跑步小品／2022「虎哩破PB！」 老虎圖騰跑分享

跑了一隻老虎，祝大家新年快樂！

距離｜17km 時間｜01:52:11天氣｜陰天 地點｜新北市 土城

完成地圖會隨配速產生顏色變化，彩色版的老虎好可愛！

今年是虎年嘛，就用最喜歡的跑步展開新的一年吧。自從知道圖騰跑以後，對於特別的路線就很有興趣，像是摩艾石像、大野狼，去年還跑了34KM的牛牛。

圖騰跑對我來說，就像是用地圖做為畫布，而雙腳就是畫筆。享受所有過程，一步步跑出想要的圖案，實在很有成就感呀。

2021跑的牛牛路線。

有朋友問到，這些路線怎麼跑出來的？

👉打開Google Maps，不斷放大縮小觀察地圖，再慢慢設計路線細節。描述起來很簡單，實際上非常費時，必須讓跑出來和想像中的圖案相似，還要考量到有些路線是私人土地，甚至是高架橋或無法通行的路段，需要搭配實景地圖檢視可行性。路線規劃到實際執行，花時間但很值得！即便走錯路，彎進計劃外的小徑，反而遇見意想不到的風景。

背上水袋背包，整裝完畢就出發！

這次的老虎路線全長約17km，自星巴克土城金城門市出發，沿途發現好多美食，老虎左上方的頭（立德路）有一整排小吃店，麵線、涼麵、小籠包；右臉鬍鬚（金城路二段）有壽司、檸檬冰、烏醋麵；右眼內側（裕民路）火鍋、鐵板燒、早午餐。為了想趕快跑完，就沒有多做停留，不過名單也蒐集完畢，下次可以直接去，省略跑步的部分哈哈。

寫到這邊發現…跑的過程我也太專注於發現美食了吧，這根本是一篇「跑步發現美食」介紹文？這個路線距離不長很好跑，幾乎是大馬路，晚上跑的話也有足夠的路燈。中間會經過蠻多公園，也有運動中心等等，若有需要上廁所不需擔心。

次的圖騰跑分享給大家～想要路線歡迎留言，跑了也歡迎標記我♡

最後希望疫情早日結束，祝大家虎年行大運！