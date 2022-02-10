快訊

恐嚇信模樣曝光！ 李貴敏：勿把執政黨施政無能推在野黨

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

旅跑記趣／另類的雪地上跑步體驗

運動筆記 / 楊安

2022年冬季奧運會，日前2/4日（春分），在北京舉行了開幕儀式，也為全新的賽程點燃了戰火，請大家一起集氣為，台灣參賽的選手加油打氣！其中開幕儀式的亮點之一，透過-西洋名曲：（IMAGINE），及舞台上表演者，將冬季奧運：更快、更高、更強、更團結的精神，透過光影、音樂、舞蹈，充分的展現出來！全程經過電台轉播，將濃厚的北國風情，藉由螢光幕傳送到世界各地，這是我們台灣身處在亞熱帶地區，冬天所無法想像的難得體驗！        

這時讓我回想起，在2018年趁員工旅遊，到日本東北（花卷）的時候，把握難得當時下雪機會，在渡假飯店的空地上，如期完成了我“另類”的雪地上跑步體驗！

當時戶外天寒地凍、依稀飄著白雪，只能全身上下包緊緊，雙手、雙腳都凍僵了，但依舊克服萬難完成，雖然距離只有短短5公里，時間花費不到30分鐘，至今回想起來仍然印象深刻，同時亦完成了海外跑步的宿願，加油喔！

當下全世界受疫情影響，持續配合政府的防疫措，目前維持衛生防疫好習慣：依規定配戴口罩、保持社交距離、維持手部清潔、完整接種疫苗，期待早日恢復原來的正常作息！

相關新聞

旅跑記趣／另類的雪地上跑步體驗

2022年冬季奧運會，日前2/4日（春分），在北京舉行了開幕儀式，也為全新的賽程點燃了戰火，請大家一起集氣為，台灣參賽的選手加油打氣！其中開幕儀式的亮點之一，透過-西洋名曲：（IMAGINE），及舞台

「史上最冷馬拉松」 氣溫低到攝氏負 53 度

在 2022 年 1 月 22 日，有 65 名跑者在攝氏負 53 度的雅庫特參加這場「史上最冷馬拉松」（圖片來源：iRunFar） 說到世界上最冷的地方，你會想到哪裡？是北極？還是南極？今天

別府大分馬拉松的「新血之戰」 前八名有五名首次參戰

週日（2/6）的「第70屆別府大分每日馬拉松」，西山雄介以 2:07:47 初馬之姿，獲得男子組冠軍！（圖片來源：每日新聞） 週日（2/6）舉行的「第70屆別府大分每日馬拉松」是日本

大迫傑復出？！一句：「I’m not done running yet」將重返賽場！

圖/日本陸上競技聯盟 今日迎來重磅消息，在東京奧運會馬拉松比賽上獲得第六名並且退役的大迫傑，於今日更新了他的網路雜誌，並且帶來了一則好消息，那就是他即將重返馬拉松賽場。 在去年東京奧運會前

路跑／日馬拉松好手大迫傑宣布重回賽場 放眼巴黎奧運

日本男子馬拉松前紀錄保持人大迫傑2021年在東京奧運後引退，今天宣布將以選手身分重回賽場。相關人士透露，大迫傑放眼巴黎奧...

跑團天地／晨跑尬一下 不夠熱情，何來續集？

這是篇繼2021年假百k後的2022年假後續故事 2021年年假百k故事請參照連結--> https://reurl.cc/bk35Nr 2022年假是小編最期待的假期，不是因為可以放鬆，而是可以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。