「史上最冷馬拉松」 氣溫低到攝氏負 53 度

在 2022 年 1 月 22 日，有 65 名跑者在攝氏負 53 度的雅庫特參加這場「史上最冷馬拉松」（圖片來源：iRunFar）

說到世界上最冷的地方，你會想到哪裡？是北極？還是南極？今天要說的是位於西伯利亞東北方、屬於俄羅斯聯邦主體的「薩哈共和國」，又稱為「雅庫特」（Yakutia）。在 2022 年 1 月 22 日，有 65 名跑者在攝氏負 53 度的雅庫特參加這場「史上最冷馬拉松」，不只全馬項目，還有半馬與 5K 賽事。如果你喜歡超瘋狂、具有挑戰性的比賽，那個這場比賽很適合你！

雖然還有其他馬拉松和超馬是在極端緯度進行，像是「艾迪塔羅德越野邀請賽」（Iditarod Trail Invitational）和「南極馬拉松」（Antarctic Ice Marathon），不過有紀錄以來，卻沒有一個像雅庫特第三屆賽事這麽冷的！

這場比賽的路線始於「奧伊米亞康村」（Oymyakon），終點位於「托姆托爾」（Tomtor）。兩個城鎮加起來不到 2000 人，大多數的居民都從事漁業和毛皮交易；其中，奧伊米亞康村的冬季平均氣溫在攝氏負 50 度，擁有「世界上最冷的小鎮」的稱號。

2022 年雅庫特舉辦第三屆的路跑賽事，比賽當天共有 65 名跑者在攝氏負 53 度的天氣下奔跑，除了本地跑者，還有來自阿拉伯聯合大公國、美國和白俄羅斯的 5 名跑者一同共襄盛舉。在全馬男子組中，最後由當地體育學院的老師 Vasily Lukin 以 3 小時 22 分衝線奪冠。賽後訪問時老師說道：「感謝主辦單位克服 COVID-19 疫情的問題。我希望在未來的馬拉松中看到更多來自共和國、俄羅斯和國外的參賽者。」

當地體育學院的老師 Vasily Lukin 以 3 小時 22 分衝線奪冠（圖片來源：iRunFar）

最後再附上一張「急凍」的照片，看完是不是更想參加了呢？說「是」的朋友們，請現在脫離溫暖的被窩，從冬天出門跑步開始（笑）。

冬天跑步小撇步：

參考資料：iRunFar

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