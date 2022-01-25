跑步小品／叫你休息 有那麼難嗎？

（和上一波疫情比起來，這一波戴著口罩練跑的跑者好像更多了？ 攝影：仙輩）

跑步又要戴口罩啦！但是，還可以出門跑步，應該算是不錯的啦，是吧？！XD

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👇經過新冠疫情的起起伏伏，每個跑者或多或少都被這場疫情練了心、也練習轉念，不能出外跑？那就在家原地跑、在跑步機上跑；規定必須戴口罩？那就練習戴著口罩維持正常呼吸，忍耐口罩的存在，直到它像跑鞋的存在一樣自然…（雖然真的很難好嗎？！😅

疫情讓我們真切的體認到沒有什麼事是可以如同自己預期一樣的進行：一心期待的金門馬延期了、渣打馬萬金石ㄘㄨㄚˋ咧蛋…。但，只要人在腿在，還怕沒有馬可以跑嗎？這樣想想，一切都會過去，因應環境的變化，規定怎麼跑就怎麼跑吧，只要能跑，跑就對了！可是，如果是因為自己身體的關係，受傷不能跑呢？話說馬拉松跑者的意志力與忍耐力都是異於常人，群組裡的某跑才受傷已經有一段時間，仍然照跑不誤，勤練有加，忍著身體的不適與疼痛跑完了台北馬，仍舊不打算休息養傷繼續拚渣打馬。群組裡的跑友紛紛勸告：小心啊、先休息吧、建議全休喔、馬永遠都在不要勉強啊！….

可想而知這些話都進不了他的耳，跑步就是這樣叫人著了魔似的、完全不可自拔，即便受了傷也抱著一種僥倖心態，想跑完這場再說！然後，這場跑完還有下一場、下一場跑完又一場…，運氣好的，傷勢沒有大爆發就繼續帶著傷跑下去；運氣不好的，傷勢加劇，痛快跑完了一場馬拉松，接著身體的痛毫不留情地發出嚴重警告導致漫長的醫療復健停跑過程…，形成一種幾乎所有跑者都熟悉的輪迴…。而且，看別人受傷勸別人休息停跑很容易，一旦換做自己，多數如同別的傷者一樣，帶著傷或痛照樣訓練著，就是捨不得不跑！因為停跑實在太痛苦了！

（對於跑者而言，練跑實在很快樂，怎捨得停下不練咧！ 攝影：仙輩）

這種事我可以算是第一名了，開始跑步這六年來，歷經無數傷痛，大多數時候與傷痛共存同跑，最近的一次是左屁股實在痛到無法跑步才停止練跑，停了三個多月直到目前還在治療中；休息停跑實在太痛苦了！看到別人跑的那麼歡樂就很難過、蠢蠢欲動，看到別人進步自己心裡更急、往往還沒完全復原就忍不住又開始跑，所有的勸告全像耳邊風，除非又痛到沒辦法練否則不會輕易中止。若停跑一段時間，心肺功能、最大攝氧量、跑力等數據毫不留情地下滑，叫人看了傷心，然而最煎熬的是發胖，跑者因為訓練量大、消耗得多，不知不覺食量都變大了，但停跑時食量並不會變小，若不控制飲食，發胖是必然。在我停練這三個多月，即便刻意大量減少攝取碳水化合物，每天早晨量體重，還是眼看著體脂肪緩步上升，心裡發急也沒用。

這讓我想起一位深受椎間盤突出之苦而停練的學長，有一天被我看到又在田徑場跑步，他看到我時忍不住大呼；我實在受不了自己變胖啊！我深深記得他的眼神和當時自己心裡的感同身受，而現在我正在忍受體脂肪突破20的痛苦，雖然我媽總是說：有什麼關係？等妳開始跑就馬上會瘦回來啊！可是，我到底什麼時候能跑呢？直到有一次看到雷里莎因傷停練時期的IG po文說：「女生有點體脂肪是正常的」。我如獲至寶般把這金句筆記了下來，不時給自己洗腦、安慰自己：「女生有點體脂肪是正常的」，….但真正的我非常羨慕運動員的精實身材而痛恨體脂肪，真巴不得傷趕快完全消失讓我開始把身上多餘的脂肪跑掉！

這時，能讓我真正安靜，耐性養傷復原的，就是傾聽一些厲害跑者的說法了。厲害跑者也會受傷，他們都是怎麼面對的？馬拉松女子百傑真真說：「受傷了真的要好好休息，最好是全休，之前我也脛後肌撕裂快斷了，完全休跑4個月，期間做一些肌力訓練輔助，也胖了很多，也深怕再也不能跑步。但經過了復健慢慢恢復跑，現在也是可以健康地跑了，練跑也練心」

（馬拉松女子百傑真真練跑英姿 攝影：仙輩）

六星跑者象總也分享：「我2018打壘球腿嚴重撕裂傷，整整休過六、七個月沒跑哦！（真的休了，雖然無聊跟心癢，但還不就這樣🤣沒跑有沒跑的作法，遇到狀況就狠狠面對，也是在練心，心練好了，一切都好了。我目前全馬15場、半馬二場，平常大多自己跑跑，幾乎沒在比賽，就是藉跑步舒壓，讓生活更上軌道，可別讓跑步反而影響我們生活🤗❤️」

（河濱常見象總與大夥兒一起練跑的飛快身影 攝影：仙輩）

看，連這麼厲害的跑者都能停，像我這樣的大肉腳、或正在受傷中的你/妳，有什麼理由不能停下來呢？真真和象總不約而同的都提到「練心」，練心恐怕比練跑還挑戰，如果心練好了，還有什麼不好的？就像象總說的：「心練好了，一切都好了。」看到強大的跑者完全停練的例子，從懷疑自己還能不能跑到恢復健康地重回跑道，真是非常激勵人心的真實歷程。最讓我感覺學習到更深一層的是–象總說的「可別讓跑步反而影響我們生活」這句話。我相信很多跑者和我一樣，自從跑步進入生命以後，生活變得更健康且多采多姿，然後就越來越愛，似乎沒有跑步就不行。

然而如果有一天真的沒有辦法再跑步了呢？我有沒有辦法讓自己的生活更平衡、更多元發展，不至於太過於向跑步傾斜？我想這是這一次受傷後讓我開始深思的。而眼前，如同雷里莎說的：「最難的還是要耐得住腳癢…」，克制腳癢的衝動，耐住性子，該休息就休息，終究能讓我們的心練得更強大。日後不管是什麼馬拉松，任何事情應該都更能收放自如，「心練好了，一切都好了。」

（攝影：仙輩）

虎年該是虎虎生風，相信每個人都期許自己的各方面能像老虎一樣的威猛；然而，先把心練好，虎虎生風的日子應該指日可待。

聖經上說：「你要保守你的心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」（箴言4章23節） 共勉共勉～ 祝福祝福～～

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肉腳的跑步人蔘