最速老爸！佛羅里達跑者推嬰兒車創一英里最速世界紀錄

對於奶爸跑者最難的事情就是要兼顧家庭、小孩、跑步，還好隨著時代一直在進步，現在已經可以靠著推著嬰兒車出去跑步，老爸也能再去訓練時帶著小孩一同享受跑步的速度感。而就在 1/23 日，美國佛羅里達州的一位奶爸 Rob Holcomb 就在這樣的情況下創下了最快的推嬰兒車跑步 1 mile Guinness World Records（金氏世界紀錄）Holcomb 推著他的女兒 Greta 以 4 分 53 秒內完成了 400m 賽道的四圈比賽打破了先前的紀錄（4 分 57 秒）。

圖/Rob Holcomb

在通過終點，Holcomb 舉起他的手振臂歡呼！而他的家人、朋友都在現場替他歡呼，因為他們為了這次紀錄已經嘗試第三次了，Holcomb 最先在 2021 年秋天發現這一項有趣的紀錄，同時他的朋友也正在進行這項挑戰，為了能夠在朋友前先拿到這項紀錄，他也開始嘗試。然而在先前的兩次嘗試中，他只跑出 4:58、5:03，他接受當地媒體 FOX59 採訪時談到在前兩次的挑戰因碰到強風等狀況導致最終成績不理想 ，不過在 1/23 這一天的天氣狀況對於他來說非常理想，於是他成功了打破紀錄並且向前推進了 4 秒。

圖/Leigh Spann, WFLA

圖/Rob Holcomb Strava

這樣的紀錄也不是說你推著車狂奔就能夠創下的，對於 Guinness World Records 你必須還要遵守某些規則，這項紀錄才能夠被承認，像是嬰兒車內必須有小孩、比賽過程中嬰兒車的輪子都必須保持在地面上。

圖/Leigh Spann, WFLA\

作為現在世界最快的嬰兒車老爸 Holcomb ，他正努力準備 2/26 日當地 Publix Gasparilla Distance Classic ，他還在考慮要選擇哪個距離，並且希望能夠贏得比賽取得一些獎金帶回家中。而他也表示雖然他“目前”是最快嬰兒車老爸，但他相信很快就會有其他的老爸們出來打敗他，他笑稱這將會是一場有趣、良性的老爸戰爭。而我馬上聯想到我們也有兩位超級厲害老爸可以奪下最速嬰兒車老爸，那就是「團團」張團畯、以及近期喜獲麟兒的「蕭大俠」蕭昱。有在關注「團團」張團畯的跑友都知道，常常在景美河濱段看到他推著嬰兒車出來練習，也能從他個人粉絲團中看到他對於推著小孩出來練習雖然有時感到很辛苦，但他也很享受這種一起訓練的感覺。不知道團團、蕭昱是否會想要挑戰這一項紀錄呢～～～

圖/取自張團畯粉絲團 photo by 仙輩

責任編輯：Ian新聞來源：Fox59

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