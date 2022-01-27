跑步新型態？溫哥華跑者將「Plogging」提升到另一種境界

你們聽過 “Plogging” 這項運動嗎？它其實就是將「慢跑」結合「撿垃圾」，是由一位瑞典人所創，希望透過這樣的方式讓環保與健身合而為一，也就此開啟了新型態的環保跑步的方式，也成了非常熱門的一詞。

台灣也有Plogging 的愛好者－此為 Plogging Taiwan 台灣樂跑團去淨灘 圖/Plogging Taiwan 台灣樂跑團

而有位溫哥華跑者 David Papineau 正在尋找對於跑步的動力，於是在跑騙了每個城市的街道每個小巷後，他正在尋找新的挑戰，Papineau 談到他最初留在溫哥華的原因源自於它對戶外活動的熱愛。於是他開始嘗試「Plogging」在接下來的 10 個月裡，他總共在溫哥華的街頭撿了大約 24,000 個口罩，他表示：「在我跑步的時候，我不禁注意到地上有更多的垃圾，於是我開始把他們撿起來並且紀錄。」

圖/broadwayrunclub

隨著疫情的影響越來越多人在家工作，在你想不到的地方通常都有更多的垃圾，像是 停車場、公車站、公園、醫院附近都已經成為了廢棄口罩的熱門區域，作為一名跑者 Papineau 通過他的清理工作找到了他的新目標，他甚至為清理這些口罩感到非常自豪，他表示：「這已經成為我相當痴迷的一件事，就像馬拉松曾經是我和其他跑者的最愛。」

圖/broadwayrunclub

Papineau 希望能夠在 3 月 30 日前收集到 30,000 個口罩，他說：「那是我在 2021 年開始挑戰的第一天，這項運動鼓勵了我走出家門，並且幫助我讓這座城市變得更乾淨。」

Papineau 已經跑了許多的街道，可以看看他的路線密密麻麻😂。對於那些也希望嘗試這種新型態跑步的人，這不需要太多設備，一把夾子、手套、和耐用的袋子，可以隨身攜帶，不用過專注於撿起所有的垃圾，因為這樣你將無法跑得太遠，Papineau 建議：可以先規劃好路線，並且專注地撿單一種類的垃圾，例如咖啡杯、口罩等。你也想嘗試看看 Plogging 嗎？不過由於疫情，大家也想參與這樣的活動，要記得戴好手套、使用長夾、做好防護、避免接觸口鼻等，相信這會是一個相當有趣的跑步模式！

有興趣也可以向 台灣樂跑團 詢問唷～

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine

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