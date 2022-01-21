跑步小品／相遇龍潭~~看見祕境

是什麼樣的一條跑步路線

能讓你樂此不疲~

人說一年之計在於春 一日之計在於晨

這是春天的味道 它代表希望

原來，每天跑步的路線和景點就是生活的正能量和動力，在一天之中給自己一個充滿活力的禮物。

春天的味道

踏上田園一路跑的感覺

我聞到花的香味

還有田園稻穗交織的單純味道

是我奔跑的味道 很純粹 我很喜歡

在雙腳步伐裡

春天的味道是什麼

呼吸之間又感受到希望的氣息

你用雙腳細細體會

夏天的季節

非常耀眼的光芒

總能一早就感受陽光的滋味

在早晨開始邁開步伐

萬物皆清醒的概念

在田園的路上 步伐不用太快

只要把每一刻的專注

印在心上 印在腳上 把速度丟掉

夏天的季節 阿勃勒的樹蔭下 夏天的風~

夏天五月的油桐花 更潔白 更迷人

秋天的微風

是跑步最舒服的季節

我喜歡被風吹拂的雲朵 變化萬千

我也喜歡踏著輕鬆的步伐

跑在那田園間的愜意

你不要看那一段路的景色沒什麼

一轉眼又是讓你讚嘆

可以停下腳步好好欣賞著

眼前這一刻的閃亮 驚呼的一刻

你們說不跑步是不是太可惜了~~~

秋天的雲朵 一片 一片 襯托 著粉紅的花海

冬天的溫暖~

最喜歡冬天跑在

這一條有陽光的田園祕密基地裡

因為大地一整個暖洋洋的

原來是稻穗的金黃呼應著

加上陽光灑下那耀眼的模樣

我的影子就映在柏油路面上

看著自己奔跑的樣子

和稻浪一起搖曳生姿這感覺很好

那麼就抬起雙腳 和太陽 稻穗一起歌唱吧!

冬天的金黃稻穗 讓我感受溫暖~

看見一片繽紛綻放的波斯菊

這畫面讓我停下了腳步

它太美了

當風吹起 我的髮

當波斯菊搖曳生姿的風采

我享受著一刻迷人的感受

太愛這個幸福的味道了

我的練跑日記~~~奔

冬天波斯菊盛開 在陽光的加持下 更顯溫暖~

體驗 春 夏 秋 冬 四季不同的跑步秘境~

我用自己喜歡的速度奔跑

當妳的笑容快樂了

當妳的雙腳不疲憊了

當妳擁有自己的世界時

妳有多美 世界就能有多美

光圈在妳的眼底

快樂在妳的心裡

奔跑在妳的雙腳

這是我的秘境旅程

那麼~~一起跑步吧!

龍潭大池上游腳踏車步道(春天的景色)

龍潭大池上游腳踏車步道(夏天的景色)

龍潭大池上游腳踏車步道(秋天的景色)

龍潭大池上游腳踏車步道(冬天的景色)

秘境路線~

10公里的路線圖

神龍路-->新龍路219巷經萊茵汽車旅館-->金龍路209巷進入-->龍潭上游腳踏車步道-->經過圓潭橋-->六分埤-->民生路211巷到富華街三林段--經過花園名人堂-->建國路經過建國市區-->民族路--經過清水坑-->三角林-->富華街三林段-->民生路-->金龍路-->龍潭腳踏車步道-->新龍路-->神龍路

這條路線是10公里(平日練跑5~10K不等)

沿途是平路比較少坡度

是體驗美景的奔跑路線

每條路段都還能延伸到

佛陀世界和石門水庫(22K-25K)

歡迎來桃園龍潭跑步~

跑步的祕境結合美食行程

龍潭 龍元路 老街麵店 古早味

(龍潭 龍元路) 夏天來跑步後 一碗 無敵仙草冰

我們的祕境

跑步就是這麼的有趣

因為在這條路線裡

我這些志同道合的朋友們

也跟著我暢遊在這最美的田園裡

成為秘境中 最美的風光~

祕境中擁有幸福的陪伴

#跑步的幸福

#路線是雙腳跑出來的

#可搜尋龍潭腳踏車步道

#妙妙跑步

#我的祕境景點

#石門水庫

#三坑老街

#佛陀世界

#第十篇網誌:消失的 那一堵牆