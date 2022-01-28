38歲創下美國女子半馬紀錄 Hall 分享維持高水平的6個關鍵

今年 1 月的休士頓馬拉松，Sara Hall 以 38 歲之姿創下了新的美國半馬紀錄 1:07:15（圖片來源：Women’s Running）

在今年 1 月的休士頓馬拉松，Sara Hall 以 38 歲之姿創下了新的美國半馬紀錄 1:07:15，不禁令人好奇她是如何維持運動生涯在這樣高的水平！（延伸閱讀：【休士頓馬】D’Amato 2:19、Hall 67:15 美國新紀錄 褚孟璁67:02）

Hall 一開始是 1500 公尺到 5000 公尺專項的中長距離田徑選手，真正轉往長距離是她在運動生涯的後段，她在 32 歲時跑了人生初馬；2019 年的她取得了巨大的成就，跑了當時三場最快的馬拉松、兩場最速的半馬。但她也經歷了許多的挑戰，包含去年秋天芝加哥馬拉松的失利；嘗試很多次想加入美國奧運代表隊都失敗；歷經多次的受傷，甚至讓她萌生退役的念頭。今年 4 月 15 日，Hall 即將邁向 39 歲，3 天後就是站在波士頓馬拉松起跑線的日子， 是什麼造就了她「長壽」的運動生涯？一起來看看 Women’s Running 進行的採訪。

1.沈浸在對跑步的愛

很少有美國跑者跟 Sara Hall 一樣維持菁英水平並持續進步，這可以追溯到 2000 年她拿下高中越野全國冠軍、2001年到 2005 年大學生涯登上數次頒獎台。雖然她希望更早就參加馬拉松，但她不後悔，因為她知道是過去的每一步將她帶到現在的位置，如果要說是什麼促成她持續成功，那就是她仍然從跑步中獲得純粹的快樂。「我仍然喜歡它，它和以往一樣強大，」 Hall 說道，「我愛跑步，也很享受訓練，並且熱愛看見自己的進步。這個春天我將邁入 39 歲，而且會變得越來越強。如果你可以維持健康，讓你的身體抱持強壯，那你就能維持這樣的引擎很長一段時間。我比以往都更享受競技，雖然這對我的年紀和人生意義是一種震驚，但我認為我能為這項運動付出更多，也很興奮能持續精進我的運動技能，並看看接下來會發生什麼事。」

促成 Sara Hall 持續成功的一大要素，就是她仍然從跑步中獲得純粹的快樂（圖片來源：Women’s Running）

2.堅忍不拔

Hall 和丈夫 Ryan Hall 在史丹佛開始交往，畢業後不久，兩人於 2005 年結為連理，並一同成為 ASICS 贊助選手。當時 Ryan 很快成為頂尖選手，在 2007 年休士頓馬拉松創下美國男子半馬紀錄（59:43）；在倫敦馬拉松跑出了幾場最速成績；在美國奧運馬拉松選拔賽獲勝，獲得奧運席位。而 Sara Hall 的職業生涯卻不是這樣的軌跡，在追求頂尖的過程，她不斷調整自己的注意力來面對新的事務。相隔 15 年後，在同一場賽事，Hall 創造了美國女子半馬紀錄，這是她堅持不懈的證明。「我想我的旅程對許多人來說是更貼近的，我希望我的經歷能激勵其他 30 幾歲的人們，實現他們的跑步目標，尤其是那些有小孩並且過著忙碌家庭生活的人。」Hall 表示跑步帶給她生理與心理的強壯，教導她勇氣與面對失落，幫助她成為一位好的母親，並使她能相信自己的直覺，以及擁抱圍繞她身旁的支持。「我的旅程最重要的是它改變了我這個人，這真的是一個持續的歷程，」Hall 繼續說道，「我很確定這個紀錄會有人打破，也許在幾年之內；但所有在跑步中發展出的力量、觀點和愛，這些是會永遠留存的。」

