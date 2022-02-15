跑步小品／甩油是一種馬拉松

（吃了香甜的國王派，在無法跑步的情況下，我以每天近兩萬步來消滅熱量.....）

說到減肥甩油這件事，我覺得不只像是場馬拉松，而且還是那種沒有終點的超超超馬啊～ 我好像不是在減肥、就是在減肥的路上…，再怎麼減，似乎都沒有到盡頭，看不見終點啊…！😅

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過年大餐的累積 成為體重+體脂奇蹟！

剛過完年，本來就圓圓的肚子又悄悄增厚了幾分，真的很煩人！春節期間每吃過一頓大餐，如果沒有即時把熱量給「跑」掉，那體脂肪就悄悄地累積，放假那麼多天，好吃的東西又那麼多，不吃對不起自己，也會成為跟家人很難相處的人，於是放開懷吃著，體脂肪也很忠實地一天天堆積成長，終究成為身上那塊令人討厭的肥肉，這真的不是奇蹟，而是紮紮實實的累積！而，眼看著本周有情人節、還有元宵節，吃美食的機會也太多，必須跑更多才甩得掉油，否則只能照著鏡子恨自己啊！

甩油對於我而言，可說是一輩子的志業，以前不論吃多少、多麼晚吃都不容易胖，但年紀大了以後，新陳代謝的速度變慢，只要稍不注意就肥肉上身！雖然跑步有助於減重，但關鍵還是在於飲食控制，如果能有效的控制飲食、再加上跑步，對於減重就是事半功倍；如果太任性的吃，只靠運動消耗熱量，恐怕會非常辛苦才能達到減重的目標，於是我越來越注意飲食控制。

飲食三不： 澱粉、炸物、含糖飲料

以前我的飯量很小，每餐大概只吃一口飯，但我很喜歡吃麵食，像什麼蔥油餅啊、燒餅、麵包啊…，我都很愛！自從開始規律跑步以後，隨著運動量大食量大增，也因為訓練和比賽時身體必須儲存足夠的肝醣，因此我放心的大吃澱粉，連飯量也增加到可以吃完一碗，但這樣吃的前提是：跑量必須大於所吸收的熱量，否則體重一定增加！最近幾個月我因傷無法跑步，非常憂慮自己很快要變胖了，不過我家的菜本來就少油，一向吃原型食物和大量蔬果、少吃加工品，因此我先大幅減少碳水化合物的攝取，蛋白質則不忌口，其中脂肪含量少的雞胸肉和魚肉就叫人吃得很放心，肉類中脂肪含量最高的豬肉，已經漸漸不太吃了。（掰掰～肥美的紅燒肉、掛包們…😭😭😭另外，炸物、含糖飲料也是絕對的禁忌！根據我觀察身邊正在減肥的人、以及我自己的切身經驗，只要不碰澱粉類、嚴禁含糖飲料與炸物，就能看到減肥的成效，特別是體重越重的人越看得見成效！

（伯爵茶起士蛋糕，真好吃啊～～可是，...真的吃不得啊😭😭😭）

體重、熱量斤斤計較的人生

通常體重超標都跟飲食有關，只要飲食控制得當，體重就不容易增加。而克制口慾的最好方法就是天天量體重，我每天早晨刷牙洗臉後，一定先量體重，早晨是體重最輕的時候，我的磅秤是可以顯示七種數字的日本T牌體脂計，能顯示體重、BMI、體脂肪率、肌肉重、內臟脂肪比率、基礎代謝率和身體年齡。這個體脂計非常誠實，只要前一天我多吃了一點點、少動了一點點，它就毫不留情地顯示我的體重和體脂肪上升，再加上我發現，這種T牌體脂計測量出的體脂肪率，要比一般醫院中的IN BODY 量出來的低3%左右，換句話說，如果我在我的體脂計上的體脂肪率顯示15%，事實上卻是18%，迫使我必須嚴格控制飲食和運動。

自從停跑之後，每一天站上體脂計就看到體脂肪率默默地緩慢增加，我想這是所有因傷停練的跑者心中共同的痛，體脂率增加就是發胖的開始，體態會從馬拉松跑者的精瘦緩緩地變成圓潤，身體線條也慢慢的從「有力」轉變為「柔和」，令人焦慮！然而，無法以跑步來消耗熱量的時候，就只能盡量減低熱量的攝取，因此熱量就是無時無刻必須斤斤計較的。你可能會說，我怎麼知道自己吃下去的東西熱量是多少呢？事實上，你只要google、多注意相關的報導和食品包裝上的熱量標示，大概就抓得出每種食物的熱量是多少。像我最近這樣不得不暫時停止運動，基礎代謝率隨之變低時，計算每一餐的熱量就是件很重要的事。如果三餐的總熱量低於每日消耗的熱量，那就不會發胖。

以前我非常喜歡吃麵包，但自從看到麵包的熱量，我就再也吃不下去了。最簡單的白吐司一片大約就有125卡，生吐司的熱量是普通白吐司的好幾倍，各種夾餡麵包的熱量也都非常驚人，如：常見的肉鬆麵包，非常好吃，一個熱量就將近400卡，如果是起士肉鬆麵包的話，熱量就更高了，叫我怎麼吃得下呢？我媽看我這樣斤斤計較算來算去，常問：「妳這樣還有人生樂趣嗎？」可是…，這就是我的人生樂趣啊😅

講了這麼多，不要以為我真的能完美控制飲食，因為我的本性是個很喜歡甜食的人（對，我雖然不喝含糖飲料也不吃麵包了，但冰淇淋和美麗的甜點對我真的是非常大的誘惑…）；另外，我也很喜歡蝦味先跟椰子口味乖乖，但以上這幾樣一吃下去後果不堪設想，所以，零食櫃裡的乖乖和蝦味先、巧克力餅乾等，都是買來放著看一看的，想吃時，看一看，吞吞口水，然後乖乖離開，告訴自己不能吃、再忍忍…。

（這些都是我的最愛～但，就...看一看，然後默默離開...😭）

有的時候，因為控制飲食一陣子了，會突然大爆發，一口氣吃掉一包蝦味先，享受那鹹香、吃了還想再吃的滋味，嗑掉一整包以後，望著包裝袋上的400多卡熱量發呆，然後….，乖乖地去做肌力訓練或走個幾千步，巴望著隔天早晨的磅秤不會顯示太驚人的數字…。

我跑就是為了吃…

作為馬拉松跑者，最幸福的就是可以放心多吃，怎麼吃也不會胖，話說「我跑步就是為了吃…」這句跑者名言實在太精闢了！💪🏻💪🏻💪🏻辛苦練完了一場，感覺可以放心吃了～💪🏻💪🏻💪🏻認真吃完課表，那…可以來個巧克力蛋糕了嗎？💪🏻💪🏻💪🏻不小心破了個PB，那一定要大肆吃喝慶祝啊！希望趕快能重回跑道，過著我跑又我吃的快樂生活！

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