2022 波士頓復仇者集結！「長跑國王」Bekele 首度參賽！

大家熟知的「長跑國王」Kenenisa Bekele 將於今年 4 月首度參加波士頓馬拉松，這也將成為波士頓馬拉松歷史上最快的男子菁英賽，因為在受邀的菁英選手中高達 12 名選手跑在 206 以下。過去歷屆的冠軍們將再度集結，其中包括 2021 年冠軍 Benson Kipruto、Lawerence Cherono （2019）、川內優輝（2018）、Geoffrey Kirui （2017）、Lemi Berhanu（2016）、 Lelisa Desisa（2013、2015）猶如波士頓馬拉松版的「復仇者聯盟」，Bekele 將面對的是這些波士頓歷屆冠軍的挑戰。

圖/Runner'sWorld

Kenenisa Bekele 擁有歷史上第二快的成績，其 2:01:41 僅比 Eliud Kipchoge 所創下的世界紀錄 2:01:39 慢了 2 秒，不僅如此 Bekele 還是三屆奧運五千與萬米項目的金牌得主，在最近一次比賽，分別是柏林、紐約馬拉松嘗試要打破 Kipchoge 所保持的世界紀錄，儘管在柏林馬前半段展現破紀錄的氣勢，然而後半段天氣逐漸轉熱，配速也逐漸失守，最終以 2:06:45 獲得第三名，而紐約馬則以 2:12:52 第六名坐收。

圖/Teller Report

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當然上屆的冠軍 Benson Kipruto 也極力想要在波士頓衛冕，他談到：「能夠作為冠軍重返波士頓相當興奮，但我也感受到衛冕的壓力與責任！我真的很佩服那些在大型比賽中獲得多屆冠軍的選手們，我也想盡我最大的努力來成為其中一員，我希望人們能夠在波士頓馬拉松歷屆冠軍中記起我的名子。」

圖/Twitter

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而 2021 年度首傑 Titus Ekiru 也將會在本次的波士頓馬拉松登場，在 2021 年 5 月份，Ekiru 以 2:02:57 的成績奪得米蘭馬拉松的冠軍，當時在採訪中談到他非常有信心能成為首位能夠打破 2 小時大關的跑者！也讓人非常期待 Ekiru 2022 是否又會帶給我們驚奇的表現。

圖/worldathletics

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其他有力競爭者包括了 2020 年度首傑 Evans Chebet（2:03:00）、2021紐約馬冠軍 Albert Korir 、以及曾在紐約馬拉松二度奪冠（2019、2017）三屆世界半程馬拉松冠軍 Geoffrey Kamworor，這也是他個人首度參加波士頓馬拉松；當中還包括 2016 年冠軍 Lemi Berhanu 在去年波士頓馬拉松中屈居第二，今年是否能夠順利舉起金盃呢？這邊還要再介紹兩位跑者，其中一位跑者們都非常熟悉，就是 川內優輝，在 2018 年比賽前段積極領跑，且三度出來領跑，最終成功在最後 2 公里逆轉戰局拿下該屆波馬冠軍，還有一位則是 CJ Albertson 也同樣在 2021 比賽前段積極出擊，雖然最終未能像川內一樣上演驚奇奪冠，但也以 2:11:44 第十名完賽，兩人精彩的表現，都讓許多人重新認識了這兩位選手！也大大增添了比賽的精彩性。

圖/Rutue

圖/Runner'sWorld

就讓我們拭目以待，本年度相當精彩的波士頓馬拉松，會上演怎樣的戲碼吧！Bovengers！Assemble！

責任編輯：Ian

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