旅跑記趣／另類的雪地上跑步體驗
2022年冬季奧運會，日前2/4日（春分），在北京舉行了開幕儀式，也為全新的賽程點燃了戰火，請大家一起集氣為，台灣參賽的選手加油打氣！其中開幕儀式的亮點之一，透過-西洋名曲：（IMAGINE），及舞台上表演者，將冬季奧運：更快、更高、更強、更團結的精神，透過光影、音樂、舞蹈，充分的展現出來！全程經過電台轉播，將濃厚的北國風情，藉由螢光幕傳送到世界各地，這是我們台灣身處在亞熱帶地區，冬天所無法想像的難得體驗！
這時讓我回想起，在2018年趁員工旅遊，到日本東北（花卷）的時候，把握難得當時下雪機會，在渡假飯店的空地上，如期完成了我“另類”的雪地上跑步體驗！
當時戶外天寒地凍、依稀飄著白雪，只能全身上下包緊緊，雙手、雙腳都凍僵了，但依舊克服萬難完成，雖然距離只有短短5公里，時間花費不到30分鐘，至今回想起來仍然印象深刻，同時亦完成了海外跑步的宿願，加油喔！
當下全世界受疫情影響，持續配合政府的防疫措，目前維持衛生防疫好習慣：依規定配戴口罩、保持社交距離、維持手部清潔、完整接種疫苗，期待早日恢復原來的正常作息！
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