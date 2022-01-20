賽事心得／長堤曙光馬拉松 疫情年，我們一起跑的元旦馬

有多久沒唱國歌、立正、敬禮了？這應該是學生時代的事了。這是我第五次參加《長堤曙光元旦馬拉松》的活動，也是跑團連續三年報名的賽事，今年報名人數超過了40人。不管是跑5公里、10公里還是半馬，我們一起參加了元旦升旗典禮，我們一起用跑步的方式來迎接新的一年。

(穿國旗裝、唱國歌、用跑步迎新年)

不管年紀多大 一起來跑跑

這些年沒有去參加跨年晚會(或許年紀大了)，也沒有在電視機前倒數54321，而是選擇早早上床，早起去台北馬場町報到。很幸運的，元旦路跑和台北馬一樣，是這兩年少數沒有受到Covid-19疫情影響的賽事。

(用跑步迎接2022年)

就如跑團的名字《青春無敵94愛跑團》，我們是一個推廣跑步運動的社團，但不求速度，只希望大家都能慢慢跑而跑出健康，更希望透過慢跑這項運動，讓大家長保青春活力。

(有專屬帳篷的2021元旦馬)

(國旗跑衣超吸睛的2020元旦馬)

可能你會發現，從2020年第一次號召大家來參加元旦路跑，到今年，年齡層好像有一年比一年下降？哈哈，是西元年啦！而且還有小朋友一起來參加。

(年齡最小的跑者~誼安你太棒了)

去年因為有了跑跑阿嬤的加入及帶動，許多長青樂齡的朋友也陸續加入跑步的行列；甚至有些原本膝蓋有狀況的朋友，也慢慢從快走開始來強健膝蓋周圍的肌力。像Joy姐今年就完成了人生第一個5公里路跑，這是她過去從來不曾想過會有這麼一天還可以跑起來，把雙腳還給了自己。

(為自己喝采～Joy第一次完賽5公里)

(為自己喝采～5公里及10公里組完賽)

(為自己喝采～半馬組完賽)

跑跑阿嬤 相見歡

參加賽事，除了可以放肆跑在大會規劃的賽道外，還有一個好處就是可以見到了許多久未見面的跑友。尤其是一起迎接新年的第一天，感覺特別不一樣。今年，跑跑阿嬤也有來，這是她第二次挑戰十公里，環顧一下參賽的跑者，應該就屬她最年輕了。見到跑跑阿嬤，我立刻給她一個大大的擁抱，許多人也搶著跟她拍照。也因為她的故事激勵了很多人(註)，讓許多討厭跑步的人也開始嘗試跑步。

(和跑跑阿嬤相見歡/2022元旦馬)

賽後問她: 「今年的10公里和去年的10公里有什麼區別？ 」她不假思索的回我:「嚴格說起來，真的比第一次跑顯得輕鬆許多，一路上說說笑笑，不知不覺就把十公里跑完了。」哇，跑跑阿嬤進化了。我想要不是去年疫情警戒升三級，練習不足，否則今年應該是挑戰半馬。

(越來越年輕的跑跑阿嬤/2021&2022元旦馬)

註: 請點《石門水庫接力馬拉松》70歲的跑跑阿嬤

2022年 給自己不一樣的開始

記得2019~2020是自己成長快速的一年，因此在2020的元旦半馬跑了151的成績，給了自己一個好的開始。而去年是報了10公里，陪著跑跑阿嬷完成了她人生的第一個十公里。至於今年，則是擔任兩位朋友妙妙和雯君半馬的配速，這也是跑步生涯第一次在賽事中幫朋友配速，很值得記錄下來。

配速員的初體驗

今年的元旦馬會幫妙妙和雯君配速，其實是因為兩位身上都有ITBS的舊傷，尤其是雯君，在知道她台北馬因為後半段ITBS發作，半馬沒破PB(Personal Best)而心情有些失落，因此二話不說答應幫她。也希望在穩定的配速之下，能夠小小破一下PB，在新的一年有好的開始。我可以理解，她的心情是複雜的，既期待又怕受ITBS再一次傷害。

