跑步小品／相遇龍潭~~看見祕境
是什麼樣的一條跑步路線
能讓你樂此不疲~
人說一年之計在於春 一日之計在於晨
這是春天的味道 它代表希望
原來，每天跑步的路線和景點就是生活的正能量和動力，在一天之中給自己一個充滿活力的禮物。
春天的味道
踏上田園一路跑的感覺
我聞到花的香味
還有田園稻穗交織的單純味道
是我奔跑的味道 很純粹 我很喜歡
在雙腳步伐裡
春天的味道是什麼
呼吸之間又感受到希望的氣息
你用雙腳細細體會
夏天的季節
非常耀眼的光芒
總能一早就感受陽光的滋味
在早晨開始邁開步伐
萬物皆清醒的概念
在田園的路上 步伐不用太快
只要把每一刻的專注
印在心上 印在腳上 把速度丟掉
夏天的季節 阿勃勒的樹蔭下 夏天的風~
夏天五月的油桐花 更潔白 更迷人
秋天的微風
是跑步最舒服的季節
我喜歡被風吹拂的雲朵 變化萬千
我也喜歡踏著輕鬆的步伐
跑在那田園間的愜意
你不要看那一段路的景色沒什麼
一轉眼又是讓你讚嘆
可以停下腳步好好欣賞著
眼前這一刻的閃亮 驚呼的一刻
你們說不跑步是不是太可惜了~~~
秋天的雲朵 一片 一片 襯托 著粉紅的花海
冬天的溫暖~
最喜歡冬天跑在
這一條有陽光的田園祕密基地裡
因為大地一整個暖洋洋的
原來是稻穗的金黃呼應著
加上陽光灑下那耀眼的模樣
我的影子就映在柏油路面上
看著自己奔跑的樣子
和稻浪一起搖曳生姿這感覺很好
那麼就抬起雙腳 和太陽 稻穗一起歌唱吧!
冬天的金黃稻穗 讓我感受溫暖~
看見一片繽紛綻放的波斯菊
這畫面讓我停下了腳步
它太美了
當風吹起 我的髮
當波斯菊搖曳生姿的風采
我享受著一刻迷人的感受
太愛這個幸福的味道了
我的練跑日記~~~奔
冬天波斯菊盛開 在陽光的加持下 更顯溫暖~
體驗 春 夏 秋 冬 四季不同的跑步秘境~
我用自己喜歡的速度奔跑
當妳的笑容快樂了
當妳的雙腳不疲憊了
當妳擁有自己的世界時
妳有多美 世界就能有多美
光圈在妳的眼底
快樂在妳的心裡
奔跑在妳的雙腳
這是我的秘境旅程
那麼~~一起跑步吧!
龍潭大池上游腳踏車步道(春天的景色)
龍潭大池上游腳踏車步道(夏天的景色)
龍潭大池上游腳踏車步道(秋天的景色)
龍潭大池上游腳踏車步道(冬天的景色)
秘境路線~
10公里的路線圖
神龍路-->新龍路219巷經萊茵汽車旅館-->金龍路209巷進入-->龍潭上游腳踏車步道-->經過圓潭橋-->六分埤-->民生路211巷到富華街三林段--經過花園名人堂-->建國路經過建國市區-->民族路--經過清水坑-->三角林-->富華街三林段-->民生路-->金龍路-->龍潭腳踏車步道-->新龍路-->神龍路
這條路線是10公里(平日練跑5~10K不等)
沿途是平路比較少坡度
是體驗美景的奔跑路線
每條路段都還能延伸到
佛陀世界和石門水庫(22K-25K)
歡迎來桃園龍潭跑步~
跑步的祕境結合美食行程
龍潭 龍元路 老街麵店 古早味
(龍潭 龍元路) 夏天來跑步後 一碗 無敵仙草冰
我們的祕境
跑步就是這麼的有趣
因為在這條路線裡
我這些志同道合的朋友們
也跟著我暢遊在這最美的田園裡
成為秘境中 最美的風光~
祕境中擁有幸福的陪伴
#跑步的幸福
#路線是雙腳跑出來的
#可搜尋龍潭腳踏車步道
#妙妙跑步
#我的祕境景點
#石門水庫
#三坑老街
#佛陀世界
#第十篇網誌:消失的 那一堵牆
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言