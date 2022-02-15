日本實業團半程馬拉松 川內優輝1:02:13 睽違 10 年再刷新紀錄

川內優輝在「第 50 回全日本實業團半程馬拉松大會」以 1:02:13 打破時隔 10 年的半馬個人最佳紀錄（圖片來源：AD Challenge Support）

「第 50 回全日本實業團半程馬拉松大會」於 2/13（日）舉行。男子組的冠軍為 20 歲的小將 林田洋翔，他以 1:00:38、日本歷代第八的成績完賽；第二名的 中山顕、第三名的 田村友佑 也在激戰中，以相同的 1 小時 38 秒衝線。其中，台灣跑者所熟悉的 川內優輝 也有參賽，今年已經 34 歲的他，跑出 1:02:13、刷新個人最佳 5 秒，這更是他自 2012 香川丸龜國際半程馬拉松、睽違 10 年所創的紀錄！

賽後，川內優輝在自己的 twitter 表示，這次在涼爽的雨中取得不錯的成績，並打破了睽違十年的半馬紀錄。雖然他在這場賽事以第 66 名完賽，但其成績離第一名僅有 1 分多的差距，以 34 歲之齡打破紀錄也非常不簡單！

而去年的琵琶湖馬拉松，川內跑出了 2 小時 07 分 27 秒，這是他人生首次跑進 SUB 2:08，並刷新了時隔 8 年的全馬紀錄！30 多歲的他，仍不斷地在打破紀錄，相信在 2 月 27 日的大阪馬拉松，我們也有機會看見這名優秀的跑者再創佳績！

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參考資料：Yahoo! JAPAN、日本陸上競技連盟公式サイト

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