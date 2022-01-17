賽事心得／陽明山超級馬拉松 幸運贏得分組第2

這場冠上陽明山之名的馬拉松，一開始以為是在小油坑那條公路上奔馳，還記得那裡瀰漫著溫泉的硫磺味，但看了路線後才知是往萬里一帶的產業道路，後來再仔細看一下地圖，它也算是陽明山國家公園的外圍。當天抵達會場準備之際，耳聞主辦單位的介紹，竟然期待著等等的路線，原來是如此的豐富阿，舉凡風櫃嘴、硫磺味、適合跑步的山路、秘境等等，只覺得眼睛為之一亮。當天完賽後，確實有股不虛此行之感，這是去年三級警戒之後我的第一場馬拉松，很幸運的這場是我所喜歡的山路馬，只能說超馬協會主辦的賽事都很優質，希望今年棲蘭林道這場也有舉辦，這是目前我所引頸期盼的賽事！

回程29.2K處，往香員林橋

起跑前由於這次是6:00起跑，因此02:50就得起床，按下鬧鐘之際，耳聞窗戶外的雨聲對比溫暖舒服的被窩，還真有股想倒頭繼續睡的懶惰念頭。03:40啟程前往台北，抵達後找路邊停車，04:50分步行前往會場。PS. 車位很多，但須注意紅黃線、公車進站及住家、路口等前往至善國中會場途中，一進禮堂已有數百人在準備，提早一小時抵達不嫌多。當然，第一要務是去排大號XD，幸好兩間目前只有幾個人在排隊! 一旁也看到幾位外國人來參加。PS. 話說63K最後的男女總一可都是外國人啊。

6:00全馬(42K)、超馬(50K)、挑戰組(63K)一起出發

路線紀錄如上： 透過Strava顯示里程為49.44K，晶片時間05:57:15、爬升高度1370M

出會場後右轉，沿著至善路一路往北緩上

至善路旁的外雙溪

右轉過楓林橋

開始比較有坡度的上坡

這條道路也是往風櫃嘴的自行車路線

同時這條上山的路是一條通往萬里的萬溪產業道路

看到前方人員駐足，10K處的風櫃嘴已抵達，這裡是整場賽事的制高點，接近600M的海拔，也是新北與台北的交界。其實在這之前早已飄起細雨及吹起寒風，讓我不由自主地穿起綁在身上的風雨衣，畢竟上坡走得多、跑得少，身體熱不起來! 這裡印象最深的是風很強且能見度不佳、瀰漫著厚重的霧氣，對比山下在此真的是風雲變色，大家更是異口同聲的說好冷阿，趕緊喝點薑茶，吃點東西就往另一頭看不清楚的下坡路前進。

就這樣一路約3K的下坡後，路線才漸漸趨緩，印象中當時離開風櫃嘴後，風勢、雨勢就漸漸的消逝，尤其是風更是特別有感! 約15K處時抵達第四補給站的媽祖廟！

印象中這裡有提供熱咖啡可以喝

穿梭在萬里的偏僻鄉間，說這裡是處與世隔絕的桃源之地一點也不為過，沒有喧囂的氣息，只有連綿的群山與寂靜。

查了地圖得知這也是國家公園的外圍區域

印象深刻的第五補給站，在這裡出現了蛋糕，雖然看似普通，但在賽事當下任何食物都變得特別美味！

等等接續的路線，沿著這條頭前溪流往上

緩坡上行後，不久來了個陡坡右轉，踏上大坪產業道路，不久抵達全馬組折返點，其他組過晶片後繼續前進。接著又是一段下坡，依序經過了超馬組最後一個補給站及金碧輝煌的天祥寶塔禪寺，遇路口左轉麗水路。

不久前方出現超馬組的折返點

在麗水土地公廟這邊折返，順道領取信物，同時望著63K組繼續前進!

回程的上坡路 - 天祥寶塔禪寺

過了全馬折返點 - 大坪產業道路

返回頭前溪旁彎道，末端處回到香員林橋第五補給站，好險去程多吃了幾口蛋糕，因為回程已經一掃而空XD

由於北部這一帶只要遇東北季風就會下雨，因此路樹上佈滿苔癬很正常

隱身在這鄉下僻野間的小聚落

潺潺又清澈的流水，搭上一旁的山景，是否已印證了主辦單位賽前所說的秘境了呢?!

回到往風櫃嘴的3公里上坡路段，這裡也是我們超馬組37K處

路上的靈泉寺

原則上這一段幾乎都當步兵，希望在5小時前返回風櫃嘴。

台北、新北的交界

返抵風櫃嘴

風櫃嘴的涼亭

一旁可以瞧見陽光和煦的大台北盆地，雖然這裡還是有點陰冷，但對比早上已好上許多

風櫃嘴有非常多腳踏車族會相約騎上來

此時最後的10K有種一鼓作氣衝回終點的想法，也許有機會回程比去程還有快，還記得抵達25K處賽事時間約3小時！

離開風櫃嘴的下坡處，感謝賽道攝影師的30張連拍照，從中挑了一張XD

也許是前面的疲勞累積，雖然是一路下坡，但跑久了膝蓋還是有些怪怪的，在路上的補給站休息一下。

離開補給站終於回到楓林橋拉~

剩下最後的幾K，再加上至善路平緩的下坡，因此毫無懸念的一路奔回終點，很意外地還有體力連續跑。

抵達會場後，工作人員示意跑者晶片已刷過，只要在這邊站著拍張完賽照

一旁列印成績時，才驚覺我竟有分組第二，再往右一撇才知只有七位XD

雖然是因為人數少僥倖上頒獎台，但只要你有勇氣參加50K來挑戰自己，就已經很強大了!

比較失望的是賽後餐點的雞絲湯麵，配菜為一顆水煮蛋、鹹菜或泡菜擇一，吃完只覺得有股空虛感XD，比起北宜超馬的便當是乎有點落差，雖然可以喝熱湯但稍嫌不足，只是聽會場提到這好像是陽明超馬的傳統，看來歷屆都是這樣辦理，那就沒話說囉~

木製的完賽紀念獎牌，這個設計idea真的很不錯。

分組第二木製筆筒

總結這場賽事

1. 延續上一次參加北宜超馬的感覺，整體賽道、流暢度都很棒

2. 補給品該有都有，雖無澎派的美味，但適宜跑步當下的才是最重要的

3. 山徑的爬坡不少，但這次有比去年的北宜超馬發揮更好，可能是賽前每週的半馬以上訓練

4. 這場也托風雨衣的幫忙，遇強風、下雨穿起來，其餘時間綁在身上

5. 希望今年棲蘭超馬越野賽還有舉辦，已經錯過好幾年了

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