很開心，但我人生的方向不是往這裡。

12點半抵達會場，報到手續很簡便，其實線上都先填寫完畢了。

先來為即將衝線的伶姐拍照加油，恭喜傷癒復出不久就拿了個總四，果然跑齡十多年不是跑假的。

接著輪到我準備上場了，在我桌位對面有位大哥，還帶了3桶不一樣的保溫熱湯。

對我說「不用客氣，這裡有免洗餐具，冷的話可以享用」雖然我沒有享用，但真的讓我感到很溫馨，自己都要面對強大的挑戰了，還能想到顧及他人。

下午兩點起跑開始，照著自己的配速出發，雖然感覺落後很多人，但我有信心。

一個小時後，台北的好友莫莫拔麻也來為我加油了，兩位跟我一樣都很喜歡運動與毛孩。

途中還請他們幫我開個羊羹，這時才開始發現，如有補給員的話，或許就可以提前知會水或食物，過站完全可以不用降速。

認為膝蓋也是在這跑停跑停的狀況下，失了節奏，導致提前出狀況。

開跑3個多小時後，請伶姐幫我手機看一下目前名次，結果她跑去看記圈板，還跟旁人們討論了我的是不是紀錄沒感應到，還好虛驚一場，這位熱血的旁觀者，還細心的幫我追蹤一下，目前跑了4個多小時，名次來到第九名了。

很好，因為我知道等等彬哥7點比完賽後，我就真的孤立無援了，也感謝他們還為我留了許多咖啡與補給，讓我省去不少時間。

不過兩個小時後，就都被我喝光了，必須再拿著空瓶跑去補給站裝滿再跑回來。有時因夜晚、甚至恍神還必須找一下自己的凌亂置物籃，東翻西找肚子餓，很沒效率。

到了晚上12點，終於看到有認識的朋友了「明輝」，原來他有來當文雅姐48H的補給員，不過48與24的補給站不同，也不太方便打擾他的工作，但有請他幫忙我補水就好，順便幫我報個戰況。

100公里時，我暫居第三名，但此時膝蓋已經開始痠痛了，舊傷ITBS，一樣的位置一樣的痛感，決定先吃顆止痛藥試試。12小時跑出121公里，比上一次慢了3公里，且狀態也差很多。

約起跑12小時候，明輝跟我說，我已經暫居第二名了，那就吃第二顆止痛藥好了，拼看看。算跑齡8年，第二次吃止痛藥，過了150公里後（之前最長距離也才124公里）聽到第一名的選手，有狀況，進了休息棚休息。

告訴自己機會來了，再努力撐住啊，天一亮或許一切好轉，可惜還沒100mile，我的膝蓋徹底不行了，知道再勉強跑下去，也是不可能有好結果，且一定會帶來更大的傷害，是自己準備還不夠。

剛好走到100mile時，手錶也沒電，算算時間還有7小時，應該還是可以走完40公里吧，讓自己的路跑距離突破到200公里也好，雖然藥效退了，每走一步都很疼痛。

賽前1個月，帶毛孩小賴到野溪溫泉，不慎2度燙傷，每天照護小賴的過程中，都能感受到毛孩的堅強，賽前掛上有他的項鍊，也告訴自己要辦到，至少低標200公里還是有機會。

途中遇到一位也是總排的大哥，林慶華大哥，不斷的鼓舞我，跑起來還有機會，謝謝你跟我聊了許多，分散了許多痛苦的時間，看你爽朗的性格，難怪這麼多人來為你加油。

也很謝謝莫莫拔麻，一大早就來幫我加油「偉翔，你現在還是總二餒，怎麼在走，跑起來！」

謝謝你們連續兩天來幫我加油，但這次我真的有狀況了，複雜的心情就連跟我開口，我都會想哭。

最後6小時，走到休息棚拿起手機，跟朋友報一下自己狀況，也順便推算一下，自己還有多少公里。

6小時還剩33公里，我每小時只要跑走6公里應該就可以辦到，期間不斷摸著自己的項鍊，告訴自己加油。

最後4小時，彬哥、伶姐也提前來探望，幫我把補給籃重新整頓好，請我好好繼續走下去…腳掌也感到腫脹不舒服，索性直接去換了雙拖鞋來走，但也沒好到哪裏去。

淒淒慘慘慘慘戚戚，發現行走的速度越來越慢，也越來越疼，個人屬於耐痛能力蠻強的，往往生病也不愛看醫生的人，這時怎麼這麼不爭氣。

忍不住又開口要了顆止痛藥，第三顆止痛藥，破至今最多的紀錄。（第一次2018冬山河初百K，第二次2022台北超馬初兩百K)就這一次就好，讓我任性的湊到200大關，下次我定會選擇棄賽。

終於到了中午剩兩小時，我還有9公里要走，名次也掉到第九名。問了問彬哥，第十一名差我多少，還有10公里左右，這下算可以好好放過自己了，走完就好，還能撿個總排尾就該偷笑了。

最後200公里時，還剩15分鐘，決定不走了，希望膝蓋傷勢不要加深，也謝謝賽場上可敬的對手們。

賽後只能躺在救護站，接受頒獎，謝謝彬哥代領頒發。也謝謝伶姐會場的照顧，第一次跑完在會場嘔吐，坐上車也只能昏睡到家，感覺腳已經有想跟我做切割的決定了….

最後還是恭喜自己完成24H 200公里的任務，也算很滿意了。有失敗才能獲得更多的經驗，下次一定要更好，也謝謝大會的服務人員，賽道上的選手與加油的民眾，還有幫助我的朋友們，休息過後，我要更努力才行。

#埔里愛跑協會#跑步這尛時

賽後自我檢討：

1.腳下的戰鞋「翔走」已經買超過3年了，雖然只有比賽時會拿出來穿，但已經失去原有的彈性。

2.因疫情的關係，瑜珈的初級課取消了，中高階的我又跟不上，導致瑜珈沒繼續，在家也偷懶沒拉筋。

3.24H不像12H，真的很需要一位幫忙的補給員，尤其夜晚。可以省去不少停站時間，跑感也較順暢。