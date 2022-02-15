快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本實業團半程馬拉松 川內優輝1:02:13 睽違 10 年再刷新紀錄

運動筆記 / Joanna

川內優輝在「第 50 回全日本實業團半程馬拉松大會」以 1:02:13 打破時隔 10 年的半馬個人最佳紀錄（圖片來源：AD Challenge Support

「第 50 回全日本實業團半程馬拉松大會」於 2/13（日）舉行。男子組的冠軍為 20 歲的小將 林田洋翔，他以 1:00:38、日本歷代第八的成績完賽；第二名的 中山顕、第三名的 田村友佑 也在激戰中，以相同的 1 小時 38 秒衝線。其中，台灣跑者所熟悉的 川內優輝 也有參賽，今年已經 34 歲的他，跑出 1:02:13、刷新個人最佳 5 秒，這更是他自 2012 香川丸龜國際半程馬拉松、睽違 10 年所創的紀錄！

賽後，川內優輝在自己的 twitter 表示，這次在涼爽的雨中取得不錯的成績，並打破了睽違十年的半馬紀錄。雖然他在這場賽事以第 66 名完賽，但其成績離第一名僅有 1 分多的差距，以 34 歲之齡打破紀錄也非常不簡單！

而去年的琵琶湖馬拉松，川內跑出了 2 小時 07 分 27 秒，這是他人生首次跑進 SUB 2:08，並刷新了時隔 8 年的全馬紀錄！30 多歲的他，仍不斷地在打破紀錄，相信在 2 月 27 日的大阪馬拉松，我們也有機會看見這名優秀的跑者再創佳績！

延伸閱讀：

參考資料：Yahoo! JAPAN日本陸上競技連盟公式サイト

＊日本跑步話題，盡在運動筆記

馬拉松

相關新聞

跑團天地／晨跑尬一下 自主初超馬練跑

今天清晨跟跑友自主訓練 路線：從嘉義市體育場出發到三泰來回 總距離：51k 首次自主超馬新體驗 第一次凌晨四點就開始跑步 第一次的超馬以輕鬆的9分速開心完成 第一次跑到三泰跑的那麼舒服

跑步小品／甩油是一種馬拉松

（吃了香甜的國王派，在無法跑步的情況下，我以每天近兩萬步來消滅熱量.....） 說到減肥甩油這件事，我覺得不只像是場馬拉松，而且還是那種沒有終點的超超超馬啊～ 我好像不是在減肥、就是在減肥的路上…，

賽事心得／台北超級馬拉松 沒補給團、加油團的孤獨24小時

報名此次比賽的原因： 橫越臺灣超級馬拉松一直是我的目標 今年報了165公里組別 為了知道自己行不行在時間內完賽 所以先報名了臺北超級馬拉松24小時的比賽 比賽報名拖到最後一天 所以寄來

日本實業團半程馬拉松 川內優輝1:02:13 睽違 10 年再刷新紀錄

川內優輝在「第 50 回全日本實業團半程馬拉松大會」以 1:02:13 打破時隔 10 年的半馬個人最佳紀錄（圖片來源：AD Challenge Support） 「第 50 回全日本實業團

六堆勇士馬拉松起跑 探看客庄之美

邁入第57屆六堆運動會將在3月登場，六堆勇士馬拉松賽事先於今天起跑，今年首度開放全國民眾參賽，吸引2000人共襄盛舉，沿...

跑步知識／用跑步畫畫 新手也能跑的 GPS Art 攻略大全！

這裡先附上跑友 Heigo Chang 超強的跑步繪畫！（圖片來源：Heigo Chang） 每次逢年過節，常常看見有人用 GPS 跑步路線畫出一個個可愛的圖形或文字，總是讓人驚嘆不已！但是到底是怎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。