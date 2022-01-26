運動口罩怎麼挑？評測4款運動口罩

隨著 Omicron 的入侵，原本逐漸回歸的生活步調又再次被打亂了，即使 Omicron 確診數近期不斷攀升，但對於跑者來說還是想盡辦法希望能夠維持訓練，無論是用盡各種方式，獨自練習又或者選擇沒人的時間出沒，就是想守住這底線。在恢復戴口罩運動後，跑者們雖然都經過戴口罩跑步的洗禮，但又要重新適應難免感到低落，也造成許多跑友乾脆放飛自我，運動筆記深知跑者們想繼續練習的心，我們將手邊現有的運動口罩進行評測，希望跑友們能挑選適合自己的運動口罩，在繼續練習之餘也能保護自己保護別人達成雙贏戰勝疫情。就一起來看看運動筆記編輯團隊的編輯們都是使用什麼運動口罩吧？編輯們又怎麼評價他們所使用的這幾款運動口罩呢？

Jacky編的運動口罩

＃亞瑟士運動口罩 定價:1280 元

圖/Asics

外觀特色：★★★

舒適感受：★★★★★

販售價格：★★

耐久實用：★★★★

推薦等級：★★★★★

適合運動：長距離跑步、爬山、走路、重訓、自行車

亞瑟士運動口罩為單一顏色所以外觀上較為簡潔有力，採立體形式設計給予口鼻足夠的空間，後腦勺設計可調式伸縮繩容易配戴，主要特色在口罩下方處以高透氣網布材質，能滿足跑步時需要大口呼吸的需求，根據筆者測試，能夠帶著此款口罩跑 20 公里以上仍然呼吸順暢，使用過程中能感受製造商相當講究透氣且耐久的功能，面料使用排汗材質，所以用清水洗後晾乾快速，基本上如果是每天固定時間跑步的人，跑完立即做好清洗，買一個就可以長期使用，價格位在一千元以上，算是比較高單價的消耗性運動產品。－

＃第一代 UA 運動口罩 定價:780 元

圖/UA

外觀特色：★★★★★

舒適感受：★★★★

販售價格：★★★

耐久實用：★★★★

推薦等級：★★★★

適合運動：爬山、走路、重訓、自行車

UA運動口罩外層表面光滑，紋路間隔小圓點編織方式，設計採用立體弧面造型，內襯和耳掛材質柔軟，是用 UA Iso-Chill 面料製作，所以長時間佩戴依然觸感涼爽，由於鼻樑處柔軟可調整，所以戴起來會有貼合感，根據個人習慣調整，可提供臉部及唇部舒適的空間，經筆者測試，由於此款口罩面料使用較厚，所以呼吸所產生之熱氣，較容易保留在口罩內，所以適合在秋冬使用，較適合使用在爬山、走路、重訓、自行車的運動，較不適合跑步使用。

Jacky編表示：戴起來瞬間有變成火影忍者旗木卡卡西的樣子 圖/網路

吳菊編 的運動口罩

＃BUFF 運動口罩 定價：980 元 （口罩濾網 30 入：600 元）

圖/BUFF

外觀特色：★★★★

舒適感受：★★★

販售價格：★★

耐久實用：★★★★

推薦等級：★★★★

適合運動：跑步、爬山、走路、重訓、自行車

BUFF 口罩是採用 CoolNet 抗 UV 的涼感布料所製作，不僅可以重複水洗使用，面料也較為親膚不會感到磨身，而吳菊編最喜愛這款運動口罩的一個特點是：它使用兩條鬆緊帶來進行穿戴，減緩了一般使用掛耳式的口罩所帶來的不適感。而對於跑者除了要能可以透氣外，保護力也是十分重要！ BUFF 提供了可替換式濾網，能夠有效達 BFE（細菌過濾率）98%，讓跑者在暢快跑步之餘，也能擁有良好的保護。不過，濾網僅只隨著買口罩附贈 5 個，如果有長期使用的需求就要購入濾網，也是一筆開銷，但相較於其他運動口罩就多了一層額外的保護。

德國製造的濾芯，具有 98% BFE 細菌過濾率。圖/BUFF

另外由於 BUFF 這款口罩的面料貼合性很強，可以無死角包覆，但這是優點也是缺點，過於貼合導致嘴巴吐氣、臉部直接碰觸口罩本體，建議會在加裝口罩支架來增加呼吸空間，也可避免臉部汗水浸濕口罩本體而失去保護力。

抖安娜編 的運動口罩

＃3D 立體口罩矽膠支架 價格：30-40 元之間

圖/網路

方便性：★★★★★

價錢便宜：★★★★★

透氣度：★★★

舒適度：★★

推薦程度：★★★

適合運動：走路、不要進行太長的運動

沒有運動口罩又不喜歡一般口罩的悶熱感的朋友，「口罩支架」會是一個CP值高的好方法。首先，它在你的口罩與口鼻之間有一層隔絕，讓你在運動時不會因為口鼻浸濕口罩，而難以呼吸；第二是方便性，它方便攜帶使用，戴著一般口罩的你，隨時想運動就在內層加上支架即可；它也方便清洗，只要洗完晾乾即可再次使用。另外，如果是像我一樣喜歡戴不同顏色、圖案口罩的朋友，那口罩支架會是一個讓你開心「先求帥，再求快」的好物。再來就是價格便宜。市面上一個口罩支架大概 30-40 元，比一包能量膠還便宜（跑者換算法）。可以一次買 2、3 個交替清洗使用，CP 值很高。而它的缺點就是舒適度沒那麼高，因為它貼著你的臉跑久了還是會有不適感；雖然矽膠口罩支架主打高度貼合且舒適，但是戴起來還是會吃臉型，另外，如果跑久了，臉部還是會感受到摩擦。

小撇步💡：大魚編推薦，戴口罩支架時可以把支架更靠近鼻樑，戴上口罩後會發現口鼻呼吸的空間更大喔！

編輯們都想嘗試的運動口罩⋯⋯

圖/NIKE

圖/NIKE

這款由 NIKE 所推出的 Venturer Performance 運動口罩，有著獨特的外型，還有超酷炫的收納盒（？）一致獲得編輯部的所有同事舉手。有戴過此款運動口罩的跑友也可以在底下留下你的配戴感想分享給我們唷～以上是運動筆記編輯團隊們所使用的運動口罩，希望能夠幫助想要購入運動口罩的跑友們選擇，不過還是要提醒跑者們，配戴非醫療用口罩並無法有效保護自己避免飛沫傳染，所以配戴運動口罩同時避免與人群接觸、跟車等，且隨時準備醫療用口罩在運動完之後迅速換上，才是避免感染之道。

責任編輯：Ian

＊編輯評測，盡在運動筆記