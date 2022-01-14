賽事心得／台北馬拉松 半馬之細思極恐

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跑步是件很簡單的事，小嬰兒爬著爬著就會走，走著走著就會跑了；但要跑得又快又遠，真的好難好難。

每人天賦不一，有人天生就具備了許多適合長跑的身體素質，舉凡紅肌組成較多、心肺耐力較強及抗乳酸能力較好等，這些都是讓我非常羨慕的。2020臺北馬半馬》1:50’03’’2021臺北馬半馬》1:29’30’’我花了一年進步20分鐘，達到最基本的半馬90分鐘內，但說實在的，隨便練幾個月就可以狠狠超越我的真的大有人在。

不過細想後，那倒也無妨吧，人人內建、外務、人生際遇、生活方式與工作型態等都截然不同，可是賽事當下卻還是必須奔跑在同一條道路上。一年的時間，並不是真如字面意思365天訓練不停歇，而是在過去一年讓跑步融入生活與思想甚至奉為信仰圭臬，更是在磨練心性，所以形容跑步是在修身養性實在非常貼切。

跑步需要心無旁騖，需要兢兢業業，需要冷靜保守，需要規劃分析，需要臨機應變，需要擁抱熱情，需要滿腔熱血，需要大膽嘗試，還需要好多好多。進終點前轉角看到一塊板子上面寫：「別騙我，腳怎麼可能會沒力，你至少還能跑幾十公里。」我心想：「千萬不要開我致命玩笑，我剛剛在18、19公里的時候差點就崩潰了。」想是這樣想啦，但最後200公尺我竟然還可以開得比平常間歇的速度還快，真是細思極恐。

最後再來回覆一下有人的提問：

Q1.為什麼不跑全馬？

A1.因為我的實力還沒到，我不想要全程慢跑或跑一跑就大幅掉速甚至變成用走的。

Q2.盡力了？

A2.好不容易可以踏上賽場，我還真想不到有什麼理由需要去保留，頂多說是配得合理且保守，避免後面爆掉。