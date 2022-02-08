大迫傑復出？！一句：「I’m not done running yet」將重返賽場！

圖/日本陸上競技聯盟

今日迎來重磅消息，在東京奧運會馬拉松比賽上獲得第六名並且退役的大迫傑，於今日更新了他的網路雜誌，並且帶來了一則好消息，那就是他即將重返馬拉松賽場。

在去年東京奧運會前夕，曾發表一支影片當時提到東京奧運是他作為職業選手最高的目標也是終點站，並且闡述他在備戰中的心態：「為了使奧運成為最好的舞台。我對此注入了 100% 的精力。我不想給自己有『還有下一場』的藉口，所以我把這場比賽定為一個目標。既然我已經決定這場比賽作為最終戰了，那我就可以用我的全部力量。」

圖/路透

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退役後的大迫傑仍舊關心田徑大事，積極參與評論等各種活動，並且創立了《 SugarElite》希望能夠藉此培養更多的後輩及長跑人才，在最新的影片中他提到：「當我跑步時，它總能帶我到其他的地方，透過跑步，我可以將所有的東西拋諸腦後，我想再跑一場比賽，更直接更簡單，我明白這就是我心裡最真實的想法，所以我想趁那種感覺消失前行動。我知道我在去年夏天以經選擇了退役，但現在，我已經準備好回到起跑線上重新出發，再次開始。」雖然目前還沒有確定大迫傑將會參加哪一場比賽當作回歸之戰，不過能在開工日聽到如此的好消息，相信喜愛大迫傑的跑友們一定相當興奮！就讓我們持續關注下去吧。

責任編輯：Ian

新聞來源：sketch、YahooJP

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