跑步小品／跑完5000公里也不喘之謎

3100英哩相當於4989公里，羅維銘完賽後又加跑了13圈跑滿5000公里，一路帶著滿足的笑，接受民眾夾道歡呼恭喜，令人難以想像的是，他跑步既不受傷居然也絲毫不喘，超人般的體能會不會跟他是特種部隊出身有關呢？

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58歲的羅維銘，過去曾是軍中體能戰技第一名的連長，他認為軍中的操練的確為後來的超馬之路打下基礎。他當年是陸軍官校專科六期，選擇陸戰隊官科，屬海軍陸戰隊特種部隊精誠連，回憶當時每年都要參加全國性的329國軍戰技體能大賽，他的團隊拿到全國軍第一名，其中的500障礙賽項目，全連以全裝備、用時兩分半跑完全程，無閃失獲得滿分100分；其中包括獨木橋、爬竿、翻牆…等。全連通過考驗100分，至今回想仍十分自豪，「這項紀錄前無古人後無來者，因為後來很多項目都被取消了。」年輕時在軍中創下紀錄，自認現在體能也不比當年差，當年5000公尺用很衝的速度可以跑到16分鐘，現在的5000公尺遊刃有餘地跑大約18分鐘，因為對於速度和耐力控制、配速都更加熟練了。

（軍人出身的羅維銘，打招呼時常像這樣挺直腰桿、立正敬禮！ 照片所有權：543跑團）

（羅維銘參賽的跑衣上繡有中華民國國旗和中英文姓名 照片所有權：543跑團）

獨門「移動式的太極」邊跑邊轉鐵彈子

其實羅維銘初入社會時也曾一度停止運動胖到74公斤，現在則保持在58-60公斤，自2002年接觸馬拉松後就開始有計劃的訓練，從事隨扈工作時更開始把玩鐵彈子，從兩個一公斤的鐵彈子開始玩，陸續增加到十個鐵彈子在手上，最後可以玩到相當於一個鉛球重的7.5公斤鐵彈子，一次能拿兩個總共15公斤在手上轉，當時他額頭上綁了一條上面繡有「台灣鐵彈子」字樣的止汗帶，邊跑邊轉手上的鐵彈子在江湖闖出名號，被人稱作「鐵大」。

（十顆鐵彈子在羅維銘手上把玩輕而易舉，「鐵大」之名非浪得虛名 照片提供：羅維銘）

（鐵彈子也是羅維銘參賽的「補給」之一 照片提供：羅維銘）

掌力與跑步看似沒有關聯，羅維銘卻認為手連心、連腦，鐵彈子把玩久了能成為引領自己前進的力量，是種「移動式的太極」，非跑步科班出身的他於是練就出一套屬於他自己的獨門功法，「跑非跑，而是在練氣，把玩鐵彈子就是在練氣」，他認為自己持之以恆跑了二十年沒有受傷的原因就跟練鐵彈子有關。

呼吸有撇步 練成「不喘跑法」

跑步多年從來沒有教練，鐵大形容自己是土法煉鋼，對於呼吸也有一套心得，他說，東方人講究吐納，吐納要同步，「吐氣尤其重要，用嘴巴吐氣，而用全身去納；單一練、不二心，吐氣時，吐掉舊、納入新，新的氣用全身去吸，只要全身放鬆就可以自然納入氣，練成不喘跑法。你不用力吸就不喘，用力吸就會過量，舊氣不吐、新氣進不來，只要喘，就代表你過度吸氣了；自然放鬆，氣吐掉再自然全身吸進來，這就是我的不喘跑法理論」。這一段講得我筆記連連、似懂非懂，只覺得他跑步已經到了某種境界…。

下階段目標：傳承

3100英哩順利完賽後，羅維銘有心想傳承這套不喘跑法，這也將是他下一階段目標。「從五十到五千公里的認證賽我都跑完了，與其繼續自己跑，不如傳承給更多人，使這套摸索多年而得的心法能永續傳承豈不更好！才能對更多跑者有所貢獻。」羅維銘說，一百個跑者中，競技跑者大概只有兩個，其他人多是為健康而跑；58歲之後的目標已經不是個人的挑戰，而是協助更多人獲得健康，他希望能有系統地整理自己多年來的心得，開班授徒、和更多有興趣的人分享。

在成為3100英哩亞洲完賽者第一人後，若有其他台灣跑者也想嘗試，必須和他一樣先跨越一千公里和一千英哩的門檻，但目前國內沒有足夠的賽事操練可以通過這項門檻，「花博超馬辦得不錯，但最長只有48小時兩天而已。成績最好的可以跑到380多公里很不錯，若能嘗試辦六天賽，一天跑100就好了嘛，但目前看起來跑者要達到這門檻不容易，大家沒有機會享受到公里數更長的風景很可惜。」深愛超馬滋味的羅維銘像是傳教士一樣，拼命鼓吹跑超馬的好處，「要養生健康，可以嘗試超馬的感覺，與標馬42.195的追求速度完全不同。五十到五千，每個風景都不一樣，只要循序漸進的，每個人都可以看到我現在看到的。」

（五千公里看似單調漫長，羅維銘卻享受著心中的風景 照片所有權：543跑團）

在羅維銘的觀念中，越是素人、越講求健康的，就應該跑超馬。這也許顛覆大多數人想法，但他強調不要陷入時間和里程數的迷思，「每個人每天都只有24小時，扣除8小時上班時間，就看你願意花多少時間在健康上。健康的投資越大，獲益會更多，只要一步一步來」。羅維銘覺得自己58歲都能跑到5000公里應該很有說服力，相信只要有心人都能，當不追求速度時，耐力是無限的；速度不但有限，更可能會受傷，東方人天生的韌性與耐心毅力最適合超馬。相較於極地超馬能欣賞一般人少見的風景，羅維銘卻認為單調的繞圈可以跑出心中的風景，建議大家多試試，跑步的美妙正在於個人心中的風景。

最後請鐵大給有志於超馬跑者一些話：「跑超馬的人很幸運，因為你的時間比別人多，當你把時間投入超馬以後，會發現時間比別人充裕，而且越來越多。」

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