休士頓馬拉松 D’Amato 2:19、Hall 67:15 美國新紀錄

世界田總金標賽事休士頓馬拉松今年順利舉行，這場比賽地形平坦、天氣條件理想，是北美知名的創紀錄賽事，今年起跑溫度 1°C、濕度 74%、微風，對於適應溫帶氣候的跑者而言還算可以接受！大部分參賽選手都以正常衣著起跑。今年比賽結果的焦點是 37 歲二寶媽 Keira D’Amato 以 2:19:12、38 歲的 Sara Hall 以 67:15 改寫了美國的馬拉松、半程馬拉松紀錄，居住在美國科羅拉多的 39 歲台灣好手褚孟璁以 67:02、總排第 52 名！離歷代第七位的個人最佳差 24 秒。

褚孟璁走出低潮 惜未破個人最佳

去年在祖母馬拉松、波士頓馬拉松都未跑進 2:30 的褚孟璁，11月開始進行身心修養、調整後，12月訓練回到正軌，除了比賽當週減量，連續六週平均 180 公里（160-200 公里）， 雖然連續第三年冬天在休士頓賽前 2-4週前生了點小病，錯失了幾次重要的強度，幸好比賽前兩週以半馬 66 分配速完成了 8 x 1600m，休士頓半馬就以 66 分內或至少個人最佳為目標！

褚孟璁表示出發時可能受到天氣冷的影響，前三四公里小腿特別僵硬，5k 以 16:01 通過，後來速度才慢慢拉上來，每 5k 都保持在 15 分尾，雖然最後成績沒有達到目標，不過在比賽過程也得到一次面對負面情緒的練習/考驗。褚孟璁 2022 上半年計畫跑波士頓馬拉松、祖母馬拉松半馬組，這兩場的準備過程中也會在跑一兩場短一點的比賽。

二寶媽 Keira D’Amato 2:19:12 突破高懸十五年美國紀錄

37 歲、兩個小孩的媽 Keira D’Amato，大學畢業後短暫成為職業選手，但因傷 2008 年高掛跑鞋，結婚生子從事房地產，2016 年為了健康重拾跑鞋，一開始跑3分鐘都很勉強，2017 年她完成初馬 3:14，自此她重新愛上跑步，不過是比學生時代更自由有彈性的訓練方式，2019 年柏林馬拉松跑出 2:34:55 達標奧運馬拉松選拔，點燃了她的鬥志；當時同場曹純玉跑出 2:34:18，在她前面不遠。2020 年 Keira D’Amato 大躍進半馬跑出 70:01，也成為歷史上第七位 35 歲以上跑進 15:05 內的女性！年底以 51:23 刷新美國女子 10 英里紀錄！緊接在美國美拉松計畫菁英馬拉松跑出 2:22:56，Nike 也和她簽約，首度獲得贊助。2021 年她放鬆比賽規劃讓身心完整修復，下半年逐漸開始回到正常訓練，休士頓馬拉松也做了完整的訓練，目標是讓輿論難以置信的美國紀錄：奧運銅牌傳奇跑者 Deena Kastor 2005 年創下的2:19:36；她和配速員合作以 2:18 配速展開，然後穩定保持 2:19 配速，最終順利打破紀錄！

「十年前這個幻滅的夢（破美國紀錄），沒想到現在成真了！」Keira D’Amato 賽後和 ABC13 表示「部分的我難以置信，但另一部份覺得很踏實，畢竟經過那麼多努力和家人朋友的幫助，年齡只是個數字，每個人隨時都能追逐自己的夢想！」

延伸閱讀

2019年柏林馬差曹純玉37秒的二寶媽 五千自測15:04破最佳1分

【話題】二寶媽 Keira D’Amato 以 51:23 刷新美國女子 10 英里紀錄！

Sara Hall 如願以償 1:07:15 和丈夫 Ryan 同時保持美國紀錄

38 歲的 Sara Hall 自中學開始就是全美頂尖選手，大學畢業成為職業選手碰到瓶頸，甚至在 2009 年考慮退休，不過當時丈夫 Ryan Hall 是美國最快馬拉松跑者之一，她選擇持續相同的生活模式；在田徑場保持中上的成績。2015 年她終於轉往路跑，以 2:26:20 完成初馬，之後她一改職業選手規律嚴謹的風格，高頻率以賽代訓參加各種距離路跑、越野賽，取得更好的成效，持續穩定進步，2020 年拿下倫敦馬亞軍，馬拉松個人最佳也推進到 2:20:32。2021 年她狀況仍然巔峰，可惜芝加哥馬拉松因為高溫，沒有成功挑戰美國紀錄，休士頓馬拉松的半馬她以 5k 分段 16:03、15:51、15:57、16:01 穩定前進，最後成功突破 Molly Huddle 在 2018 年時寫下的 67:25 美國紀錄，丈夫 Ryan Hall 在同一條賽道上寫下 59:43 美國紀錄十五年後，夫婦同時保持美國紀錄！

「五年前我沒想過自己能破美國紀錄，純粹就是設定短中程目標，一步步往前推進，練到接近記錄到終於突破也有好幾年，其實也以成為訓練的動力之一」擁有廿多年跑步生涯的 Sara Hall 跟 ABC13 表示「十五年前 Ryan 創紀錄時我就坐在領先群媒體車，目睹影響我們兩人一生的一場比賽！我堅持到今天都是因為他全力支持，這次再度跑出別具意義的比賽，感動真的難以形容。」

延伸閱讀

【人物】37歲的 Sara Hall：跑壇多的是天縱奇才，而我屬於大器晚成

【芝加哥馬拉松】高溫下東非強權延續 美國好手把握機會上凸台