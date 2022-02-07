跑團天地／晨跑尬一下 不夠熱情，何來續集？
這是篇繼2021年假百k後的2022年假後續故事
2021年年假百k故事請參照連結--> https://reurl.cc/bk35Nr
2022年假是小編最期待的假期，不是因為可以放鬆，而是可以選擇心無旁鶩的進入「#類田徑選手」般的生活多達11天之多。沒錯！就是簡單的吃、睡、練，看似簡單，實則奢求的生活。放假前設計的每日路線行程，現在回頭看，覺得有過之而無不及，只是路線上呈現簡單化，但訓練份量上加重許多。
總結2022年假跑步日程
DAY1. 紫雲寺光華 30.1k
DAY2. 嘉油鐵馬道水上機場 23.2k
DAY3. 蘭潭泛月（超大雙潭）25k
DAY4. 崇仁紫雲寺 25.7k
DAY5. 彌陀映月橋八掌溪堤防 14k
DAY6. 彌陀映月橋八掌溪堤防 32k
DAY7. 蘭潭連續8小時不斷電路跑活動 32.1k
11天共跑了181公里，原以為要達到200公里是個夢，其實離夢也不遠了，只差了不到一個半馬的距離。練跑的這幾天，已習慣微光晨曦伴隨著腳步聲，讓身體藉由跑步慢慢甦醒的同時，清新的空氣經由呼吸的吸吐之間，彷彿凈化全身。年假結束了，熱情還是會源源不絕的湧現，也期許自己未來能繼續以追求卓越的精神，跑出巔峰。
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