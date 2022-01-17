跑步小品／嘉義市北回慢跑協會---迷人的馬拉松天地

這是一段關於『嘉義市北回慢跑協會』創會理事長 王慶宗的故事〈繼往開來〉透過了解過去嘉義北回的歷史，才能知道自己現在在時間軸上的定位，而知道自己的定位在哪，才能從這個定位再走向更美好的未來。聽北回慢跑協會裡前輩們說，當年北回從『慢跑俱樂部』，轉為政府立案的『慢跑協會』，就是由當年從嘉義市議會秘書長退休的王慶宗，一手促成。流傳至今的北回章程與制度規範，有許多也都是那個時期建立起來的。

前陣子，嘉義市北回慢跑協會正好進行理事長改選，時隔數日，84歲的王理事長即表示想捐款給協會的意願。而現任的吳理事長好奇地問他，是否還有保持運動的習慣？他老人家笑著說：『我天天騎腳踏車，已經24年沒有騎摩托車了！明天我就騎腳踏車去妳那，把捐款給妳！』吳理事長大吃一驚，從他住的北社尾，騎到吳理事長位於大雅路最高點的診所，單程就有8點多公里，而且一路上坡！還以為王理事長在開玩笑，但他非常認真的跟吳理事長約定了時間。

當天，吳理事長不安地在診所外面走來走去，擔心他老人家是否能安全抵達。熱心的秀盆姐騎車往下找人，然後興奮地告訴吳理事長說：『他來了！他來了！已經騎到崇仁護校了！』爾後終於遇見王慶宗理事長，騎著一台變速的鐵馬，掛著大大的馬鞍包，一路騎上來了！他騎鐵馬而吳理事長開心又感動的在旁陪跑，終於來到診所門口。

王理事長一看到邱校長和秀盆姐（當年王理事長在任時，秀盆姐是他的總幹事），在安全帽下露出愉快的笑容，見到熟面孔，格外讓人欣喜。盆姐拿出北回的旗幟，一起合照了一張！時隔13屆，因為一筆捐款，有榮幸見到創會理事長，讓吳理事長覺得很感動，也感嘆緣分與命運神奇的安排。

坐在診所內，一起喝咖啡，聊當年、聊現在、聊比賽、聊健康。聽王理事長談…時光飛逝，人生短暫，歲月荏苒，事過境遷，唯一不變的是，一步一腳印跑過的每場馬拉松，每一滴淚水與汗水，每一次的『一一撩下去，最終滿載而歸』跨越終點線的剎那，那無與倫比的感動與驕傲，是誰也帶不走、抹滅不了的印記。

王慶宗理事長，從他的馬鞍袋裏頭，翻出一個牛皮紙袋，遞給我們。裡頭有一篇他親筆寫的文章，和一疊他曾經出賽的比賽紀錄。回家後，吳理事長一頁一頁仔細閱讀，才赫然發現…王慶宗理事長60歲，人生第一次參加路跑賽事（9.7K，陽明山）63歲，拿到分組第6，奬品是一台腳踏車。64歲，參加人生第一場全馬（42K，太魯閣），以4小時47分完賽一直跑到70歲那年，跑完人生最終兩場全馬，比賽生涯才宣告結束。在王理事長60-70歲此10年期間，總共參加了89次賽事，進入總排或分排共22次，棄賽1次。

細讀王慶宗理事長的文章，才發現原來馬拉松的精神，可以穿越古今、亙古流傳，不管相隔多久、距離多遠，這份跑者的心與悸動，竟然是一模一樣的！就如同王理事長文章中所寫的：『對於一個愛好長跑者而言，能跑完馬拉松是至高的榮耀，其酸甜苦辣是外人所不能體會的。』文末，王理事長提及：『樂趣與毅力，多年陪伴著我，因而活得健康有尊嚴，對子女也是一種福份，誠盼與北回各位跑友分享。』吳理事長將王理事長的感人好文，以及他10年來的出賽紀錄，以此文記錄，感謝跑步運動將我們大家連結在一起，祝福大家新年愉快，健康快樂，跑長跑久，歲歲年年。