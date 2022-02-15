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跑團天地／晨跑尬一下 自主初超馬練跑
今天清晨跟跑友自主訓練
路線：從嘉義市體育場出發到三泰來回
總距離：51k
首次自主超馬新體驗
第一次凌晨四點就開始跑步
第一次的超馬以輕鬆的9分速開心完成
第一次跑到三泰跑的那麼舒服無壓力
第一次跑到42k已經快7小時
第一次覺得敢報名百k的選手真的很勇敢，真心佩服
另，恭喜小編的叫練 #蘿拉女神
今天參加嘉義『奮起雲擁，經典百k挑戰賽』完美完成初超馬，勇奪100k第四名，妳超棒的
#全程自主補給
#感謝跑友全程陪伴聊天喇賽
沒跑50k前，其實沒什麼特別感覺
跑完50k後，再看森林跑站 RunBase最美闆娘的百k感想，就特別有感，當然如果跑100k或120k，我想一定會更有感觸
借用森跑闆娘在日本 #四萬十川 跑100k的感想做為結尾，覺得最適當
『在痛苦的時候 嚐試享受』
『在絕望的時候 重新專注』
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