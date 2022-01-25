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六大馬奪冠計畫啟動？Kipchoge 受邀參加東京馬拉松

運動筆記 / 李吳菊

圖/Coros

馬拉松界的 「GOAT 」Eliud Kipchoge 在接受田徑週刊採訪時暗示，他計畫將在今年參加 2022 年世界錦標賽之前參加一場比賽，就在近期 1/19 日，東京馬拉松主辦向這位兩屆馬拉松奧運金牌發出了邀請，邀請他來參加將於 3/6 日舉行的比賽。

之前，Kipchoge 曾談到他希望能夠贏得六大馬的冠軍，如今東京馬率先向他拋出橄欖枝，如果 Kipchoge 參賽的話有機會能夠打破 2017 年 Wilson Kipsang 所創下的 2:03:58 場地紀錄，而他目前已完成六大馬中的一半，其中包括倫敦、柏林、芝加哥馬拉松，是否會出席東京馬拉松將成為跑者們熱議的話題。

目前 Kipchoge 在肯亞的訓練基地進行密集訓練，但目前  Omicron 變種病毒在日本蔓延，很可能會對賽事造成影響，日本政府自 11 月 30 日禁止外國遊客進入該國，而東京馬拉松在 2020 改為菁英參賽後，原訂於 2021 年 3 月舉行，由於日本病例的急速增加而延遲到了 10 月份，然後又再次推遲到了 2022 年 3 月份。

日本近期 Omicron 病例不斷飆升！圖/ 路透

然而由於目前日本局勢的不確定性，比賽的主辦單位尚未宣布相關的消息，據日本跑步新聞報導指出，賽事主辦必須在 2 月 6 日之前決定。

責任編輯：Ian

文章來源：RunningMagazine

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東京馬拉松 田徑 芝加哥馬拉松

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