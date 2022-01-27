《陪跑二三事》做視障跑者的眼睛 讓我們一起進終點

一條30公分的繩子，串連著視障跑者和陪跑員彼此間的信任，也串連著一同對跑步的熱情，更串連著兩人的革命情感。去年10月在福和橋下巧遇Rong和阿倫哥，10多年不見，居然是在跑步的場合相遇。這種緣份很奇妙，把彼此中斷的友誼又連結了起來。也因為這樣，開始關注他們，後來才知道，他們除了是一般的跑者之外，還多了一個很有意義的身份，那就是《視障陪跑員》。

(中為Rong，左為阿倫哥)

今年的元旦，我和Rong又再一次巧遇，而且還是在《長堤曙光元旦馬拉松》的賽道上。在馬場上，如果有機會可以陪伴著朋友完成一場賽事，絕對是一件值得高興的事。除了我之外，原來Rong也在做相同的事，只是不同的是，她所幫助的對象是一位視障跑者。

(2022元旦路跑)

看著她們穩穩的配速，穩穩的前進，臉上充滿著喜悅。每個人都有跑步的動機，我更好奇是什麼樣的動機，會讓Rong想成為一名視障跑者的陪跑員，在我眼中，這是一件不容易且非常了不起的事。

(2022元旦路跑)

喜好攝影的Rong，平常用鏡頭看世界，她的作品充滿細膩與情感。而在馬場的她，則是把她的鏡頭給了視障跑者。

(照片來源: Rong)

賽後我問Rong：「是什麼動機讓你想當視障跑者的陪跑員？」

Rong：「接觸跑步後不久，因為我喜歡有人陪我一起跑，所以一開始參加了耕跑團，想說有跑團就可以有人一起跑步。但跑團裡都是高手，我是小菜鳥，跟不上大家的速度，對運動沒天份所以沒自信也不好意思主動認識人。常常也是一個人跑自己的速度。後來跑團的阿倫哥知道我的問題後，他引薦我去《台夜團視障陪跑》(註)。台大離我家近，當志工也很適合當時想要分享回饋社會的心，就這樣加入了。」

(初半馬/ 2021台北科技盃愛地球公益路跑)

註：中華視障路跑運動協會-台夜團，有不同的團、在不同的時間不同地點練跑。台夜團是指在台大晚上的團練，時間在每週三、五晚上7:30-9:00。

Rong：「當初會成為視障陪跑員，只是單純的想要有人陪我一起跑步，想讓自己有持續跑步的動力而已。」

Rong又說：「一開始的動機很單純，也算是自我出發的自私。加入時沒有算計會有怎樣的收穫，然而到目前為止，收穫卻是滿滿的。」

我看到Rong臉上喜樂的表情，這樣的穫得是她始料未及的。另外，和Rong聊完才知道，跑齡不到一年的她至今所完成的五場賽事，包括今天元旦馬所累積的三場半馬都是視障陪跑。

Rong說：「我從沒單獨一個人跑過一場賽事，我的成績是陪跑繩兩端的我們一起創造的。但，我喜歡這樣的紀錄，喜歡為了陪跑，所以一直在進步的自己。」

(2022元旦路跑)

回想在賽道上她們從我身旁經過的畫面，現在再看到她和思屏的照片，真的很感動。我再問她：「目前完成的陪跑賽事，其中印象最深刻的是那一場？」「其實，每一場都有不一樣的意義與感動。」Rong說。「當然第一場不用說一定印象深刻。那是我第一次陪跑的正式賽事、也是第一次站上賽道。陪跑10K，7分速左右，從頭到尾都很緊張，很擔心視障朋友跌倒受傷。最後我還請視障朋友跟我一起高舉雙手假裝衝線的回到終點。雖然沒有人在終點迎接，有點失落，還得找路人幫我們拍照，但還是很感動自己完賽」

Rong：「生平第一場10公里路跑，很謝謝陪跑繩另一端的德生哥」

(2021三商企業盃公益路跑賽/ 照片來源: Rong)

「另外， 我想特別分享今年的元旦馬。因為思屏是視障組的女總一或總二，因此在陪跑速度上，我給了自己壓力。賽前我還很認真的去河濱試跑Sub2的速度，因為思屏前幾場都是破2上凸台。只是元旦馬那天，她有腳傷，我們說好要平安完賽，要歡樂跑。加上當天超多大砲攝影師，我們為了拍照，一直降速拉開與跟前面跑者的距離，不要被擋要拍美美的歡樂照。所以一路上我們都很歡樂的穩定用6分速左右前進，還可以稍微聊一下天。」

「雖然沒有拿到獎盃，但賽後思屏說她這次跑完腳不會痛，很謝謝我的穩定配速，我也很開心自己可以跑得順利甚至不累，速度也比前兩場半馬快。知道自己又進步了。」

(2022元旦路跑)

最後，Rong開心的說，她終於可以領取繡上名字的陪跑背心。我想，做個手心向下有能力給予的人，是一種幸福。另外，由於阿倫哥全馬組，因此有點遺憾沒能在元旦路跑遇到。也恭喜阿倫哥和鴻祥順利完賽，而且鴻祥還以344的成績打破了個人的PB。這對於一位視障跑者來說，是多麼不容易的一件事。而阿倫哥也完成了他的陪伴，不得不對他豎起兩個大姆指，讚啦！Alan: 「人生所能留下的，絕不是你曾經擁有，而是你曾經付出的~」

(恭喜鴻祥進步22分大破PB完賽/ 2022元旦路跑)

謝謝Rong、謝謝阿倫哥，你們現在所做的事情，不只幫助了想要跑步的視障朋友，也感染了很多人，也讓我在跑步這條路上，感受到不一樣的馬拉松，看到了不一樣的風景。

#跑跑康手醬#康手的跑步日常 #康手愛RuN跑#青春無敵94愛跑團#妹子陪跑團

上一篇網誌：《一起跑步趣》2022疫情年，我們一起跑的元旦馬