由於雯君是速度型的跑者，平常練跑十公里都是跑530~540速度，但考量到有傷的情況，深怕台北馬的故事重演，因此我一開始配速610。對她來說，要刻意慢下來均速跑真的不容易，我得一路上隨時提醒(連我自己都覺得很嘮叨~哈哈)，不斷把越跑越快的她抓回來。

就這樣一路順順的跑完7K，由於雯君的速度越來越快，只好從第8K開始提速，這個狀況也是我始料未及。此時也與妙妙暫時分開，我提醒她：「一樣用均速610穩穩跑，等等終點見」

(照片來源: 微笑客棧)

過了14K之後，果然不妙，雯君的右髖及右膝開始有酸痛感，不得不停下來拉筋。我問：「還可以嗎?」「可以！」，雯君簡單的回我。但我知道她的ITBS復發了，此刻的我，除了擔心，似乎幫不上什麼忙。

繼續往前推進了2公里，雯君忽然跟我說她有點頭暈、手麻，我們立刻停了下來。事後才知道當時因為疼痛感加劇，然後亂了呼吸，急促的呼吸頻率讓她開始側腹痛，過度換氣造成了頭暈、手麻的現象。當時看到她痛苦的表情，我立刻調整心態，告訴她：「不急，我們先調整呼吸，慢慢來。」「等你好了我們再出發，時間還來及。」一方面擔心她的狀況，一方面也盤算著破PB的可能性，但我沒有催促，因為我知道身體安全比破PB更重要。重新調整呼吸及拉筋後，雯君才又跑動了起來，此時我的角色調整為陪伴者，配合她的速度給她鼓勵及打氣，經過攝影師時則提醒她要擠出笑容。其實後面的5K，因為疼痛，雯君已經笑不太出來。

最後的2公里，雯君又停下來拉筋了一次，此時妙妙也從後面跟了上來。經歷過一段呼吸不順及ITBS發作的三次停跑，從照片中可以看出她的臉上是經歷痛苦後的喜悅。

最後，我們一起牽手進了終點，以211小破PB一分鐘完賽，還拿到了牽手獎。雖然沒有達到原先設定208的目標，但能夠在經歷ITBS這麼痛苦的過程中完賽，如果要打分數，我會給100分，因為結果的好壞不是只有快慢的時間定論，努力的過程更值得為自己賀采。

後記

第一次當Pacer，對我來說是難得的體驗，也是一趟學習之旅。其實在馬拉松的世界裡，有個好朋友叫「勉强」，在身體還可以的情況下，不輕言放棄，勉強自己再堅持一下，強壯自己的意志力。有一個壞朋友叫「逞强」，在身體已經無法承受或有傷害風險的情況下，仍想靠意志力硬撐。熟是勉強？熟是逞强？需要靠經驗，更需要靠智慧判斷。在這一次21公里的配速及陪伴中，我看到了雯君勉强的一面，感受到ITBS發作時她不輕言放棄的眼神，但也同時看到她不逞强而停下來調整呼吸、重整狀態再出發的勇氣。這一切我都看在眼裡，停跑三次雖然心裡很為她著急，但我卻不能表現出來，以免干擾她的判斷，而我所能做的就是陪伴。最後，我要對雯君說「謝謝妳，在2022元旦的第一天，也是我第一次當Pacer初體驗，從妳身上學到很多，尤其在ITBS發作後，妳如何應對的這6公里路！」

元旦馬是CP值很高的賽事，不僅沿途攝影師多，補給及完賽禮也很豐富。抵達終點時，一起牽手還可以領到牽手獎。此外，還有生肖鑰匙圈可以收藏，是一個具有特色的賽事，值得你來體驗一回。