賽事心得／最強市民飆5K 為什麼要這麼認真？

大家好，我是Sam這是第三次參加飆5k的賽事

從小就是中獎絕緣體的我竟然抽到了腿套！平常會中獎的就只有罰單跟教召，真心沒想到唸到我號碼時那個激動的心情比我五公里跑完還要開心😆

我自認不是一個努力的跑者，朋友們披星戴月的練習我卻還在棉被的溫柔鄉裡；朋友們日以繼夜的吃課表我卻還在堆垃圾跑量而自喜。

每次都想我也要跟他們一樣這麼強，卻總是於賽前時都會有不同的驚喜招呼過來；真覺得是不是跟『靈異教師神眉 第10話-惡鬼暴動 努力的小孩要小心了』一樣，每次努力揮灑汗水後獲得的卻是付之一炬的悲哀。why so serious？這句話也變成我的口頭禪，為什麼要這麼認真？

沒有期望是不是就不會失望？沒有努力是不是就不會難過？沒有認真是不是就不會遺憾？每一次想到這些時真痛恨這個雙子座的自己，我想要突破自己、也求進步，我不想要被傷痛打敗，即使一次次傷癒後的歸零，我也想再度踏上馬場跟著這些朋友奮鬥。

這雖然不是我的最快PB，但我想這會是2022年最值得開心的一件事情。即便我多跑了一圈真開心我比別人多跑了一圈😆感謝尋寶網感謝每一個熱心的志工更感謝擁有良好跑步環境的我們👍

最後的最後按照慣例發文附上梗圖是禮貌

別騙喔，有做過這種事的自己舉手喔😆

我是Sam，我們有緣馬場相見