跑步小品／三寶媽的的跑馬血淚史 解鎖環北67K

身為三寶媽的我，從來沒想到婚後生子後還會再度穿上跑鞋去跑步。因為老三有無窮的體力，為了讓她消耗體力，於是開始帶她體育場跑步，然後2016年起帶她參加親子路跑從2k到5k玩賽。

第一場芭比路跑她超開心，然後就陸續有了紅襪路跑.皮卡丘路跑.扭蛋路跑……直到2018年看到渣打揪團組隊開始我第一次的10k

2018渣打揪團跑，沒跑過那麼長的距離，真的跑完腿都廢了，整整三天沒辦法好好走路10k【1:23】完賽 因渣打後我想到以前學生時代很會跑很愛跑，我想要繼續這項興趣，於是我開始下班後帶著小孩去體育場跑步，即便我是忙碌的職業婦女，每天可能不到一小時時間，但我還是從3k慢慢跑到10k，當年的10月我就把10k跑進60分鐘內了，然後開始參加無數場10至14k的大小賽事，2019年沒參加過半馬的我，直接被推坑跑了場時限8.5小時的香魚全馬，說什麼走也走的完，我就傻傻報了，也虐心的跑走完成不可能的全馬。

賽事後還是繼續有空就體育場跑步，沒有人指導，不懂什麼叫配速跟心率就跑而已，同年10月又腦波弱被推了烏來馬，又是這句走就可以走完的全馬，限時也8.5小時，然後我又去跑，當天前10k豪雨又大太陽讓我腳都水泡又雙膝痛，跑得比初馬還久還虐，跑完還生理期報到，真的好想死啊…

兩場全馬後不知哪根筋不對，突然想越級打怪，偷報了年底環台北67k。當然沒有很多的訓練量，在61k腳背疼痛也超過限時的10小時，所以我棄賽了。

心裡總有遺憾，但這場我本只設定跑50k挑戰自己的體能，竟然多跑了那麼多，所以告訴自己隔年要解鎖它。2020年因緣際會下加入了HRC這猶如家人般溫暖的團隊，大家互相激勵，也更自律的練跑着，我也開始有點小進步了。

2020年我再度報了環台北，這次告訴自己無論多辛苦都要完成它。不過諸多因素我把賽事延後一年，偏偏碰上疫情讓練跑中斷半年，眼看賽事剩半年時間，於是戴上口罩每兩周自主到外木山練跑長距離。到了10月第一次跟著特腫部隊上貓空練跑，這次後開始學會怎麼控制心率怎麼配速，終於跑步有像做功課般認真起來了🤭

謝謝特腫讓我跟著跑山✌11月跟著HRC山神還有幾個團友跑汐鴿

當月還報名山林涼全馬練體力，感謝J大與宏弟讓我跑進最加全馬成績【5:31】。

為了讓自己跑感維持著，12月又報了瑪稜坑全馬，雖然賽事辦得很雷，我跑到好想放棄，但想著環北我就撐完了。

接著環北到來，因瑪稜賽事受傷持續復健一週多，所以我真的很怕又跑不完，但該面對的還是要面對。

又濕又冷的一天，跑到10k我的膝略痛，腳底也因雨起水泡，我撐到36k轉換休息區換了鞋，又面臨小腿抽筋三次，再度跑起來，到了50k我真的痛到崩潰大哭，從不吃止痛藥的我馬上吃一顆，擦乾眼淚繼續跑，到61k再痛到想放棄，但記取上回棄賽的回憶，我告訴自己要撐完，於是再吞一顆止痛藥繼續跑，終於我回到終點，大家歡聲鼓掌歡迎我完賽。

謝謝自己的堅持不放棄

謝謝陪我練跑的每個人

我只想說跑步的這六年來真的好多好多感動跟痛苦啊…

謝謝我的小女兒，因她讓我重回到跑步的路上

未來我還是想要繼續跑下去

#三寶媽終於解鎖環台北了✌