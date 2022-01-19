賽事心得／鄉鎮之美馬拉松 第一次戴口罩跑馬就上手

想要選擇一場離家近又是禮拜六舉行的比賽，剛好看到這場鄉鎮之美馬拉松，不發紀念衫、不郵寄號碼布、報名費便宜、人數不到五百人，需提供打過疫苗、快篩或核酸檢測陰性等證明才能報名，非常理想。

最近疫情又嚴重起來，雖然比賽沒有取消，但要求跑者要'全程”佩戴口罩。去年疫情嚴重期間，都有乖乖戴口罩跑步，清晨馬路上一個人都沒有，我依然戴著口罩跑。宣布可以不戴口罩運動之後，當然就開始不戴口罩運動，不過每天上班都有'全程'戴口罩，同事都自行解封，但我還是繼續戴好戴滿，不是因為人無遠慮，必有近憂，而是因為懶得化妝。還好平常有戴口罩，這次宣布運動恢復戴口罩後，一個禮拜練習就能夠適應。然而，並沒有練習過戴口罩跑長距離，最多十公里，跑完整個口罩都是汗，快窒息只好回家。

想試試看運動口罩，只剩一個禮拜就要比賽，來不及買，從網路爬文(日本跑友9款運動口罩)得知，uniqlo和無印良品的口罩也是跑步口罩選擇，這兩種較容易買，先買回家測試。結論是，完全不行，太貼臉無法呼吸。最後還是用醫療口罩，多帶幾個用夾鏈袋裝好，並且戴袖套，有汗就快擦，避免弄濕口罩。

這次比賽的路線是一圈10.9公里，半馬跑2圈，全馬跑4圈，這次報名半馬，跑2圈就OK。現場報到，實聯制、量體溫、領號碼布和晶片，很快就完成，號碼布是貼紙，不用別針，還有衣保卡可以寄物。全馬大概200人六點起跑，半馬大概100人和樂活組應該也是100人七點起跑，全程不用擔心迷路，因為全馬、半馬、樂活組都是一樣路線，路上一定會有人，而且有交管，霧峰在地人很有耐心，不會大罵跑者，就慢慢等你跑過去再前進。補給就是水、運動飲料、碳酸飲料、包裝餅乾糖果、鹽巴，很簡單，我就喝水、運動飲料、吃鹽糖，自己帶環保杯，但每次喝水急急忙忙，口罩都會弄濕，趕緊用袖套擦一擦，袖套很好用，早上冷的時候禦寒，之後變熱可以擦汗。路線平坦好跑，路邊的油菜花田非常漂亮，好想炒一盤來吃(務實派的)。

賽後得到一個雙主菜便當和一小包霧峰米退晶片100元，現場有玉米濃湯和甜湯可以喝，還有一些小菜可以取用。男子組只取兩名，女子組只取一名，我跟牛爸都是殘念第三名，跑完就可以回家了。

看到很多跑友口罩都在下巴，還有直接拿下來的，有些是全馬組，我也不好意思說他們，全馬全程戴口罩真的有難度。但不管別人怎麼戴，我還是堅持戴好戴滿，因為我打死都不要被拍到口罩戴下巴或是鼻孔俠的照片，好醜，幾個口罩參賽心得想跟大家分享:1.用大一點的口罩，比較好通風。2.多帶幾個口罩，一濕就換，不要用一個跑全程。3.口鼻一流汗就擦乾。4.多測試多練習跑步戴口罩，上班全程戴口罩。