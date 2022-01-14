確診仍挑戰連20年1英里4分內 Willis差0.23秒達陣

去年達成連續 19 年 1 英里跑進 4 分內的紐西蘭傳奇選手 Nick Willis，剛進入 2022 年的同時就刻不容緩再度挑戰，欲將這個連續紀錄往上推進！不巧的是就在挑戰的前兩週，全家都感染新冠肺炎，不僅體能大受影響，在隔離期間訓練大幅受限。

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I caught Covid two weeks prior to Midnight Mile. Was vaccinated, but no booster (was waiting till after my race🤦‍♂️). My lifestyle is such that the week I caught it, the only public indoor place I went was my son's bball practice in the Y. Pretty surprised. — Nick Willis (@nickwillis) January 9, 2022

幾經波折下，Nick Willis 仍站上了「午夜 1 英里」2022 年 1 月 1 日凌晨 12點整在紐約 Armory 體育館起跑！兩位 Willis 的 Nice 長跑俱樂部的隊友擔任這次挑戰的配速員：東京奧運 3000m 障礙美國國手 Mason Ferlic 和攀岩高手、17 歲美國高中 1500m 紀錄保持者 Hobbs Kessler ； 全家包括老婆、兒子、女兒都到場加油，贊助品牌 Track Smith 也全程高規格紀錄了全程！

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比賽開始後 Ferlic 領跑，以 29 秒通過第一圈 200m，然後進入穩定巡航，中間點 805m以 2:01 通過，比預定配速慢；小將 Kessler 出來加速，Willis 一度落後5m，最後一圈拉回來並最後衝刺，但仍然以 0.23 秒與 4 分大關擦身而過。

比賽情景（圖片來源：GQ）

「差那麼一點真的很可惜，但這個表現自己還是感到驕傲，尤其兩週來經歷那麼多，沒有非常失望」Willis 賽後表示「四分大關始終別具意義，需要付出非常多努力和一點運氣，尤其對一雙 38 歲的腿來說。」Nick Willis 於 2003 年赴美密西根大學就讀，19 年來都在密西根接受 Ron Warhurst 教練訓練，並結婚成家育有一男一女，自 2004 年來五度參加奧運，擁有一銀一銅，1500m 個人最佳 3:29.66 為大洋洲紀錄，2024 年是否還能參加奧運還要看他是否能維持住狀態，他的下一場挑戰是 1/29 的麥迪遜花園室內賽。