2022波馬紀念夾克亮相 慶祝8名女性跑者正式參賽50週年

謝謝所有勇敢的先行者們！（圖片來源：美聯社）

2022 波士頓馬拉松紀念夾克亮相！今年的夾克別具意義，因為這是在紀念 1972 年 8 名女性跑者正式獲准參賽 50 週年。

Introducing the 2022 @adidas Boston Marathon celebration jacket🦄



In honor of the first official women’s field at the 1972 #BostonMarathon, who inspired their peers, empowered the next generation, and will be long celebrated as blazing a trail for women everywhere.#Boston126 pic.twitter.com/Tz96Zlr4xq — Boston Marathon (@bostonmarathon) January 15, 2022

紀念女性跑者正式參賽 50 週年

如果說到波馬的女性先驅，第一個跳入腦海的大概是這張照片。

這絕對是波士頓馬拉松史上最經典的照片之一。號碼布 261 正是 Kathrine Switzer（圖片來源：美聯社）

沒錯，她是最有名的波士頓馬拉松女跑者 Kathrine Switzer，在 1967 年女性不能參賽的年代，她不畏當時的限制，為自己而跑！

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不過 Kathrine 並不是第一位完成波馬的女性。前一年 1966 年，Roberta "Bobbi" Gibb 就以「馬拉松土匪」（bandit runner）的身份參加比賽，她先躲在灌木叢，再偷偷到賽道上奔跑，最後以非官方紀錄 3:21:25 跑完全程！

＊「馬拉松土匪」（bandit runner），指未報名繳費混入馬拉松的人。

Roberta "Bobbi" Gibb 是第一位參與波士頓馬拉松的女性跑者（圖片來源：The New York Times）

直到 1972 年，女性才正式被允許參加波士頓馬拉松。當年有 8 名女性跑者參加，最後由 Nina Kuscsik 以 3:10:26 擊敗了另外 7 名跑者，成為波馬首屆女子冠軍！50 年後的現在，女性跑馬拉松是一件稀疏平常的事，但是這群先行者的努力，讓我們得以享有基本的權利！（抱持感恩的心🙏🏼）

1972 年正式參賽的 8 位女性中的 7 位。其中號碼布 “F2” 的 Nina Kuscsik 是波馬首屆女子冠軍（圖片來源：POPSUGAR）

永續環保的雙重意義

另外，除了慶祝女性正式參加馬拉松 50 週年，這套夾克還有一層意義－－「永續性」。今年的夾克是由 100% 的可回收成分製成，並採用透氣網眼布、翻邊袖口和反光條，搭配上正反面大大的獨角獸 Logo。

即使無法實際到波士頓參與這場盛會，跑友們還是可以穿上這件夾克來慶祝波馬！這裡附上購買連結～

最後，想與大家分享波馬在 twitter 上發佈的一席話，謝謝所有願意成為先行者的人們。「今年的夾克是慶祝所有勇敢成為『先行者』的人，而他們絕對不是最後一個。」（This year’s jacket celebrates all who dare to be the first, but never the last.”）

參考資料：Boston Marathon 官方 Twitter、POPSUGAR

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