賽事心得／日月潭櫻舞飛揚環湖玩賽 與妻同行

不等了不等了～MERRELL 2022日月潭櫻舞飛揚環湖賽，今天（1/16）就跟愛妻一起自主玩賽了！！！從去年原訂01/23因Covid-19疫情延期到07/04，再因三級警戒未解封，再度延到2022/01/16，結果賽前3天（1/13）Omicron壓境攪局，早上金門馬取消，下午日月潭馬也宣佈取消了（哭.......）。

2018.06.09帶著2隻嫩嬰日月潭半日遊，搭遊艇+乘纜車+騎娃娃車，感覺像是完成一場小小三鐵一樣，看著別人的電動自行車咻咻而過，內心深處有一股悸動，應該找時間來挑戰環日月潭了！！

自我挑戰 與妻同行

平常生活作息沒啥交集的兩個人（身為護理師夫妻的哀傷），好不容易預到休假，好不容易有阿公阿嬤支援帶小孩，好不容易小孩答應我帶他們老目去運動減脂！！！就這樣照原訂計畫出發吧。

距離出發前2天，看到＃2022日月潭四季自行車認證活動 開始了，只要騎腳踏車在3個指定地方拍照（向山遊客中心、梅荷園、日月潭纜車站）和環潭軌跡圖，就能得到限量500份的環日月潭春季獎牌。

看到『限量獎牌』，我就慫恿愛妻不要跑12K了，直接挑戰騎車環日月潭吧！而這似乎也埋下此趟超半馬（34.5K）斷水斷補給，差點自我了斷的導火線啊！

環湖一圈 3-5小時 親子不可

抵達日月潭的晚上，在Giant腳踏車出租店的樓上用餐，看到一張環潭騎乘建議圖，建議要有30k以上的騎乘經驗(愛妻平地騎乘最遠頂多10K)，環潭一圈3-5小時(愛妻最長運動時間半馬3.5小時)，親子不可(這次行動少了兒子，完全無阻力^^)，但是考量愛妻體力，本身也才經歷ITB髂脛束症候群之痛，所以自主環潭路線做了小小調整。

愛的魔力轉圈圈

1/16凌晨5點半，氣溫14℃從我們落腳的民宿出發，愛妻為了減輕我跑步負擔，幫我揹水揹手機揹補給，捨棄我原本準備好的運動背包，揹上她最習慣的 媽媽包 ，就開始我們互相傷害的環潭挑戰了。

從頭社到向山遊客中心一路爬坡約5K的路程，原本預計35分抵達向山，結果愛妻還騎不到大舌滿（頭社水庫）就下車當步兵了。雖然凌晨路上無行人無車輛，但久久未見愛妻跟上，心有不安的數度折返跑回去找愛妻，甚至在明潭隧道前轉圈圈等待愛妻，這時候什麼配速，什麼3.5小時完賽通通都揮之一去了。

抵達向山遊客中心，催促著愛妻趕快拍自行車認證活動的第一張照片，因為歇停太久身體會涼掉，過了向山後坡度變緩，愛妻終於有一點點涼爽的感覺，水社壩令人身心靈舒服的美景，原來只有上坡路段我能超越愛妻阿！

沒有比較沒有傷害

我以為有私人補給應該是隨傳隨到的，過了文武廟大約14K，想要喝一些水，但是久久未見愛妻出現，於是在孔雀園的停車場我又開始在愛的魔力轉圈圈等待愛妻出現了，邊跑圈圈邊後悔，為什麼我要聽愛妻的話，水袋我都帶來了，為什麼不自己揹為什麼不自己揹水袋 ？？

也不知道轉了幾圈，愛妻出現了，終於有水可以喝了，順便要了瓶水自己帶著喝。在日月潭纜車站前吃點東西補充熱量，完成第三個自行車認證活動照片後繼續往前邁進。

還記得愛妻為了減輕我跑步負擔，幫我背水背手機背補給，為什麼我要聽愛妻的話呢？？？？結果大約在21K玄光寺（路程最高點）後體力開始下滑水快喝完了沒補給快使不上力了.........難不成要進入撞牆期了，我在山林裡大叫愛妻大名....黃.....X.....X........無人回應-無人回應-無人回應-無人回應，隱約聽到湖內在划SUP的人悉悉簌簌說，怎麼有人在大叫？？可能連山大王彌猴都覺得我是在叫沙毀？？？？我是在找我老婆要補給阿！！！！

因為過了日月潭最高點就開始緩下坡了，愛妻就一路溜著腳踏車下山，第一次被私人補給放生5K，結果依人在伊達邵環湖第一隧道前嗑著餅乾正納涼著.........我都快抽筋了，我的私人補給竟先在休息了.........

愛妻感受到我的肝裡涼胃已餓後，最後3K默默守在我的後面，看著我消風的臀大肌（就是卡稱啦）我們就一起完成環繞日月潭的甜蜜回憶了，所以一開始邀約挑戰環繞日月潭的導火線，被斷水斷電信斷補給，其實就是在逞罰我嗎？！！

環日月潭up & down的路線，一下舒適一下哀嚎，挑戰自主完賽，得到的紀念獎牌也成為兒子們書包上的吊飾了。

帶著2021和2022的號碼牌一起自主完賽，沒有遺憾了，私人補給終於肯賞根香蕉吃了 >''''

謝謝老婆的陪伴，做為一個超半馬34.5K私補不及格的老婆，下次我會再幫她報名路跑以回報她!！！！