Sara Hall（右）與丈夫 Ryan Hall（左）的職業生涯軌跡是不同的（圖片來源：@sarahall3）

3.擁抱不完美

Sara Hall 在認真轉向半馬與馬拉松之前已經取得巨大成功，如 2011 年泛美運動會障礙賽金牌、2012 年全國越野錦標賽冠軍等，她也獲得無數個路跑冠軍，但她的奧運之路卻很坎坷，自 2004 年以來她參加了 7 場美國奧運選拔賽，最接近奧運代表隊時是去年奧運選拔賽 10000 公尺，她以第六名作收。「經歷這麼多的高低起伏，我認為是更加艱難的，因為在那些重要時刻你總是懷抱著希望。像成為奧運代表隊至今仍是我的願望，」Hall 說道，「奧運夢是一件美麗的事情，這也是在美國被理想化的事情，但現實是每 4 年只會有 3 人入選，我不知道灌輸給孩子這是通往成功唯一的路是多健康的事......這裡還有別條路，那不是唯一通往成功與擁有充實職業生涯的道路。」「我認為對我來說最重要的事是，我能將我的身份與跑步成就分開，」Hall 補充道，「這個過程中，我了解自己是值得被愛的，也擁有歸屬感，並且知道我在比賽時不一定總是在線；而意識到這些對我來說是很大的轉捩點，因此現在我能繼續享受比賽，享受我的職業，因為我再也不擔心每一次的失敗。」

Sara Hall 的奧運之路坎坷，但她學會將身份與跑步成就分開，並知道這不是唯一成功的道路（圖片來源：@sarahall3）

4.信任和適應訓練

Sara Hall 職業生涯的後半段是由丈夫執教，他們的動力提升了她的表現，因為他們相互信任，並且 Hall 能傾聽自己身體的聲音，並被擁抱身為一名跑者想做的事－－例如想要用非常規的訓練方法接連比賽。但她對自己的訓練充滿好奇，經常跳出框架思考，並且將力量訓練與修復視為優先。「Ryan 當我的教練後，我們的關係很貼別，因為我們是夫妻，彼此信任，」Hall 繼續說道，「雖然他不會總是讓我隨心所欲，但他比大多數教練給了我更大的自由，他相信我了解自己的身體，並且因為我們的關係和彼此的信任，讓我能比其他教練更積極地對待訓練。我們做更多的是合作，這對我們來說很重要。」

5.保持信仰

2009 年 Sara Hall 因為運動傷害幾乎要退役了，她認為是她與鳳凰城治療師 John Ball，還有丈夫的樂觀支持讓她能繼續前進，不過最重要的還是她願意跟隨自己的信仰，並在挫折與未知的時刻堅持下去。「你必須要了解自己被呼喚咬做的使命，」Hall 表示，「我從來沒有真正設想在這個職業超過幾年；這不一定是我的夢想，2009 年在我受傷時，我很好地離開跑道，我把它歸功於上帝對我說話，並且讓我了解還有更多事情可以做。我總是能在我的訓練與比賽中，感受到前方有更多東西。」

6.專注於充實的生活

2015年，Sara Hall 和丈夫領養了四個衣索比亞姐妹 Hana、Mia、Jasmine、Lily，自此沈浸在家庭生活。這些女孩們正值青春期，可以想見 Hall 的生活有多忙碌，這激發了Hall 以更多的熱情訓練與比賽，也調節了什麼是人生重要的事。「我知道當我回顧我的一生，我不會後悔花許多時間在我的孩子們身上，而是會後悔花太多時間在訓練，」Hall 說道，「我試著盡我可能地持續去做，但更重要的是去愛我生命中的人們。我想你可以鑽研並追逐那百分之一，但我認為人際關係是運動與生命中很重要的一部分。我總是在嘗試新的方法，更聰明的訓練而不一定要很艱難。我的一整天不會為在跑步與我的職業生涯，我認為這樣是健康的。」

Sara Hall 和丈夫領養了四個衣索比亞姐妹 Hana、Mia、Jasmine、Lily，這個家庭是她人生中很重要的一部分（圖片來源：Women’s Running）

以上是從與 Sara Hall 的訪問中整理出的 6 個關鍵，裡面有許多人生觀念是我們可以學習的。接下來，也期望繼續看到 Hall 在場上繼續發光發熱，並繼續帶給人們勇氣！

參考資料：Women’s Running

＊人物話題，盡在運動筆記