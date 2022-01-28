會跑又有戲！因跑步爆紅的足球裁判 Peter Waweru

（截圖自 @Karovoni）

只有跑者很會跑嗎？其實很多球類運動項目的選手也很會跑，像有些網球選手一場比賽可以跑到將近 10 公里！

延伸閱讀：網球選手整場跑透透 其實是練跑奇才？

足球選手平均一場也可以跑到近 10 公里，而不少曾出戰世界盃的選手，跑馬也不輸人。

延伸閱讀：【蝦叔周報】這幾位曾出戰世界盃的馬拉松跑手

有在關注足球的朋友可能知道，最近非洲國家盃熱烈開打，其中有一支影片在國外大爆紅！眾人關注的焦點不是選手，而是一名裁判！這是一場奈及利亞對上幾內亞比索的比賽，這場的裁判是來自肯亞的 Peter Waweru，他在這場比賽的後半段爆紅，不為別的，正是因為他絕妙的跑步技巧！話不多說，直接讓大家自己親自體會：

😂🤣



Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM — Karo (@Karovoni) January 19, 2022

（出處：@Karovoni）

許多網友在底下留言：「這絕對是你本日該看的最佳影片」、「看了 50 遍還是讓我笑瘋」、「這個男人像在追計程車」。但這不是 Waweru 唯一的高光時刻，在幾分鐘後，他吹哨表示時間到，但他是用更「抓馬」的方式呈現，請看下面一支影片：

（出處：@Karovoni）

抓馬 King（截圖自 @Karovoni）

只能說，裁判您真的太有戲了！

參考資料：GiveMeSport

＊跑步話題，盡在運動筆記