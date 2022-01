2022波馬紀念夾克亮相 慶祝8名女性跑者正式參賽50週年

2022 波士頓馬拉松紀念夾克亮相!今年的夾克別具意義,因為這是在紀念 1972 年 8 名女性跑者正式獲准參賽 50 週年。

Introducing the 2022 @adidas Boston Marathon celebration jacket🦄



In honor of the first official women’s field at the 1972 #BostonMarathon, who inspired their peers, empowered the next generation, and will be long celebrated as blazing a trail for women everywhere.#Boston126 pic.twitter.com/Tz96Zlr4xq