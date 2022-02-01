賽事心得／勇闖萬金石馬拉松 突破獅頭山夢魘

小葉子萬金石馬拉松歷年參賽史(照片來源:小葉子)

首先回顧一下小葉子參加萬金石馬拉松的黑歷史：2016年第一次參加，初來乍到跑在萬里濱海岸，那時沒有成績的目標突破，畢竟才剛完成2015年初馬3：45；難得參加在台灣舉辦的國際級賽事，只想著能夠330內完成就滿足了。跑出3：23已大破初馬pb並且見識到獅頭山的硬抖~

2019年萬金石馬拉松前段跟著破3列車(照片來源:運動筆記)

歷經三年的跑步經驗累積，2019年與父親一起參加這個國際賽事，跑在萬里絢麗的海岸線。2019年已有全馬破3目標，決定跟上配速列車的破三列車。前半馬都維持在1：28但是後段補給失策肝醣耗盡....永遠無法忘記步兵在獅頭山啃香蕉的夢魘，最後爆胎3：34飲恨收場.....

2019年萬金石馬拉松獅頭山爆掉變步兵(照片來源:萬金石官網)

2020新冠疫情爆發，萬金石馬拉松停辦延期；2021肺炎疫情延燒，以為就此無限延期下去。 結果在2021下半年新冠肺炎疫情趨緩下，突如其來的復辦，令大家不知所措。 小葉子心想未來不知會否再辦毅然決然報名下去不退費。雖然選擇了參賽，但是心裡很是擔心。因為自從5月金剛馬完都沒有賽事，訓練量低靡的狀態要跑出破三好成績幾乎是不可能的任務。

平時與豐原公老坪神人之道團員訓練(照片來源:小葉子)

10月報名完只剩下一個月的時間，除了開始吃強度課表，也逼自己假日一定要跑長距離訓練！推薦大家可以多跑山路LSD跟跑坡練習。雖然臨陣磨槍的上戰場，也準備一些利器出征~ 感謝一路上幫助小葉子的貴人相助，讓小葉子可以順利完成比賽。雖然沒有順利破三，但是突破參賽萬金石比賽以來最好的成績。克服了獅頭山的夢魘，濱海大逆風跟抽筋的窘況。

與蘇志濱間歇團一起團練課表(照片來源:小葉子)

裝備方面：穿上ACS~NB V2碳板鞋來測試黑科技的威力。前半程穩穩的配上破三配速，碳板的推進力真的有省力特別中足的加厚設計讓後段爆掉也能繼續往前邁進不拖腳。 NB V2親民腳感，在後半馬爆掉的逆風圍上坡的海岸線上也能穩定推進！

登上獅頭山的陡上坡，夢魘來臨，調整呼吸跟放慢腳步慢慢推上去，即使爆掉用到中後足也不會很吃肌力！穩穩地挺著腳底，順利攻頂獅頭山並且下坡也不會爆衝，中底穩穩的Hold住~

2021年萬金石馬拉松賽道(照片來源:運動筆記)

穿上Footland，初體驗羊毛襪與萬金石聯名小腿套；見識羊毛排濕恆溫的特色，讓全馬下來的汗水排除腳外，乾爽舒適不腫脹。整場馬拉松下來襪子都沒有溼透，小腿也沒有抽筋(雖然進終點後彎下腰脫晶片時大抽一下) 。忘記戴到icecube的風鏡還好隨身都有戴休閒款，依然抵達強光與猙獰的表情。讓小葉子先求帥再求快。

2021年萬金石馬拉松衝線照(照片來源:運動標籤)

補給部份：這次特別看了萬金石的補給，防疫規範下，補給品精簡，自己備妥十分重要，使用千沛能量膠與BCAA膠囊，迅速補充足夠熱量讓身體代謝吸收；紅牛BCAA粉跟乳清蛋白；運能鹽錠補充足夠電解質，淨極勁葡萄糖來讓身體快速產生單糖能量不致頭暈想睡。

感謝淨極勁的照顧與支持(照片來源:小葉子)

雖然後段爆掉，痛苦的回憶歷歷在目，放棄與堅持就在一念之間，想起一路奔走的艱辛與辛勤訓練，前半段依然跟穩破三列車，雖然後段依然爆掉脫隊。依然鼓起勇氣選擇勇往直前，即使配速慢了下來也穩住步伐與節奏，最後平安完走，跑出3：12：15的成績。

2021年萬金石馬拉松前段跟著破3列車(照片來源:運動筆記)

2021突破了場地最佳成績，雖然疫情肆虐下訓練量減少，但是整體狀況也比三年前進步不少，新的萬金石賽道真的比以往親民，少了一開使爬獅頭山，減輕一點難度；回程的濱海大逆風緩上坡與炎熱曝曬的濕悶天氣；獅頭山陡上陡下崎嶇路線是後半馬的一大考驗。

2021年萬金石馬拉松賽道照(照片來源:運動筆記)

繼續努力，感謝賽道上給小葉子加油的跑者，讓我堅持下去，感恩幫助小葉子的貴人鼓勵著我要更樂觀積極的奮鬥下去~我會再接再厲，越挫越勇，也誓言2022的萬金石馬拉松將捲土重來再拼破三目標！

2021年萬金石馬松成績證明(照片來源:萬金石官網)

2021年萬金石馬拉松感謝加分水日常訓練補充水分電解質(照片來源:小葉子)

暑假與豐原公老坪神人之道團移訓大雪山(照片來源:小葉子)