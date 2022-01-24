U6 AirLoop無邊際跑步機 貓女姐姐試跑報告

嗨大家好我是Vita，江湖人稱貓女姐姐。疫情比較降溫、賽季回歸，大家訓練狀況有跟著回來嗎？──我本來是這麼寫的。怎奈疫情突然又升溫，要發體驗文的同時也是各種心情複雜。感謝BLADEZ繼上次的H9132S SRV特仕版飛輪健身車後，再次邀請我體驗U6 AirLoop無邊際跑步機。以下就跟大家分享一個在跑步機上待不了五分鐘的我，使用U6 AirLoop無邊際跑步機的小倉鼠心得。

U6 AirLoop無邊際跑步機本人

2021消失的夏日，我除了踩辦公室的訓練台、用簡單的器材或是徒手做肌力，也嘗試戴口罩邊喘邊跑。看著朋友買了跑步機，完全沒有降低訓練量，反而還提升了，其實有點點點小羨慕啦……在接到體驗之後，我才知道朋友買了讚不絕口的跑步機就是U6 AirLoop無邊際跑步機，好噢就讓我會會這位名字有點饒舌的朋友。

一開箱最讓我驚豔的，是它完全不像我印象中的跑步機，一機全摺疊，看起來完全不笨重，除了能夠可以靠我一己之力推動，更可以輕易展開，相當便利輕鬆。但也讓我有點懷疑，這傢伙行嗎？可以達到扎實的訓練效果嗎？跑起來會不會各種嘎嘎叫？廠商一直強調下方懸空減震技術AirLoop，還有獨家的全跑台設計（總之就是各種黑科技，廠商都這樣說），然後拍胸掛保證它的質感跟實力，完全不怕我操爆它，有拿～麼厲害？！讓我們繼續看下去。

U6 AirLoop無邊際跑步機本人與我

插上電源來～懶惰人如我，就是個不喜看說明書的人。不禁要稱讚一下液晶面板，非常直覺，只要按液晶面板上的右側箭頭就可以調整跑速，左側則是坡度，還有直接的按鍵可以調整，讚讚！先選3來走走暖暖身，差不多10分鐘後跳下機台動態拉伸一下，然後就來跑跑看吧。首先感受到的是「無邊際跑台」的貼心，確實以前使用其他跑步機的時候，想說要真的跑起來後衝刺的時候，一個不注意就會踢到前面馬達蓋，接著亂了腳步亂了訓練什麼都跟著亂了，這個直接把馬達蓋藏起來的設計，往前延伸了整個跑台，大跨步起來非常舒適自由！

非常直覺的液晶面板

無邊際跑台可以大步跨，完全不卡卡！

除了懶惰，我還沒什麼耐心，都暖完身了，不如就直接挑戰這台跑步機的極限。坡度12檔加上16段跑速，反正就這麼一台小小跑步機，我就不信有多厲害（攤手）。本來還想著可以打槍廠商，結果、全部調到最高差點要掉我小命。下跑步機看了介紹才發現速度檔數是時速，最高可以到時速16，配速相當於3:45；坡度是%數，最高就是12%，怪不得我剛剛撐不過幾秒（默）好喔…..這個故事告訴我們絕對不要太過自信（縮小）。不過跑感部分蠻值得一提的，AirLoop下方懸空減震是真的有差！不會過於晃動，更沒有傳統跑步機的過度扎實感，踩下去的反彈力道恰到好處，這個獨家技術也算是開發得蠻優秀的！綜合無邊際跑台與AirLoop下方懸空減震，個人覺得可以感受到開發人員真的有針對跑步人的使用的體驗下功夫，並且針對痛點做了非常好的改良。

下方懸空減震設計

可以這麼斜、這麼快！

這台U6 AirLoop跑步機還有一點很讚的是可以連Zwift，之前疫情就是有Zwift可以跟朋友尬車，才讓我勉勉強強有點騎量，在疫情稍緩時不致於有氧過度退步。除了ZWIFT之外，也可以連線SPAX APP，能夠選教練的課表、也能夠純粹記錄跑步訓練，看著畫面跟著自己的腳步向前，比較有那麼一回事，可以讓訓練更多元有趣不無聊。

過了十五分鐘，已經是我在跑步機上的時間PR，但我也又開始無聊了，因為朋友沒上線啊。好吧那看影片好了，除了有貼心的手機平板架之外，後面還有充電線的usb孔，同時也有內建喇叭，只要透過藍芽就可以連接。這真的是要讓我再次感嘆開發人員，有時候就是這種小小的細節，能夠大大打動使用者的心。拍攝時是台北馬前夕，於是我打開台北馬的賽道影片順便開始做功課，有上坡我就調上坡，有下坡我就調加速，這樣玩下來時間很快就過了。

支援ZWIFT及SPAX APP

內建貼心充電孔，可以邊看影片邊跑也不怕沒電！

總之U6跑起來很舒服，不會過硬或過彈，支援的運動APP也都不馬虎，是真的可以爆汗的扎實訓練，整體跑感我是喜歡的！天啊我是被外星人綁架了吧，我居然會說喜歡跑步機！但是好像可以了解為什麼小夥伴會如此誇讚U6了，不浮誇，可以，給過，夠優秀。硬要說缺點的話就是它的吊掛處實在很少，可能不太能當衣架用（誤）收機也是非常容易，最棒的是在收機前可以順便練個超人式、移動前還可以練一下羅馬尼亞硬舉，如果家中沒有壺鈴或瑜珈墊，也可以好好考慮一下購入（欸）好了不鬧了，冬天天氣比較涼，訓練過程中難免讓免疫功能比較低落，擁有一台跑步機能夠在冬季冷雨或是夏季豔陽的時候沒有藉口，或是在目前疫情漸趨嚴苛時能夠有個方式可以維持訓練。如果你有考慮添購一台操作便利、多元訓練的跑步機，或許可以試試看這台U6 AirLoop無邊際跑步機，在家也可以享受被操到趴在地上喘的良好體驗噢！

不想努力也可以趴一下

收起來就是這麼簡單~

最後祝福大家訓練愉快、目標賽事破批逼，體驗文太認真練蕭崴，我要先去躲避BLADEZ追殺了。願過年與大家同在，我們下次見！ H9132S SRV特仕版飛輪健身車介紹這邊請>> https://bit.ly/3ozWFua