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2022 北海道馬拉松 停辦兩年後再度回歸！

運動筆記 / Joanna

2022 北海道馬拉松 將在 8/28（日）舉行，這也是睽違兩年後回歸！這次北海道馬在路線與完賽時間上也做了調整！北海道馬拉松從 1987 年開始舉辦，也是日本唯一一場在夏季舉行的全程馬拉松，因其「夏季」和「限時 5 小時」的嚴酷條件，讓完成北海道馬成為跑者榮耀的象徵！

2022 北海道馬拉松 睽違兩年再度回歸！（圖片來源：札幌市官網

前兩年因為東京奧運的籌備，再加上疫情的影響選擇停辦；今年回歸的北海道馬將加入東京奧運馬拉松與競走項目的部分路線。一樣會從札幌市中心大通公園出發，跟以前一樣會在新川通折返，但在接近終點時，會從北海道大學到北海道廳舊本廳舍、札幌駅前通，感受東京奧運菁英選手競賽的路線！

2020東京奧運 馬拉松路線（圖片來源：Graphic News latest infographics

另外，完賽時間也從原本的 5 小時，延長到 6 個小時，令人期待今年重生的北海道馬拉松！更多內容將在 2 月中上旬公布，敬請期待。

參考資料：北海道馬拉松 官網

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