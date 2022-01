會跑又有戲！因跑步爆紅的足球裁判 Peter Waweru

只有跑者很會跑嗎?其實很多球類運動項目的選手也很會跑,像有些網球選手一場比賽可以跑到將近 10 公里!

足球選手平均一場也可以跑到近 10 公里,而不少曾出戰世界盃的選手,跑馬也不輸人。

有在關注足球的朋友可能知道,最近非洲國家盃熱烈開打,其中有一支影片在國外大爆紅!眾人關注的焦點不是選手,而是一名裁判!這是一場奈及利亞對上幾內亞比索的比賽,這場的裁判是來自肯亞的 Peter Waweru,他在這場比賽的後半段爆紅,不為別的,正是因為他絕妙的跑步技巧!話不多說,直接讓大家自己親自體會:

😂🤣



Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM