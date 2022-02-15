賽事心得／台北超級馬拉松 沒補給團、加油團的孤獨24小時

報名此次比賽的原因：

橫越臺灣超級馬拉松一直是我的目標

今年報了165公里組別

為了知道自己行不行在時間內完賽

所以先報名了臺北超級馬拉松24小時的比賽

比賽報名拖到最後一天

所以寄來的號碼布姓名是黏上去的😂

以往參加馬拉松比賽都是早上六點開跑

這次的24小時賽是下午2點開跑

對我來說是很奇怪的時間

因為雖然比賽是24小時

但是我早上6點就起床

醒著的時間一定超過24小時

對個人體力確實蠻挑戰的

因為前一天晚上下雨所以當天天氣涼涼的

這樣就是跑者要的好天氣：天時

比賽地點是在花博新生園區

安全地又平坦：地利

至於有沒有人和我們繼續看下去

關於賽事補給我沒有什麼概念

心想著比賽我最怕肚子餓

能吃飽就好

所以我的補給品只有：草莓麵包/燕麥飲/可樂/能量膠/塩糖/還有沒吃到的巧克力和八寶粥

對於要經過一個夜晚賽事

我沒有準備熱食(後來同事有準備但我吃不下)

説不定有熱食滿足心靈我會表現的更好些

當天男友陪我到比賽場地

開賽就離開去上班了

我一個人

沒有補給團也沒有加油團獨自跑了24小時

都説跑者是孤獨的

比較有補給的加油團我更顯孤獨了

沒有人遞水遞飲料

沒有人問要吃什麼

沒有人問累不累要不要休息

更沒有人加油或按摩

若非有一定要完賽的信念

我真的很想東西收一收回家了

要跑24小時真的很久

不知道自己的續航力如何

我之前最長跑過67公里並不知道自己的能耐

藉著這個比賽來測試自己

所以策略就是跑50分鐘休息10分鐘

前面12小時的配速一直很穩定

本來預計1小時7公里都有達標甚至超前

但是後面的12小時都是靠意志力去撐

從13小時開放速度放慢

我的身體已經提出抗議

大腿酸小腿也是

膝蓋也開始痛

最難受的是髖部的疼痛

過了16小時已經到早上6點

我幾乎沒辦法跑了

從早上6點之後的每一分秒都覺得渡日如年

跑不起來走路更是難挨

重點是沒有人可以分享自己的身體狀況

我只能從早上6點走到中午12點

看著公里數上升的非常慢

原本預計跑120公里的我

竟然也讓我走到了140多公里

比賽只剩下2小時我覺得自己可以達到150公里

雖然髖部疼痛

但是我後面的2小時的確是比前幾個小時努力

最終以151公里做收

以第一次參加24小時賽

這公里數算是很可以了

後來也拿到女子組排名第四名

算是不錯的成績

所以大家有沒有覺得人和呢

結論：

要參加那麼困難的賽事背後的補給真的很重要

我沒有為了這個賽事做什麼特別的訓練

因為我平常就在練跑所以全部都是累積的成果

跑步真的只有累積

一點一滴堆疊上去成就強大的自己