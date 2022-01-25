倒數百日！Wings for Life全球路跑 5 月 8 日全球零時差開跑

圖/Red Bull

全球最大規模、由 Wings For Life 脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings For Life全球路跑」，將於 2022 年 5 月 8 日台灣時間晚上七點，邀請跑者共同為不能跑的人而跑。來自世界各地的運動員及車手們不分派系，爭相支持 Wings For Life 全球路跑，包含東奧金牌攀岩運動員 Alberto Ginés López、Red Bull Racing F1 車隊主席 Christian Horner 、比利時籍王牌車手 Thierry Neuville、坐擁五座冠軍獎盃的義大利職業網球名將 Matteo Berrettini 等人，號召大家響應這場全球賽事！現在只要透過手機下載「Wings For Life World Run」的 APP，即可報名預約賽事，一個人也能透過 APP RUN 完成賽事。

Red Bull Racing F1 車隊主席兼執行長 Christian Horner 分享：「Wings for Life 全球路跑是每個人都可以參與的活動，即使我不是一個專業的跑者，但我可以保證這會是非常棒的體驗。Red Bull Racing 車隊非常自豪能夠成為 Wings for Life 的官方夥伴，今年整個車隊都會再次支持為不能跑的人而跑。」

一個人也能跑！Wings For Life 全球路跑 APP RUN 獨創聲音體驗，讓跑者自由選擇里程及路線

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Wings For Life 全球路跑 APP RUN 讓跑者們自由選擇賽道，即使只有一個人也能參與賽事，不論是平常練跑的河濱公園，或是家裡附近的田徑場，都可以是專屬賽道。當賽事一開始，APP 將會透過獨特的聲音體驗，讓跑者感受比賽倒數前的緊張，以及全球跑者運動的熱血沸騰。

而 Wings For Life 全球路跑最為人熟知的「終結者號」，也將在跑者開跑 30 分鐘後，開始以「虛擬分身」移動逐漸加速，跑者一旦在地圖上被追過，個人成績也會即時在全球榜上出現。Wings For Life 全球路跑台灣冠軍李智群，他表示「我參與了很多屆的 Wings For Life 全球路跑，而前兩年開始的 APP RUN，不僅可以更直接的看到全球和台灣跑者一起參賽，獨特的聲音體驗也讓線上路跑變得更熱血！」

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Wings For Life 全球路跑 APP RUN 零時差路跑，共同為不能跑的人而跑

面對全球疫情緊張，去年度 Wings For Life 全球路跑以 APP路跑的形式，成功號召 195 個國家、超過 18 萬人參賽，不僅創下歷屆以來最多人參賽的全球零時差連線路跑，更募集到 410 萬歐元，賽事的報名費及募款將全數投入作為脊髓損傷研究用途，幫助脊髓損傷患者重拾生活。今年度，Wings For Life全球路跑也將持續鼓勵跑者參與 APP 路跑，共同為不能跑的人而跑。

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Wings For Life執行長 Anita Gerhardter 補充：「Wings for Life全球路跑最美妙的地方在於，這是一個不論老幼、任何人都可以參與的活動。今年我們希望能夠發展得更盛大，Wings for Life全球路跑的所有報名費及捐款將 100% 全額投入於研究或治癒脊髓損傷的實驗室或診所，過去幾年我們看到了很驚人的成果，也會持續並永不放棄地進行脊髓損傷的研究，期待未來有新的突破。」

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一場世界最大規模的路跑賽事即日起開放報名，歡迎一起從自己選擇的賽道同時出發，為不能跑的人而跑！欲了解更多活動資訊，請至活動官網。

Wings For Life 全球路跑 APP RUN 相關資訊

起跑時間：2022 年 5 月 8 日（日） 19:00

取得APP：👉Apple Store 👉Google Play

【關於Wings For Life 脊髓損傷研究基金會】

全球數百萬人在脊髓損傷後都要依靠輪椅生活，這通常是由於交通事故或摔倒造成的。 Wings For Life 是非盈利的脊髓損傷研究基金會，它的使命是找到脊髓損傷的治癒辦法。從 2004 年起，Wings For Life 資助了改變人生的全世界研究項目和臨床試驗。雖然治癒辦法還未找到，但已取得了穩固進步。這項全球路跑活動未來的報名費和贊助費將幫助達成他們的終極目標。在 Wings For Life World Run 和 Wings For Life World Run Selfie Run 邁出的每一步都是在向正確的方向邁進。

【關於Wings For Life World Run 全球路跑】

Wings For Life 全球路跑是由非營利機構 Wings For Life 脊髓研究基金會所支持的運動賽事，以無償援助和捐款來資助全球知名的學術單位所進行的國家級研究計畫和臨床實驗，並確保捐款 100% 被用於針對脊髓損傷的專業研究項目，包含全球路跑報名費用亦將全額捐給脊髓損傷研究。Wings For Life 脊髓研究基金會 CEO Anita Gerhardter 表示：「Wings For Life 全球路跑完成了全球運動賽事的創舉，我們期望有更多的跑者一同加入，為脊髓損傷研究增加全球關注，並突破往年的捐款。」全球路跑的運動總監、奧運獎牌得主英國的 Colin Jackson 說：「脊髓損傷因意外而有可能發生在每個人身上， 而研究經費的不足，我們需要募款來支援贊助全球最頂尖的科學家持續實驗和鑽研治療方法，讓更多生命有所轉機。」

責任編輯：Ian

新聞來源：Red Bull

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