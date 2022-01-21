沒有搶到 2022 柏林馬拉松名額？你還有一個機會！

每次報名抽籤的路跑賽事，最緊張的莫過於公佈成績的日子！有中、沒中，都將影響接下來的備戰計劃，而報名世界六大馬賽事的緊張程度就更不用說了！其中，柏林馬拉松一直以來有「最速賽道」之稱，是許多人創成績的絕佳賽事，2022 柏林馬拉松將在 9/25 舉行，其中籤名單已經在 1/10 公佈，但沒有抽到的人不要灰心，現在還有一個機會！

有一家英國的運動旅遊社 Destination Sport Experiences 專門提供賽事保障名額，包含跑步、自行車和鐵人賽事等，而這場柏林馬拉松也在列表中。

當然，費用就沒有那麼可愛，除了 180 英鎊比賽報名費之外，此方案會住「柏林米特諾富特酒店」3 晚，一個人的花費會到 829 英鎊（約台幣 3 萬）。不過旅館的位置非常便利，就在靠近馬拉松博覽會和起終點的地方。如果負擔得起，其實是一個滿不錯的選擇！雖然筆者無福消受，但提供給有興趣的跑友們 參考 看看，希望你們能順利參加到這場盛事～

參考資料：Runner's World

＊六大馬新訊，盡在運動筆記