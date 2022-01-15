跑步小品／《私房跑步路線》遇見彩虹橋 跑一個愛心送給自己

因為工作地點，下班的練跑不是在明美公園就是彩虹橋河濱。沒想到一次不經意的亂跑，竟把之前曾經跑過的路線，意外全部給串接了起來，跑出了一個愛心圖騰。

原來，除了觀音山愛心路線外，內湖也藏了一個愛心。無心插柳，跑出《內湖小愛心》去年的11/3和往常一樣，從公司往河濱方向出發，只是那一天沒有在《明美公園》繞圈圈，到了河濱也沒有往成美橋的方向跑，而是過了彩虹橋往塔悠水門的方向跑去。一方面想熟悉一下即將到來的台北馬賽道，另一方面也想去朝拜一下傳說中的《跑者牆》。

(遇見跑者牆~ 台北馬前的練跑)

回程過了彩虹橋再往大直圓山方向，沿途經過麥帥一橋、麥帥二橋及民權大橋後，再從內湖運動公園的河濱引道回到舊宗路上，最後再回到公司。回家後，我把圖形傳到群組分享，沒想到被眼尖的跑友妙妙發現：「內湖可以跑愛心耶！」。就這樣，竟意外的跑出一個愛心圖騰。

(原來內湖藏了一個愛心圖騰)

愛心圖騰5.65公里路線

經過幾次練跑的小小修正後，完整的內湖小愛心圖騰正式出爐。內湖運動公園-->彩虹河濱公園-->民權大橋(橋下)-->麥帥二橋(橋下)-->由自行車牽引道上麥帥一橋-->左轉下橋à潭美街-->南京東路六段-->行善路333巷(經明美公園)-->新湖一路339巷-->新湖二路295巷-->新湖二路250巷-->行愛路141巷-->行愛路-->民權東路六段11巷-->內湖運動公園，全程約5.65公里。

記得挑一個舒服涼爽的夜晚，然後慢慢跑，一起來欣賞彩虹橋在夜裡的風采。你準備好了嗎，現在就跟著我一起出發。

有河流過的城市，才是一個有生命力的城市。而能夠住在河濱附近的人是何等幸福，隨時想跑，就可以跑一個屬於自己的心情故事。基隆河岸的美，除了沿途有大樓與自然風景變化讓人驚奇之外，在這裡跑步，還可以體會到放肆自由奔跑的快感。

從運動公園河濱出口往彩虹橋約2公里的路程，這一段我認為是基隆河濱最美的路段，也是跑步最舒服的路段。因為沿途會經過優美的雙胞胎橋《麥帥一橋、二橋》，以及看到一座著名的地標《彩虹橋》，還可以遠眺台北101。

尤其夜晚更是繽紛美麗，燈光把橋面、河面裝扮得像新娘子似的。每一次在這裡跑步，心情都會無比的輕鬆，一天工作的疲憊也因為河岸美景而瞬間消失。

(麥帥二橋下的風光及視角)

(燈光妝扮下的麥帥一橋

(紅色橋身的彩虹橋非常顯眼)

上了麥帥一橋自行車牽引道左轉後，隨即走樓梯下橋，跑一小段潭美街右轉則來到南京東路六段(左側)。往前跑跨越過舊宗路，眼前出現的是一條約700公尺筆直的跑道。

向左望去，映入眼簾的則是一棟棟華麗的豪宅。夜晚的這裡人煙稀少，你可以慢慢跑，也可以加速享受追風的快感。

接著左轉進入行善路333巷，你會看到一座親子公園，鄰近內科園區的《明美公園》，巷道靜謐，公園內盡是草地綠樹及供人散步的小徑。公園外圍繞一圈約600公尺，也是練跑的好所在。

接下來則是進入內科園區，這一段路線就是愛心圖騰的轉折之處。園區的夜晚也因為上班人潮退去，因此穿梭在巷弄之間非常順暢。另外，沿途的便利商店也可以讓你稍做休息及補給。最後，轉進行愛路再跨越民權東路之後左轉，約300公尺就回到了起點運動公園。不用一個小時，內湖小愛心圖騰收藏完成。

起跑點建議：

1.麥帥一橋橋下: 位於南京東路與潭美街口(圖Ａ)，旁邊有潭美籃球場。可以先約在彩虹橋集合，然後再沿著潭美路走到起跑點，附近有彩虹橋公共厠所。如果跑完想接續到彩虹橋拍照或是到饒河街夜市吃東西，這個起跑點絕對是首選。

2.内湖運動公園 (圖B)：入口位於舊宗路二段上，公園內有攀岩牆的休閒娛樂區。

3.明美公園(圖C)：位於行善路與石潭路口，可以相約在公園中的灣仔庄福德堂(土地公廟)。

愛心圖騰｜10公里+碼路線

如果你覺得5.65公里的距離太短不過隱，那麼，可以跑這個加碼行程。從彩虹橋出發，先前往台北馬的《跑者牆》巡禮一下，向台北馬致敬，再跑動一次台北。然後再跑愛心圖騰。

彩虹橋-->跑者牆(往返)-->由自行車牽引道上麥帥一橋-->下橋-->跑愛心圖騰-->彩虹橋，全程約10公里。

來到《跑者牆》，你可能要多預留一點時間。因為怎麼拍怎麼好看，一張接一張，拍到都忘了有跑步這回事了。

回程時則由自行車牽引道上麥帥一橋後左轉過橋，走樓梯下橋後再以逆時鐘的方向完成愛心圖騰，最後再回到《彩虹橋》。

你一定要停留的地方～彩虹橋

《彩虹橋》橫跨基隆河全長167公尺，是連接內湖新明路及松山饒河街的一座橋，也是往返內湖及饒河夜市、松山火車站的捷徑，目前僅供行人及腳踏車行走。

由於橋的結構造型非常特殊，S型曲線加上鮮紅色拱型梁，讓它不論在白天或夜晚都非常吸睛，尤其夜晚《彩虹橋》在燈光投射下更是美麗。此外，從橋上觀看到的美景更是如詩如畫很有意境。來到這裡，記得好好駐足欣賞一下。

有別於白天的樣貌，夜晚的《彩虹橋》換上另一件衣裳，令人驚豔。

在《彩虹橋》上遠望麥帥一橋，橋上的燈光把基隆河的臉頰照的通紅，把河面點綴的繽紛迷人。每每跑到這裡，眼睛的焦點很難從他們身上移開。

河流給城市裝扮一份美麗，不同時間來《彩虹橋》，橋上的風光總是美不勝收。

(圖片來源：林雯君)我想，有了LOVE心鎖的長伴，《彩虹橋》比任何一座橋都有愛。

愛情廣場已成了網美拍照的熱門景點，記得不要錯過。

最後，再去台北市著名的饒河夜市逛逛，享受當地的小吃，把剛剛消耗的熱量給補回來。哈哈～其實也沒有很多啦！

《跑者牆》巡禮、《內湖小愛心》圖騰、《彩虹橋》美景再加上《饒河街夜市》美食行程，不管規劃在白天還是晚上，只要空出半天的時間，這結合跑、照、吃的行程，絕對可以同時滿足你的身心靈。內湖小愛心，隨時等著你來收藏。

#跑跑康手醬 #步日常 #康手愛RuN跑#妹子陪跑團#內湖小愛心上一篇網誌：《台北馬拉松》跑馬是一個人的武林，這一次的武林在台北