別府大分馬拉松的「新血之戰」 前八名有五名首次參戰

週日（2/6）舉行的「第70屆別府大分每日馬拉松」是日本 MGC 奧運選拔賽的資格賽，而首次挑戰全馬的 27歲長跑選手 西山雄介（Yusuke Nishiyama）以 2:07:47 獲得男子組冠軍，打破了大會紀錄！這場賽事男子組的前六名跑者都跑進 2 小時 9 分內，並獲得參加 2023 年巴黎奧運選拔賽的資格；前八名中更有五名是初次跑全馬，可說是一場「新血的戰役」！「這是我的第一場馬拉松，所以我無所畏懼。我試著更自信與積極。」西山雄介說道。

男子組的新血之戰

幾年前，別府大分馬拉松的主辦單位重新規劃路線，以減少逆風的影響，這次在第 70 屆有了很大的回報！男子組前 10 公里順風，5 公里時間換算全馬約為 2:08:16 的速度，10 公里是以 2:08:37 的配速完成，但在 10 公里之後又更快了！15 公里時配速換算約為 2:07:30，30 公里時更來到 2:07:12 的配速。這次的領先群中，許多人是首次參加馬拉松，除了排名第一的 大六野秀畝（Shuho Dairokuno）以及 藤曲寬人（Hiroto Fujimagari）算是老手。但這群初生之犢並沒有因此掉速，反而好好利用在 35 公里轉彎之前最後的順風，大六野秀畝、鎧坂哲哉（Tetsuya Yoroizaka）、中西亮貴（Riki Nakanishi）和藤曲等人都保持在 2:08 的速度。在 35 公里處，首次參加全馬、半馬有 1:00:49 的 古賀淳紫（Kiyoshi Koga）與鎧坂哲哉、西山雄介 形成 3 人領先小組。3 人在 40 公里用時 2:01:06，換算全馬為 2:07:45 的成績。

別府大分每日馬拉松全記錄（影片來源：RKB毎日放送公式チャンネル）

沒多久，西山發動攻擊，並一路獨跑，最後以 2:07:47 的成績打破大會紀錄奪冠，僅差 5 秒就打破初馬的全國紀錄！「我錯過了初馬國家紀錄 5 秒，但這沒有關係。我想要達標 MGC 選拔賽參賽資格，在這場賽事之後還有一些時間，這很好。」西山雄介繼續說道，「我希望完成更多場馬拉松，並將目標放在達到國際水準。」

西山雄介初馬達標 2024 奧運選拔賽標準，他表示將目標放在達到國際水準！（圖片來源：日本陸上競技連盟）

鎧坂哲哉以 2:07:55 摘銀，突破個人最佳約 17 秒；而古賀淳中間摔倒，並被藤曲寬人追趕過去，最後由藤曲以 2:08:20 收下第三名；古賀在 10 秒後衝線，以 2:08:30 完成初馬。上述四人都達標 2024 巴黎奧運選拔賽。此外還有第五名的 相葉直紀（Naoki Aiba）與第六名的 中西亮貴（Riki Nakanishi）也達標。相葉直紀以 2:08:44 完成，突破個人最佳將近 30 分鐘；中西亮貴以 2:08:51 完成初馬。而第七名的 赤﨑暁（Akira Akasaki）雖然沒有達標，但他以 2:09:17 完成初馬；第八名的 山口武（Takeru Yamaguchi）同樣初次亮相，並以 2:09:56 完成。

女子組戰況

女子組的名單則在前兩週幾乎被淘汰。因應疫情，主辦單位限制只有 2:30 以內的選手、帕拉選手以及當地跑者才能參賽。東京帕運馬拉松金牌 道下美里（Misato Michishita）位居第一，最後以 2:57:20 拿下女子組冠軍。

標準變高，我們更強！

儘管這次的標準比 2020 奧運選拔賽的標準更嚴苛，但僅僅 3 場排位賽已經有 11 名日本男子以低於 2:08、2:10 且前三名，或是第四到第六名且成績低於 2:09 的方式達標；女子組的方面，目前只有 6 名女性跑者參加排位賽。有人說，「如果標準設高，運動員會隨之因應。」迄今的表現都不錯，如果大阪馬、東京馬與名古屋馬順利舉行，相信達標的人數會有所提升！

參考資料：Japan Running News、毎日新聞、別府大分毎日マラソン

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